https://sputnik-abkhazia.ru/20250512/putevodnaya-zvezda-abkhazskoy-literatury-108-let-so-dnya-rozhdeniya-bagrata-shinkuba-1054886306.html

Путеводная звезда абхазской литературы: 108 лет со дня рождения Баграта Шинкуба

Путеводная звезда абхазской литературы: 108 лет со дня рождения Баграта Шинкуба

Sputnik Абхазия

12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из... 12.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-12T08:00+0300

2025-05-12T08:00+0300

2025-05-12T10:44+0300

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12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.SputnikБаграт Шинкуба родился в большом абхазском селе Члоу, в поселке Лаганиаху, которое он позже прославит в своих прекрасных стихах. В 1938 году вышел первый сборник стихов Баграта Шинкуба под названием "Первые песни". Во всех жанрах поэзии он был великим мастером. Лирические шедевры, созданные им, получив музыкальное звучание, стали популярными народными песнями. С именем Шинкуба связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах: "Мои земляки", "Песня о скале". На основе последнего был снят художественный фильм "Белый башлык". Уже в зрелые годы Баграта Шинкуба обратился к жанру прозы. Роман "Последний из ушедших" (1974 год) стал выдающимся событием в абхазской литературе, его перевели на 22 языка.В доме у Шинкуба часто гостили знаменитые писатели, такие как Александр Твардовский, Константин Симонов. Как рассказывал в одном из интервью сын поэта Бенур Шинкуба, отец с большим удовольствием читал стихи, когда семья собиралась у очага. "Он читал стихи, а я стоял перед ним, когда он заканчивал читать, говорил мне, чтобы я посмотрел на огонь, и добавлял, что этот огонь никогда не должен погаснуть. Если он погаснет, это самое худшее для меня, он всегда говорил об этом, огонь для абхазов очень важный элемент. Он об этом говорил и своим внукам", — подчеркнул сын Народного поэта.Шинкуба в воспоминаниях ученых, поэтов и писателей АбхазииПервые стихи Баграта Васильевича появляются в печати в 1935 году, тогда молодому человеку, удостоившемуся публикации, было всего 18 лет.Но к тому моменту будущий Народный поэт пишет уже не первый год, более того, он переводит на абхазский произведения великих зарубежных классиков – Пушкина, Гете, Гейне, Байрона.За перевод стихов венгерского поэта Шандора Петефи в Венгрии даже установили памятник Баграту Васильевичу.Баграт Шинкуба – представитель высокой поэзии. По словам писателя Владимира Зантария, в своем творчестве автор поднимал глубокие философские вопросы. Но в то же время в его стихах есть место чувствам, эмоциям."Все его творчество пронизано абхазским духом. В особенности философские стихи, которые он написал в 60-70-х годах, они ничем не уступают шедеврам мировой поэзии. Невозможно словами описать, насколько гармоничны содержание и формы в поэзии Баграта Шинкуба. Он поднял абхазскую литературу на новый уровень. Владимир Цвинария как-то заметил, что в стихах Баграта Шинкуба встречаются импрессионистские настроения. С одной стороны, в его стихах видится след европейской поэзии, с другой –они наполнены абхазским духом", – отметил Зантария.На страже интересов АбхазииБаграт Шинкуба – не только поэт и писатель, который прославился романом "Последний из ушедших", но и государственный и политический деятель, один из первых борцов за права абхазов в советское время, а также защитник природы.Он состоял в рядах первых борцов национально-освободительного движения абхазов.Еще в 1947 году, во времена Сталина и Берия, когда закрывались абхазские школы, уничтожалась абхазская топонимика, переписывалась история Абхазии, он вместе с Константином Шакрыл и Георгием Дзидзария написал в Москву письмо о нарушении прав абхазского народа.Когда Шинкуба возглавлял Президиум Верховного Совета Абхазской АССР, он не был отрешен от вопросов политики. В 1977 году представителями абхазской интеллигенции было написано "Письмо 130", отправленное руководству СССР в Москву. После этого в Абхазии на площади Свободы прошел народный сход. На нем выступил и Баграт Шинкуба.Баграт Шинкуба – выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он ушел из жизни в 2004 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170515/kak-xorosho-ty-znaesh-proizvedeniya-bagrata-shinkuba-1021034506.html

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