https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/borbu-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-obsudil-badra-gunba-s-glavami-silovykh-vedomstv-1055018861.html

Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил Бадра Гунба с главами силовых ведомств

Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил Бадра Гунба с главами силовых ведомств

Sputnik Абхазия

На совещании было принято решение о выполнении постановления Кабмина от 21 мая 2015 года об обязательной проверке сотрудников госорганов на предмет... 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T21:54+0300

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СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Борьбу с незаконным оборотом наркотиков обсудил президент Абхазии Бадра Гунба с руководителями правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, первый замруководителя АП Дмитрий Шамба, секретарь Совбеза Рауль Лолуа, генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, председатель СГБ Дмитрий Дбар, начальник УКОН МВД Астамур Пачалия.По статистике МВД, за 5 лет за сбыт наркотиков в Абхазии к уголовной ответственности привлекли 153 человек, еще трое находятся в розыске. Изъято:Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ, организовать расширенное совещание по этому вопросу, а также по вопросу лечение наркозависимых.Кроме того, сотрудники органов госуправления пройдут обязательное обследование на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ. Президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что соответствующее постановление было принято в 2015 году, и оборудование для проверок было закуплено. "Без разницы, какого бы чина ни был человек, какое бы место ни занимал, у нас есть соответствующее постановление, давайте его выполнять. И поверьте мне, появятся люди, которые сами захотят оставить свои должности", — заявил он.

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