https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/energosnabzhenie-vosstanovleno-v-gudautskom-rayone-1054887640.html
Энергоснабжение восстановлено в Гудаутском районе
Энергоснабжение восстановлено в Гудаутском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Работы на высоковольтной линии 110 кВ в селе Мцара завершены, сообщило Министерство энергетики Абхазии. 11.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-11T18:23+0300
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СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Работы на высоковольтной линии 110 кВ в селе Мцара завершены, сообщило Министерство энергетики Абхазии.Как уточнил Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Виталий Агрба, это позволило запустить насосную станцию в селе Аацы.Разгул стихии Ураган повредил крыши 18 частных домов и школы в селе Мгудзырхуа, а также многоквартирного дома в Гудауте. "Президент и премьер-министр поручили составить акты о последствиях стихии. Руководство района вместе с МЧС объездили город и села. Уже приступили к ликвидации последствий, завтра начнем ремонт крыш," — отметил первый замглавы администрации Виталий Агрба. Больше всего пострадали села Лыхны, Хыпста, Псырцха, Аацы, Анхуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/gunba-poruchil-delba-zadeystvovat-vse-neobkhodimye-sluzhby-dlya-likvidatsii-posledstviy-stikhii-1054884176.html
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Энергоснабжение восстановлено в Гудаутском районе
СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Работы на высоковольтной линии 110 кВ в селе Мцара завершены, сообщило Министерство энергетики Абхазии.
"Восстановление данной линии позволило возобновить электроснабжение сел Дурипш и Абгахурк Гудаутского района", - говорится в сообщении.
Как уточнил Sputnik первый замглавы администрации Гудаутского района Виталий Агрба, это позволило запустить насосную станцию в селе Аацы.
Ураган повредил крыши 18 частных домов и школы в селе Мгудзырхуа, а также многоквартирного дома в Гудауте.
"Президент и премьер-министр поручили составить акты о последствиях стихии. Руководство района вместе с МЧС объездили город и села. Уже приступили к ликвидации последствий, завтра начнем ремонт крыш," — отметил первый замглавы администрации Виталий Агрба.
Больше всего пострадали села Лыхны, Хыпста, Псырцха, Аацы, Анхуа.