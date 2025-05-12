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Путеводная звезда абхазской литературы: 108 лет со дня рождения Баграта Шинкуба
Путеводная звезда абхазской литературы: 108 лет со дня рождения Баграта Шинкуба
Sputnik Абхазия
12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из... 12.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-12T08:00+0300
2025-05-12T10:44+0300
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12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.SputnikБаграт Шинкуба родился в большом абхазском селе Члоу, в поселке Лаганиаху, которое он позже прославит в своих прекрасных стихах. В 1938 году вышел первый сборник стихов Баграта Шинкуба под названием "Первые песни". Во всех жанрах поэзии он был великим мастером. Лирические шедевры, созданные им, получив музыкальное звучание, стали популярными народными песнями. С именем Шинкуба связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах: "Мои земляки", "Песня о скале". На основе последнего был снят художественный фильм "Белый башлык". Уже в зрелые годы Баграта Шинкуба обратился к жанру прозы. Роман "Последний из ушедших" (1974 год) стал выдающимся событием в абхазской литературе, его перевели на 22 языка.В доме у Шинкуба часто гостили знаменитые писатели, такие как Александр Твардовский, Константин Симонов. Как рассказывал в одном из интервью сын поэта Бенур Шинкуба, отец с большим удовольствием читал стихи, когда семья собиралась у очага. "Он читал стихи, а я стоял перед ним, когда он заканчивал читать, говорил мне, чтобы я посмотрел на огонь, и добавлял, что этот огонь никогда не должен погаснуть. Если он погаснет, это самое худшее для меня, он всегда говорил об этом, огонь для абхазов очень важный элемент. Он об этом говорил и своим внукам", — подчеркнул сын Народного поэта.Шинкуба в воспоминаниях ученых, поэтов и писателей АбхазииПервые стихи Баграта Васильевича появляются в печати в 1935 году, тогда молодому человеку, удостоившемуся публикации, было всего 18 лет.Но к тому моменту будущий Народный поэт пишет уже не первый год, более того, он переводит на абхазский произведения великих зарубежных классиков – Пушкина, Гете, Гейне, Байрона.За перевод стихов венгерского поэта Шандора Петефи в Венгрии даже установили памятник Баграту Васильевичу.Баграт Шинкуба – представитель высокой поэзии. По словам писателя Владимира Зантария, в своем творчестве автор поднимал глубокие философские вопросы. Но в то же время в его стихах есть место чувствам, эмоциям."Все его творчество пронизано абхазским духом. В особенности философские стихи, которые он написал в 60-70-х годах, они ничем не уступают шедеврам мировой поэзии. Невозможно словами описать, насколько гармоничны содержание и формы в поэзии Баграта Шинкуба. Он поднял абхазскую литературу на новый уровень. Владимир Цвинария как-то заметил, что в стихах Баграта Шинкуба встречаются импрессионистские настроения. С одной стороны, в его стихах видится след европейской поэзии, с другой –они наполнены абхазским духом", – отметил Зантария.На страже интересов АбхазииБаграт Шинкуба – не только поэт и писатель, который прославился романом "Последний из ушедших", но и государственный и политический деятель, один из первых борцов за права абхазов в советское время, а также защитник природы.Он состоял в рядах первых борцов национально-освободительного движения абхазов.Еще в 1947 году, во времена Сталина и Берия, когда закрывались абхазские школы, уничтожалась абхазская топонимика, переписывалась история Абхазии, он вместе с Константином Шакрыл и Георгием Дзидзария написал в Москву письмо о нарушении прав абхазского народа.Когда Шинкуба возглавлял Президиум Верховного Совета Абхазской АССР, он не был отрешен от вопросов политики. В 1977 году представителями абхазской интеллигенции было написано "Письмо 130", отправленное руководству СССР в Москву. После этого в Абхазии на площади Свободы прошел народный сход. На нем выступил и Баграт Шинкуба.Баграт Шинкуба – выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он ушел из жизни в 2004 году.
https://sputnik-abkhazia.ru/20170515/kak-xorosho-ty-znaesh-proizvedeniya-bagrata-shinkuba-1021034506.html
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баграт шинкуба, абхазия, культура, писатель
баграт шинкуба, абхазия, культура, писатель

Путеводная звезда абхазской литературы: 108 лет со дня рождения Баграта Шинкуба

08:00 12.05.2025 (обновлено: 10:44 12.05.2025)
© Foto / из архива музея им. Баграта ШинкубаНародный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном
Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном - Sputnik Абхазия, 1920, 12.05.2025
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба
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12 мая 1917 года родился Народный поэт Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.
Sputnik
Баграт Шинкуба родился в большом абхазском селе Члоу, в поселке Лаганиаху, которое он позже прославит в своих прекрасных стихах.
Известно, что дедушка поэта Жьажьа был одним из тех, кто в XIX веке во время массовых выселений абхазов с родных земель в Османскую империю не стал переселенцем. Он сумел вместе с семьей остаться на родине, а потом способствовал тому, чтобы и многие его родственники вернулись в Абхазию с чужбины.
В 1938 году вышел первый сборник стихов Баграта Шинкуба под названием "Первые песни". Во всех жанрах поэзии он был великим мастером. Лирические шедевры, созданные им, получив музыкальное звучание, стали популярными народными песнями. С именем Шинкуба связано появление нового жанра в абхазской литературе – романа в стихах: "Мои земляки", "Песня о скале". На основе последнего был снят художественный фильм "Белый башлык". Уже в зрелые годы Баграта Шинкуба обратился к жанру прозы. Роман "Последний из ушедших" (1974 год) стал выдающимся событием в абхазской литературе, его перевели на 22 языка.
В доме у Шинкуба часто гостили знаменитые писатели, такие как Александр Твардовский, Константин Симонов.
Как рассказывал в одном из интервью сын поэта Бенур Шинкуба, отец с большим удовольствием читал стихи, когда семья собиралась у очага.
"Он читал стихи, а я стоял перед ним, когда он заканчивал читать, говорил мне, чтобы я посмотрел на огонь, и добавлял, что этот огонь никогда не должен погаснуть. Если он погаснет, это самое худшее для меня, он всегда говорил об этом, огонь для абхазов очень важный элемент. Он об этом говорил и своим внукам", — подчеркнул сын Народного поэта.
Народный поэт Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграт Шинкуба в кругу Члоуских долгожителей - Sputnik Абхазия, 1920, 15.05.2017
Sputnik Игротека
Как хорошо ты знаешь произведения Баграта Шинкуба?
15 мая 2017, 12:14

Шинкуба в воспоминаниях ученых, поэтов и писателей Абхазии

Первые стихи Баграта Васильевича появляются в печати в 1935 году, тогда молодому человеку, удостоившемуся публикации, было всего 18 лет.
Но к тому моменту будущий Народный поэт пишет уже не первый год, более того, он переводит на абхазский произведения великих зарубежных классиков – Пушкина, Гете, Гейне, Байрона.
"В литературоведении есть тезис, что поэтические произведения не поддаются переводу с одного языка на другой. Но Баграт Шинкуба не считался с этим тезисом. Так, семнадцатилетним юношей он филигранно перевел "Цветок" Пушкина на абхазский язык", – рассказал в одном из своих интервью доктор филологических наук Валентин Когония.
За перевод стихов венгерского поэта Шандора Петефи в Венгрии даже установили памятник Баграту Васильевичу.
Баграт Шинкуба – представитель высокой поэзии. По словам писателя Владимира Зантария, в своем творчестве автор поднимал глубокие философские вопросы. Но в то же время в его стихах есть место чувствам, эмоциям.
"Все его творчество пронизано абхазским духом. В особенности философские стихи, которые он написал в 60-70-х годах, они ничем не уступают шедеврам мировой поэзии. Невозможно словами описать, насколько гармоничны содержание и формы в поэзии Баграта Шинкуба. Он поднял абхазскую литературу на новый уровень. Владимир Цвинария как-то заметил, что в стихах Баграта Шинкуба встречаются импрессионистские настроения. С одной стороны, в его стихах видится след европейской поэзии, с другой –они наполнены абхазским духом", – отметил Зантария.
Поэт и его друзья: Баграту Шинкуба 105 лет
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном. - Sputnik Абхазия
1/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда.

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда. - Sputnik Абхазия
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© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год. - Sputnik Абхазия
3/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. - Sputnik Абхазия
4/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района.

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района. - Sputnik Абхазия
5/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера.

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера. - Sputnik Абхазия
6/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей.

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей. - Sputnik Абхазия
7/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба.

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба. - Sputnik Абхазия
8/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы.

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы. - Sputnik Абхазия
9/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году.

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году. - Sputnik Абхазия
10/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы.

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы. - Sputnik Абхазия
11/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки.

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки. - Sputnik Абхазия
12/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия.

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия. - Sputnik Абхазия
13/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия.

© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба.

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба. - Sputnik Абхазия
14/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба.

1/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба во дворе своего дома в селе Члоу под многолетним платаном.

2/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба (крайний справа) во время учебы в средней школе села Джгерда.

3/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба и чилийский поэт Пабло Неруда, 1957 год.

4/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

С февраля 1958 по апрель 1979 года Баграт Шинкуба был председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

5/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Никитой Хрущевым и Фиделем Кастро в селе Дурипш Гудаутского района.

6/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Слева направо: Александр Твардовский, Константин Симонов и Баграт Шинкуба в поселке Агудзера.

7/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба в кругу члоуских долгожителей.

8/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народные депутаты СССР: Владислав Ардзинба, Алексей Гогуа, Баграт Шинкуба и Руслан Аршба.

9/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Основоположник абхазской письменной литературы Дмитрий Гулиа и Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, 50-е годы.

10/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба у дома Гете в Веймаре, Германия, в 1986 году.

11/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба с Расулом Гамзатовым, 80-е годы.

12/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Баграт Шинкуба, куря неизменную трубку, демонстрирует Константину Симонову, как правильно пропалывать картофельные грядки.

13/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

Народный поэт Абхазии с писателем Михаилом Шолоховым, его супругой и председателем Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валерьяном Кобахия.

14/14
© Foto / из архива музея им. Баграта Шинкуба

На фото рассеченный камень, давший название одноименному эпическому роману Баграта Шинкуба.

На страже интересов Абхазии

Баграт Шинкуба – не только поэт и писатель, который прославился романом "Последний из ушедших", но и государственный и политический деятель, один из первых борцов за права абхазов в советское время, а также защитник природы.
Он состоял в рядах первых борцов национально-освободительного движения абхазов.
Еще в 1947 году, во времена Сталина и Берия, когда закрывались абхазские школы, уничтожалась абхазская топонимика, переписывалась история Абхазии, он вместе с Константином Шакрыл и Георгием Дзидзария написал в Москву письмо о нарушении прав абхазского народа.
Когда Шинкуба возглавлял Президиум Верховного Совета Абхазской АССР, он не был отрешен от вопросов политики. В 1977 году представителями абхазской интеллигенции было написано "Письмо 130", отправленное руководству СССР в Москву. После этого в Абхазии на площади Свободы прошел народный сход. На нем выступил и Баграт Шинкуба.
"Баграт умел общаться с народом, знал его проблемы и чаяния. Он был настоящим лидером. Роль Баграта Васильевича и его соратников в становлении абхазской государственности сложно переоценить", – рассказывал Владимир Зантария.
Баграт Шинкуба – выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Он ушел из жизни в 2004 году.
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