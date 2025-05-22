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https://sputnik-abkhazia.ru/20250522/konferentsiya-pamyat-velikoy-pobedy--fundament-druzhby-i-edinstva-proshla-v-sukhume-1055037139.html
Конференция "Память великой Победы — фундамент дружбы и единства" прошла в Сухуме
Конференция "Память великой Победы — фундамент дружбы и единства" прошла в Сухуме
Sputnik Абхазия
В конференции организаций российских соотечественников приняли участие более 60 делегатов организаций из разный районов Абхазии. 22.05.2025, Sputnik Абхазия
2025-05-22T18:08+0300
2025-05-22T18:08+0300
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СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Страновая конференция "Память великой Победы — фундамент дружбы и единства" прошла в Доме Москвы в Сухуме.На церемонии открытия выступил чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он зачитал приветственное письмо от секретаря Правительственной комиссии России по делам соотечественников за рубежом Геннадия Овечко.В нем отмечена важность конференции как одного из очередных шагов в сохранении исторической правды, развитии гуманитарного диалога и воспитании молодежи в духе уважения к подвигу предков.От себя Шургалин пожелал участникам конференции всяческих успехов.В своем выступлении вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян подчеркнул, что собравшиеся на мероприятии отдают дань памяти героическому подвигу, который стал символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе."Великая победы - это не только историческая дата, а священная память, которая живет в сердцах каждого из нас, передается из поколения в поколение, является нравственным ориентиром для будущего",- сказал он.Миносян также добавил, что абхазский народ внес достойный вклад в достижение Победы. Экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поблагодарил Россию и Россотрудничество в частности за проверенные в республике мероприятия, акции и проекты, посвященные юбилею Победы в ВОВ.Особое внимание он уделил восстановлению памятников и мемориалов в честь павших героев.Шамба также подчеркнул, что братство, скрепленное кровью - более прочное и вечное. При этом он с сожалением отметил тот факт, что многие стали забывать об этом и искажать исторические факты.Глава представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов подчеркнул, что в республике традиционно продолжаются проводить разного рода мероприятия по поддержке соотечественников при их прямом участии.Он уточнил, что Россотрудничество в 2025 году поддержало реализацию шести проектов, в этом году провели историко-музыкального мероприятия в честь 185-летия Петра Чайковского."Нас очень радует, что становится традиционным проведение в рамках празднования Дня русского языка и Дня народного единства. Отдельно стоит отметить, что наши соотечественники часто проводят эти праздники в нашем ресурсном центре, который был открыт в феврале прошлого года", - сказал Куликов.К тому же в 2025 году состоялся комплекс мероприятий, приученных ко Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала СВО. Важным события Куликов назвал запуск проекта по развитию российско-абхазских сети партнерских учебных заведений, в которые вошли школы, вузы и профучилища обеих стран.Председатель Общественной палаты Абхазии Гули Кичба поделилась впечатлениями от участия в Параде Победы на Красной площади 9 Мая."Неизгладимое впечатление. Наш президент сидел рядом с Владимиром Путиным, был наш министр обороны и третьи лицом была я. Знаете, это давало такую энергию дальше жить во имя созидания и нашей дружбы", - отметила она.В конференции организаций российских соотечественников приняли участие более 60 делегатов организаций из разный районов Абхазии. Многие из них выступили с докладами о проделанной работе и планах на будущее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250429/sokhranit-pamyatnik-kak-v-sele-duripsh-vosstanavlivayut-memorial-geroyam-dvukh-voyn-1054661307.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250520/nagrazhdeny-pobediteli-konkursa-izobrazitelnogo-iskusstva-nasha-obschaya-pobeda--80--1054993823.html
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абхазия, новости, россотрудничество

Конференция "Память великой Победы — фундамент дружбы и единства" прошла в Сухуме

18:08 22.05.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукШестая страновая конференция КСОРС "Память Великой Победы - фундамент дружбы и единства"
Шестая страновая конференция КСОРС Память Великой Победы - фундамент дружбы и единства - Sputnik Абхазия, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В конференции организаций российских соотечественников приняли участие более 60 делегатов организаций из разный районов Абхазии.
СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Страновая конференция "Память великой Победы — фундамент дружбы и единства" прошла в Доме Москвы в Сухуме.
На церемонии открытия выступил чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Он зачитал приветственное письмо от секретаря Правительственной комиссии России по делам соотечественников за рубежом Геннадия Овечко.
В нем отмечена важность конференции как одного из очередных шагов в сохранении исторической правды, развитии гуманитарного диалога и воспитании молодежи в духе уважения к подвигу предков.
"Великая Победа — не просто страница истории, но и прочная основа нашего совместного настоящего будущего", — говорится в тексте.
От себя Шургалин пожелал участникам конференции всяческих успехов.
В своем выступлении вице-премьер Абхазии Вараздат Миносян подчеркнул, что собравшиеся на мероприятии отдают дань памяти героическому подвигу, который стал символом мужества, стойкости и несгибаемой воли к свободе.
"Великая победы - это не только историческая дата, а священная память, которая живет в сердцах каждого из нас, передается из поколения в поколение, является нравственным ориентиром для будущего",- сказал он.
Миносян также добавил, что абхазский народ внес достойный вклад в достижение Победы.
Экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба поблагодарил Россию и Россотрудничество в частности за проверенные в республике мероприятия, акции и проекты, посвященные юбилею Победы в ВОВ.
Особое внимание он уделил восстановлению памятников и мемориалов в честь павших героев.
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Шамба также подчеркнул, что братство, скрепленное кровью - более прочное и вечное. При этом он с сожалением отметил тот факт, что многие стали забывать об этом и искажать исторические факты.
Глава представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов подчеркнул, что в республике традиционно продолжаются проводить разного рода мероприятия по поддержке соотечественников при их прямом участии.
Он уточнил, что Россотрудничество в 2025 году поддержало реализацию шести проектов, в этом году провели историко-музыкального мероприятия в честь 185-летия Петра Чайковского.
"Нас очень радует, что становится традиционным проведение в рамках празднования Дня русского языка и Дня народного единства. Отдельно стоит отметить, что наши соотечественники часто проводят эти праздники в нашем ресурсном центре, который был открыт в феврале прошлого года", - сказал Куликов.
К тому же в 2025 году состоялся комплекс мероприятий, приученных ко Дню защитника Отечества и третьей годовщине начала СВО. Важным события Куликов назвал запуск проекта по развитию российско-абхазских сети партнерских учебных заведений, в которые вошли школы, вузы и профучилища обеих стран.
Награждены победители конкурса изобразительного искусства Наша общая Победа – 80 - Sputnik Абхазия, 1920, 20.05.2025
В Абхазии
Награждены победители конкурса изобразительного искусства "Наша общая Победа – 80"
20 мая, 14:45
Председатель Общественной палаты Абхазии Гули Кичба поделилась впечатлениями от участия в Параде Победы на Красной площади 9 Мая.
"Неизгладимое впечатление. Наш президент сидел рядом с Владимиром Путиным, был наш министр обороны и третьи лицом была я. Знаете, это давало такую энергию дальше жить во имя созидания и нашей дружбы", - отметила она.
В конференции организаций российских соотечественников приняли участие более 60 делегатов организаций из разный районов Абхазии. Многие из них выступили с докладами о проделанной работе и планах на будущее.
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