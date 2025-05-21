https://sputnik-abkhazia.ru/20250521/verkhovnyy-sud-abkhazii-oglasil-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-romana-dzheniya-1055000937.html

Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения

Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве Романа Джения

Sputnik Абхазия

Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года, его тело закопали на приусадебном участке. 21.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-21T11:21+0300

2025-05-21T11:21+0300

2025-05-21T12:32+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973988_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_85f17163fef5b6bfbcc9d8831cfb79c6.jpg

СУХУМ, 21 мая – Sputnik. Верховный суд Абхазии огласил приговор по делу об убийстве жителя Ачандары Романа Джения. Об этом сообщается на сайте суда. Тамаза Аджба суд признал виновным в пособничестве в убийстве и приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима. Срок также исчисляется с момента задержания Аджба – 7 сентября 2023 года. Меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джения и Аджба до вступления приговора в законную силу остаются без изменения.Житель Ачандары Роман Джения был убит 28 июня 2022 года. В него минимум четыре раза выстрелили из автомата, его тело закопали на приусадебном участке.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250514/arestovany-podozrevaemye-v-ubiystve-garri-avidzba-1054921333.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости