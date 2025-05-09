https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/uznitsa-fashizma-kak-mariya-didenko-iz-sela-ldzaa-perezhila-nemetskuyu-okkupatsiyu-1054777256.html

Узница фашизма: как Мария Диденко из села Лдзаа пережила немецкую оккупацию

Узница фашизма: как Мария Диденко из села Лдзаа пережила немецкую оккупацию

Sputnik Абхазия

Марии Диденко было всего пять лет, когда немецкие фашисты захватили ее деревню в Воронежской области. 09.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-09T19:26+0300

2025-05-09T19:26+0300

2025-05-09T19:26+0300

великая победа — 80

лица победы

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война

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О том, как родная деревня стала для Диденко тюрьмой, как на чужой территории бесчинствовали немецкие фашисты, что изменилось после наступления Победы, почему Диденко переехала в Абхазию и как сложилась ее жизнь в республике, читайте в материале корреспондента Sputnik..Sputnik, Бадри ЕсиаваДетство под дулом автоматаКонец осени. Жители небольшой деревни Песчанка Воронежской области занимались повседневными делами, когда на холме появились два мотоциклиста. Это были немцы.Они спустились с холма и быстро проехали по всей деревне под рев двигателей. Поняв, что кроме мирных жителей там никого больше нет, уехали, но вскоре вернулись уже в большем составе.Фашисты вели себя как хозяева. Установили свои правила, запретили крестьянам свободно ходить по собственной деревне, заставляли копать окопы и спать в амбарах, не давали им трудиться на земле.Однажды мама Марии Диденко Ольга решила выкопать немного картошки в собственном огороде, чтобы приготовить обед трем своим детям. В ту же минуту объявился вооруженный немец, который стал кричать на женщину и угрожать автоматом."Мы с мамой пошли в огород, я держалась за мамину юбку. Только она хотела подкопать, бежит немец – здоровенный такой, с автоматом. Она попыталась подняться, а он не разрешал. Мама ползком дошла до дома, а я радом с ней шла, плакала. Вот это было страшно очень", – призналась пенсионерка.Немцы обустроили свой штаб в самом большом доме в деревне, который принадлежал пожилому мужчине по имени Прохор. Во время Первой мировой войны дед Прохор был в плену и успел неплохо выучить немецкий язык, но противник об этом не знал. Соседи предполагали, что он передавал советским войскам информацию, услышанную от фашистов.Как-то раз один из подростков залез в этот дом и украл у немцев сигару. Такая наглость и смелость ввергли их в бешенство. Они поймали мальчика и избили его до полусмерти.Песчанка находилась под оккупацией фашистов около полугода. Все это время мирное население жило в страхе. Страдавшая от постоянных головных болей Мария Диденко не могла спать. Каждую ночь она просыпалась от кошмаров и в слезах.Победа и новая жизньНастала долгожданная Победа. Немцы капитулировали, и народ СССР начал жизнь заново, отстраивать страну, возрождать колхозы, государство в целом.Мария окончила школу и стала работать на стройке оператором. В ее задачи входила фиксация ввозимого стройматериала. Там же она познакомилась с Анатолием Диденко. Вскоре они поженились, и у них родился сын.Спустя семь месяцев ее супруга забрали служить в армию на три года, а Мария Диденко вместе с ребенком переехала в Абхазию, где на тот момент находилась ее сестра."Я стала работать в санатории "Жоэквара" обслуживающим персоналом, потом в поликлинике при пансионате. Первый год было очень трудно. Не было денег ни на одежду, ни на еду. Хорошо, что здесь было тепло. Все, что у нас с собой было, мы продали", – рассказала она.Спасало, что с работы удавалось забирать то, что не доедали отдыхающие. Но все равно приходилось экономить, а из хлеба и булочек делать сухари на зиму. Через три года Анатолий Диденко вернулся из армии и приехал к семье в Гагру. Он стал работать в структуре КГБ, и его с семьей на 10 лет отправили работать на дачу Сталина на Рице. Покидать госдачу они могли лишь пару раз в год во время отпуска.Прошло 10 лет. Вместо обещанного перевода в Сочи, в 1968 году семью Диденко перенаправили на госдачу в селе Лдзаа. К тому времени у Марии и Анатолия было уже двое сыновей Сергей и Юрий.От частых головных болей Мария Диденко страдала до 32 лет. После очередного сильного приступа, от которого она едва не умерла и после которого она проспала сутки, все прошло.Шла размеренная жизнь простой советской семьи. Старший сын Сергей женился в Абхазии и воспитал двух сыновей. Младший – Юрий в 15 лет переехал в Санкт-Петербург и живет сейчас там. Вместе они пережили и Отечественную войну народа Абхазии.Сергея и его отца Анатолия уже нет в живых. Мария Диденко живет одна в своей квартире на территории госдачи в селе Лдзаа. Помогают пенсионерке внук и невестка, а также за ней присматривают соседи и военнослужащие госдачи.В 2006 году Марию Диденко причислили к бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

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лица победы, абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война