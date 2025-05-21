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Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения
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Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года, его тело закопали на приусадебном участке. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве жителя Ачандары Романа Джения. Об этом сообщается на сайте суда. Тамаза Аджба суд признал виновным в пособничестве в убийстве и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. Срок также исчисляется с момента задержания Аджба – 7 сентября 2023 года. Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джения и Аджба до вступления приговора в законную силу остаются без изменения.Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года. В него минимум четыре раза выстрелили из автомата, его тело закопали на приусадебном участке.
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Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения
11:21 21.05.2025 (обновлено: 12:32 21.05.2025)
Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года, его тело закопали на приусадебном участке.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik.
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве жителя Ачандары Романа Джения. Об этом сообщается
на сайте суда.
Ларик Джения признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Его приговорили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима, срок отбытия исчисляется с момента его фактического задержания – с 14 июля 2022 года.
Тамаза Аджба суд признал виновным в пособничестве в убийстве и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. Срок также исчисляется с момента задержания Аджба – 7 сентября 2023 года.
Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джения и Аджба до вступления приговора в законную силу остаются без изменения.
Житель Ачандары Роман Джения был убит
28 июня 2022 года. В него минимум четыре раза выстрелили из автомата, его тело закопали на приусадебном участке.