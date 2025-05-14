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Российские врачи оказали помощь Герою Абхазии, вывезенному спецбортом МЧС РФ
Российские врачи оказали помощь Герою Абхазии, вывезенному спецбортом МЧС РФ
Sputnik Абхазия
Борт МЧС России доставил на лечение в Москву шестерых пациентов из Абхазии, в том числе двоих детей. Они вылетели из восстановленного аэропорта имени... 14.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-14T19:24+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Медики центра Вишневского оказали высокотехнологичную медпомощь Герою Абхазии, доставленному в Москву спецбортом МЧС в конце февраля.Роман Кацба получил тяжелое ранение во время Отечественной войны народа Абхазии. Лечился в республике и за границей, рассказала сестра Романа Рита Кацба. Когда ветеран вернулся в Абхазию, ему снова стало плохо. Полтора месяца он провел в Республиканской больнице. Но усилия местных врачей были недостаточны, и тогда было решено отправить Романа Кецба в московскую клинику. Российская сторона откликнулась на просьбу о помощи и его вместе с еще пятью пациентами в феврале этого года доставили в Москву из Абхазии специальным авиарейсом МЧС России. "Встретили нас хорошо. Врачи сделали все возможное и невозможное и поставили брата на ноги. Сделали обширную грануляцию грудной клетки, операция шла шесть часов", — поделилась Кацба. Ветерану предстоит еще одна поездка в центр Вишневского. По словам Рицы Кацба, медики дают хорошие прогнозы на полное излечение брата.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/spetsbort-mchs-dostavil-iz-sukhuma-na-lechenie-v-moskvu-6-zhiteley-abkhazii-1053962449.html
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абхазия, новости, мчс рф, россия, здравоохранение
абхазия, новости, мчс рф, россия, здравоохранение
Российские врачи оказали помощь Герою Абхазии, вывезенному спецбортом МЧС РФ
Борт МЧС России доставил на лечение в Москву шестерых пациентов из Абхазии, в том числе двоих детей. Они вылетели из восстановленного аэропорта имени Владислава Ардзинба 28 февраля.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Медики центра Вишневского оказали высокотехнологичную медпомощь Герою Абхазии, доставленному в Москву спецбортом МЧС в конце февраля.
Роман Кацба получил тяжелое ранение во время Отечественной войны народа Абхазии. Лечился в республике и за границей, рассказала сестра Романа Рита Кацба.
Когда ветеран вернулся в Абхазию, ему снова стало плохо. Полтора месяца он провел в Республиканской больнице. Но усилия местных врачей были недостаточны, и тогда было решено отправить Романа Кецба в московскую клинику.
Российская сторона откликнулась на просьбу о помощи и его вместе с еще пятью пациентами в феврале этого года доставили в Москву из Абхазии специальным авиарейсом МЧС России.
"Встретили нас хорошо. Врачи сделали все возможное и невозможное и поставили брата на ноги. Сделали обширную грануляцию грудной клетки, операция шла шесть часов", — поделилась Кацба.
Ветерану предстоит еще одна поездка в центр Вишневского. По словам Рицы Кацба, медики дают хорошие прогнозы на полное излечение брата.