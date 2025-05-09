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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советское знамя над Рейхстагом. - Sputnik Абхазия, 1920
Великая Победа — 80
Sputnik Абхазия рассказывает о вкладе жителей и уроженцев республики в Победу в Великой Отечественной войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250509/uznitsa-fashizma-kak-mariya-didenko-iz-sela-ldzaa-perezhila-nemetskuyu-okkupatsiyu-1054777256.html
Узница фашизма: как Мария Диденко из села Лдзаа пережила немецкую оккупацию
Узница фашизма: как Мария Диденко из села Лдзаа пережила немецкую оккупацию
Sputnik Абхазия
Марии Диденко было всего пять лет, когда немецкие фашисты захватили ее деревню в Воронежской области. 09.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-09T19:26+0300
2025-05-09T19:26+0300
великая победа — 80
лица победы
абхазия
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/05/06/1054797137_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8201ddd58dc350c36362acae270bf23.png
О том, как родная деревня стала для Диденко тюрьмой, как на чужой территории бесчинствовали немецкие фашисты, что изменилось после наступления Победы, почему Диденко переехала в Абхазию и как сложилась ее жизнь в республике, читайте в материале корреспондента Sputnik..Sputnik, Бадри ЕсиаваДетство под дулом автоматаКонец осени. Жители небольшой деревни Песчанка Воронежской области занимались повседневными делами, когда на холме появились два мотоциклиста. Это были немцы.Они спустились с холма и быстро проехали по всей деревне под рев двигателей. Поняв, что кроме мирных жителей там никого больше нет, уехали, но вскоре вернулись уже в большем составе.Фашисты вели себя как хозяева. Установили свои правила, запретили крестьянам свободно ходить по собственной деревне, заставляли копать окопы и спать в амбарах, не давали им трудиться на земле.Однажды мама Марии Диденко Ольга решила выкопать немного картошки в собственном огороде, чтобы приготовить обед трем своим детям. В ту же минуту объявился вооруженный немец, который стал кричать на женщину и угрожать автоматом."Мы с мамой пошли в огород, я держалась за мамину юбку. Только она хотела подкопать, бежит немец – здоровенный такой, с автоматом. Она попыталась подняться, а он не разрешал. Мама ползком дошла до дома, а я радом с ней шла, плакала. Вот это было страшно очень", – призналась пенсионерка.Немцы обустроили свой штаб в самом большом доме в деревне, который принадлежал пожилому мужчине по имени Прохор. Во время Первой мировой войны дед Прохор был в плену и успел неплохо выучить немецкий язык, но противник об этом не знал. Соседи предполагали, что он передавал советским войскам информацию, услышанную от фашистов.Как-то раз один из подростков залез в этот дом и украл у немцев сигару. Такая наглость и смелость ввергли их в бешенство. Они поймали мальчика и избили его до полусмерти.Песчанка находилась под оккупацией фашистов около полугода. Все это время мирное население жило в страхе. Страдавшая от постоянных головных болей Мария Диденко не могла спать. Каждую ночь она просыпалась от кошмаров и в слезах.Победа и новая жизньНастала долгожданная Победа. Немцы капитулировали, и народ СССР начал жизнь заново, отстраивать страну, возрождать колхозы, государство в целом.Мария окончила школу и стала работать на стройке оператором. В ее задачи входила фиксация ввозимого стройматериала. Там же она познакомилась с Анатолием Диденко. Вскоре они поженились, и у них родился сын.Спустя семь месяцев ее супруга забрали служить в армию на три года, а Мария Диденко вместе с ребенком переехала в Абхазию, где на тот момент находилась ее сестра."Я стала работать в санатории "Жоэквара" обслуживающим персоналом, потом в поликлинике при пансионате. Первый год было очень трудно. Не было денег ни на одежду, ни на еду. Хорошо, что здесь было тепло. Все, что у нас с собой было, мы продали", – рассказала она.Спасало, что с работы удавалось забирать то, что не доедали отдыхающие. Но все равно приходилось экономить, а из хлеба и булочек делать сухари на зиму. Через три года Анатолий Диденко вернулся из армии и приехал к семье в Гагру. Он стал работать в структуре КГБ, и его с семьей на 10 лет отправили работать на дачу Сталина на Рице. Покидать госдачу они могли лишь пару раз в год во время отпуска.Прошло 10 лет. Вместо обещанного перевода в Сочи, в 1968 году семью Диденко перенаправили на госдачу в селе Лдзаа. К тому времени у Марии и Анатолия было уже двое сыновей Сергей и Юрий.От частых головных болей Мария Диденко страдала до 32 лет. После очередного сильного приступа, от которого она едва не умерла и после которого она проспала сутки, все прошло.Шла размеренная жизнь простой советской семьи. Старший сын Сергей женился в Абхазии и воспитал двух сыновей. Младший – Юрий в 15 лет переехал в Санкт-Петербург и живет сейчас там. Вместе они пережили и Отечественную войну народа Абхазии.Сергея и его отца Анатолия уже нет в живых. Мария Диденко живет одна в своей квартире на территории госдачи в селе Лдзаа. Помогают пенсионерке внук и невестка, а также за ней присматривают соседи и военнослужащие госдачи.В 2006 году Марию Диденко причислили к бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250502/nado-zaschischat-rodinu-istoriya-ekateriny-khiryanovoy-1054671297.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250422/pomogali-sbivat-nemetskie-samolety-istoriya-veterana-ksenii-timchenko-1054540009.html
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лица победы, абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война
лица победы, абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война

Узница фашизма: как Мария Диденко из села Лдзаа пережила немецкую оккупацию

19:26 09.05.2025
© SputnikМария Диденко. Ветеран ВОВ
Мария Диденко. Ветеран ВОВ - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
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Марии Диденко было всего пять лет, когда немецкие фашисты захватили ее деревню в Воронежской области.
О том, как родная деревня стала для Диденко тюрьмой, как на чужой территории бесчинствовали немецкие фашисты, что изменилось после наступления Победы, почему Диденко переехала в Абхазию и как сложилась ее жизнь в республике, читайте в материале корреспондента Sputnik..
Sputnik, Бадри Есиава

Детство под дулом автомата

Конец осени. Жители небольшой деревни Песчанка Воронежской области занимались повседневными делами, когда на холме появились два мотоциклиста. Это были немцы.
Они спустились с холма и быстро проехали по всей деревне под рев двигателей. Поняв, что кроме мирных жителей там никого больше нет, уехали, но вскоре вернулись уже в большем составе.

"Было тихо-тихо, будто сама природа замерла. Наша деревня была расположена на низменности, а они с горки спустились. Начинали занимать все дома, нас выселили", –вспомнила Мария Диденко (девичья фамилия Цицилина - прим.), которой тогда было всего пять лет.

Фашисты вели себя как хозяева. Установили свои правила, запретили крестьянам свободно ходить по собственной деревне, заставляли копать окопы и спать в амбарах, не давали им трудиться на земле.
Однажды мама Марии Диденко Ольга решила выкопать немного картошки в собственном огороде, чтобы приготовить обед трем своим детям. В ту же минуту объявился вооруженный немец, который стал кричать на женщину и угрожать автоматом.
"Мы с мамой пошли в огород, я держалась за мамину юбку. Только она хотела подкопать, бежит немец – здоровенный такой, с автоматом. Она попыталась подняться, а он не разрешал. Мама ползком дошла до дома, а я радом с ней шла, плакала. Вот это было страшно очень", – призналась пенсионерка.
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Немцы обустроили свой штаб в самом большом доме в деревне, который принадлежал пожилому мужчине по имени Прохор. Во время Первой мировой войны дед Прохор был в плену и успел неплохо выучить немецкий язык, но противник об этом не знал. Соседи предполагали, что он передавал советским войскам информацию, услышанную от фашистов.
Как-то раз один из подростков залез в этот дом и украл у немцев сигару. Такая наглость и смелость ввергли их в бешенство. Они поймали мальчика и избили его до полусмерти.
Песчанка находилась под оккупацией фашистов около полугода. Все это время мирное население жило в страхе. Страдавшая от постоянных головных болей Мария Диденко не могла спать. Каждую ночь она просыпалась от кошмаров и в слезах.

Победа и новая жизнь

Настала долгожданная Победа. Немцы капитулировали, и народ СССР начал жизнь заново, отстраивать страну, возрождать колхозы, государство в целом.
"Кто-то пробежал по деревне и кричал: война закончилась, война закончилась. Были и слезы, и крики, и радость. После войны живыми вернулись около пяти или шести мужчин из всей деревни", – вспомнила Диденко.
Мария окончила школу и стала работать на стройке оператором. В ее задачи входила фиксация ввозимого стройматериала. Там же она познакомилась с Анатолием Диденко. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Спустя семь месяцев ее супруга забрали служить в армию на три года, а Мария Диденко вместе с ребенком переехала в Абхазию, где на тот момент находилась ее сестра.
"Я стала работать в санатории "Жоэквара" обслуживающим персоналом, потом в поликлинике при пансионате. Первый год было очень трудно. Не было денег ни на одежду, ни на еду. Хорошо, что здесь было тепло. Все, что у нас с собой было, мы продали", – рассказала она.
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Спасало, что с работы удавалось забирать то, что не доедали отдыхающие. Но все равно приходилось экономить, а из хлеба и булочек делать сухари на зиму.
Через три года Анатолий Диденко вернулся из армии и приехал к семье в Гагру. Он стал работать в структуре КГБ, и его с семьей на 10 лет отправили работать на дачу Сталина на Рице. Покидать госдачу они могли лишь пару раз в год во время отпуска.
Прошло 10 лет. Вместо обещанного перевода в Сочи, в 1968 году семью Диденко перенаправили на госдачу в селе Лдзаа. К тому времени у Марии и Анатолия было уже двое сыновей Сергей и Юрий.
"Я пошла работать официанткой, но мне все еще очень мешали головные боли. Вставать утром после бессонной ночи было тяжело", – отметила она.
От частых головных болей Мария Диденко страдала до 32 лет. После очередного сильного приступа, от которого она едва не умерла и после которого она проспала сутки, все прошло.
Шла размеренная жизнь простой советской семьи. Старший сын Сергей женился в Абхазии и воспитал двух сыновей. Младший – Юрий в 15 лет переехал в Санкт-Петербург и живет сейчас там. Вместе они пережили и Отечественную войну народа Абхазии.
© Sputnik

Мария Диденко

Мария Диденко - Sputnik Абхазия
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© Sputnik

Мария Диденко

© Sputnik

Мария Диденко

Мария Диденко - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik

Мария Диденко

© Sputnik

Мария Диденко.

Мария Диденко. - Sputnik Абхазия
3/3
© Sputnik

Мария Диденко.

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© Sputnik

Мария Диденко

2/3
© Sputnik

Мария Диденко

3/3
© Sputnik

Мария Диденко.

Сергея и его отца Анатолия уже нет в живых. Мария Диденко живет одна в своей квартире на территории госдачи в селе Лдзаа. Помогают пенсионерке внук и невестка, а также за ней присматривают соседи и военнослужащие госдачи.
В 2006 году Марию Диденко причислили к бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
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