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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/rossiyskie-vrachi-okazali-pomosch-geroyu-abkhazii-vyvezennomu-spetsbortom-mchs-rf-1054929127.html
Российские врачи оказали помощь Герою Абхазии, вывезенному спецбортом МЧС РФ
Российские врачи оказали помощь Герою Абхазии, вывезенному спецбортом МЧС РФ
Sputnik Абхазия
Борт МЧС России доставил на лечение в Москву шестерых пациентов из Абхазии, в том числе двоих детей. Они вылетели из восстановленного аэропорта имени... 14.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-14T19:24+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Медики центра Вишневского оказали высокотехнологичную медпомощь Герою Абхазии, доставленному в Москву спецбортом МЧС в конце февраля.Роман Кацба получил тяжелое ранение во время Отечественной войны народа Абхазии. Лечился в республике и за границей, рассказала сестра Романа Рита Кацба. Когда ветеран вернулся в Абхазию, ему снова стало плохо. Полтора месяца он провел в Республиканской больнице. Но усилия местных врачей были недостаточны, и тогда было решено отправить Романа Кецба в московскую клинику. Российская сторона откликнулась на просьбу о помощи и его вместе с еще пятью пациентами в феврале этого года доставили в Москву из Абхазии специальным авиарейсом МЧС России. "Встретили нас хорошо. Врачи сделали все возможное и невозможное и поставили брата на ноги. Сделали обширную грануляцию грудной клетки, операция шла шесть часов", — поделилась Кацба. Ветерану предстоит еще одна поездка в центр Вишневского. По словам Рицы Кацба, медики дают хорошие прогнозы на полное излечение брата.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/spetsbort-mchs-dostavil-iz-sukhuma-na-lechenie-v-moskvu-6-zhiteley-abkhazii-1053962449.html
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абхазия, новости, мчс рф, россия, здравоохранение

Российские врачи оказали помощь Герою Абхазии, вывезенному спецбортом МЧС РФ

19:24 14.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукБорт МЧС России в Сухумском Аэропорту
Борт МЧС России в Сухумском Аэропорту - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Борт МЧС России доставил на лечение в Москву шестерых пациентов из Абхазии, в том числе двоих детей. Они вылетели из восстановленного аэропорта имени Владислава Ардзинба 28 февраля.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Медики центра Вишневского оказали высокотехнологичную медпомощь Герою Абхазии, доставленному в Москву спецбортом МЧС в конце февраля.
Роман Кацба получил тяжелое ранение во время Отечественной войны народа Абхазии. Лечился в республике и за границей, рассказала сестра Романа Рита Кацба.
Когда ветеран вернулся в Абхазию, ему снова стало плохо. Полтора месяца он провел в Республиканской больнице. Но усилия местных врачей были недостаточны, и тогда было решено отправить Романа Кецба в московскую клинику.
Российская сторона откликнулась на просьбу о помощи и его вместе с еще пятью пациентами в феврале этого года доставили в Москву из Абхазии специальным авиарейсом МЧС России.
"Встретили нас хорошо. Врачи сделали все возможное и невозможное и поставили брата на ноги. Сделали обширную грануляцию грудной клетки, операция шла шесть часов", — поделилась Кацба.
Ветерану предстоит еще одна поездка в центр Вишневского. По словам Рицы Кацба, медики дают хорошие прогнозы на полное излечение брата.
Борт МЧС России в Сухумском Аэропорту - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2025
В Абхазии
Спецборт МЧС доставил из Сухума на лечение в Москву шесть жителей Абхазии
28 февраля, 15:26
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