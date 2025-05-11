https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/energosnabzhenie-vosstanovleno-v-gudautskom-rayone-1054887640.html

Энергоснабжение восстановлено в Гудаутском районе

Энергоснабжение восстановлено в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Работы на высоковольтной линии 110 кВ в селе Мцара завершены, сообщило Министерство энергетики Абхазии. 11.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-11T18:23+0300

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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Работы на высоковольтной линии 110 кВ в селе Мцара завершены, сообщило Министерство энергетики Абхазии.Как уточнил Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Виталий Агрба, это позволило запустить насосную станцию в селе Аацы.Разгул стихии Ураган повредил крыши 18 частных домов и школы в селе Мгудзырхуа, а также многоквартирного дома в Гудауте. "Президент и премьер-министр поручили составить акты о последствиях стихии. Руководство района вместе с МЧС объездили город и села. Уже приступили к ликвидации последствий, завтра начнем ремонт крыш," — отметил первый замглавы администрации Виталий Агрба. Больше всего пострадали села Лыхны, Хыпста, Псырцха, Аацы, Анхуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/gunba-poruchil-delba-zadeystvovat-vse-neobkhodimye-sluzhby-dlya-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1054884176.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/spetsialisty-uks-nachali-obezd-postradavshikh-ot-stikhii-domovladeniy-v-abkhazii-1054887522.html

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