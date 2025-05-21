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https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/verkhovnyy-sud-abkhazii-oglasil-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-romana-dzheniya-1055000937.html
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения
Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения
Sputnik Абхазия
Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года, его тело закопали на приусадебном участке. 21.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-21T11:21+0300
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СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве жителя Ачандары Романа Джения. Об этом сообщается на сайте суда. Тамаза Аджба суд признал виновным в пособничестве в убийстве и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. Срок также исчисляется с момента задержания Аджба – 7 сентября 2023 года. Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джения и Аджба до вступления приговора в законную силу остаются без изменения.Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года. В него минимум четыре раза выстрелили из автомата, его тело закопали на приусадебном участке.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/arestovany-podozrevaemye-v-ubiystve-garri-avidzba-1054921333.html
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Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения

11:21 21.05.2025 (обновлено: 12:32 21.05.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Судебный молоток
Судебный молоток - Sputnik Абхазия, 1920, 21.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года, его тело закопали на приусадебном участке.
СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве жителя Ачандары Романа Джения. Об этом сообщается на сайте суда.

Ларик Джения признан виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Его приговорили к 10 годам в исправительной колонии строгого режима, срок отбытия исчисляется с момента его фактического задержания – с 14 июля 2022 года.

Тамаза Аджба суд признал виновным в пособничестве в убийстве и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. Срок также исчисляется с момента задержания Аджба – 7 сентября 2023 года.
Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джения и Аджба до вступления приговора в законную силу остаются без изменения.
Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года. В него минимум четыре раза выстрелили из автомата, его тело закопали на приусадебном участке.
Наручники - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2025
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