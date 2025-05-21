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Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил Бадра Гунба с главами силовых ведомств
Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил Бадра Гунба с главами силовых ведомств
Sputnik Абхазия
На совещании было принято решение о выполнении постановления Кабмина от 21 мая 2015 года об обязательной проверке сотрудников госорганов на предмет... 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T21:54+0300
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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с руководителями правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя АП Дмитрий Шамба, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, начальник УКОН МВД Астамур Пачалия.По статистике МВД, за 5 лет за сбыт наркотиков в Абхазии к уголовной ответственности привлекли 153 человек, еще трое находятся в розыске. Изъято:Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ, организовать расширенное совещание по этому вопросу, а также по вопросу лечение наркозависимых.Кроме того, сотрудники органов госуправления пройдут обязательное обследование на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ. Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что соответствующее постановление было принято в 2015 году, и оборудование для проверок было закуплено. "Без разницы, какого бы чина ни был человек, какое бы место ни занимал, у нас есть соответствующее постановление, давайте его выполнять. И поверьте мне, появятся люди, которые сами захотят оставить свои должности", — заявил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250416/v-mvd-abkhazii-zayavili-o-snizhenii-chisla-prestupleniy-s-nachala-goda-1054491123.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/zaderzhan-organizator-kanala-dlya-sbyta-narkotikov-v-abkhazii-1054091981.html
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Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил Бадра Гунба с главами силовых ведомств
На совещании было принято решение о выполнении постановления Кабмина от 21 мая 2015 года об обязательной проверке сотрудников госорганов на предмет употребления наркотиков и психотропных препаратов.
СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с руководителями правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя АП Дмитрий Шамба, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, начальник УКОН МВД Астамур Пачалия.
По статистике МВД, за 5 лет за сбыт наркотиков в Абхазии к уголовной ответственности привлекли 153 человек, еще трое находятся в розыске.
более 18 кг синтетических и психотропных наркотиков;
более 45 кг наркотиков растительного происхождения;
более 24 тысяч корней наркосодержащих растений.
Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ, организовать расширенное совещание по этому вопросу, а также по вопросу лечение наркозависимых.
Кроме того, сотрудники органов госуправления пройдут обязательное обследование на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ.
Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что соответствующее постановление было принято в 2015 году, и оборудование для проверок было закуплено.
"Без разницы, какого бы чина ни был человек, какое бы место ни занимал, у нас есть соответствующее постановление, давайте его выполнять. И поверьте мне, появятся люди, которые сами захотят оставить свои должности", — заявил он.