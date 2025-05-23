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СВО: российские войска в Днепропетровской области

СВО: российские войска в Днепропетровской области

Sputnik Абхазия

Вопреки докладам западных аналитиков о "замедлении" оперативной динамики СВО, российские войска сохранили стратегическую и тактическую инициативу, успешно... 23.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-23T09:00+0300

2025-05-23T09:00+0300

2025-05-23T09:00+0300

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Подразделения 90-й гвардейской танковой дивизии 21 мая пересекли границу Днепропетровской области, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Необратимое наступление российских войск тревожит Запад. Днепропетровская область имеет важное значение для всей украинской промышленности. Кроме того, здесь находятся месторождения редкоземельных металлов, которые Киев ранее подарил Вашингтону.Вооруженные силы РФ в ночь на 22 мая нанесли групповой высокоточный удар по целям в глубине оперативного тыла ВСУ – в Харькове, Чугуеве, Павлограде, Николаеве, Миргороде. Поражены в 138 районах: пункты управления войсками, тренировочные лагеря морской пехоты, арсеналы, объекты ВПК и военной логистики противника, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.Близ города Орджоникидзе Днепропетровской области ударом "Искандера" уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot, многофункциональная РЛС с фазированной антенной решеткой AN/MPQ-65 и станция управления MSQ-104. Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что страны НАТО технологически не способны восполнить расход зенитных ракет, и значительные потери комплексов ПВО украинской армии.На переговорах в Стамбуле 16 мая Москва, по данным журнала The Economist, проинформировала украинскую сторону: в случае дальнейшего саботажа Киевом мирного урегулирования конфликта, Российская армия может взять под контроль Харьковскую и Сумскую области. Очевидно, стамбульские уроки Киев не усвоил. Запад готовит Украину к самоубийственному продолжению войны.Мальбрук в поход собралсяНеспособные к активным действиям бригады ВСУ делают ставку на "глухую оборону" из беспилотников. Россия вынуждена принуждать противника к миру новыми ракетными ударами, и новыми реалиями на земле.Сенат США угрожает Москве 500-процентными вторичными тарифами, если она в ближайшие дни выдвинет "неприемлемые условия" для мира на Украине. Однако американская администрация не желает подписывать коммюнике стран G7 о "незаконном" вторжении России на Украину, и не обещает "дальнейшей поддержки" киевскому режиму. "Гегемон" возвращается в реальность, "украинский проект" – в небытие. Большинству западных наблюдателей и "незалежных" патриотов ясно, что война с Россией давно проиграна.Киевский философ Сергей Дацюк, который в 2019-м предлагал выполнить Минские соглашения, а "вешать сепаратистов" потом, сегодня прогнозирует: "Россия будет добиваться своего, или добивать Украину… до осени, пытаясь окончательно нам показать, что у нас вообще никаких других возможностей нет, кроме капитуляции".Генсек НАТО Марк Рютте призывает союзников готовиться к "постоянной и долгосрочной российской угрозе", то есть к будущей войне с РФ. Отдельные страны Балтийского региона планируют победоносную военно-морскую блокаду "теневого флота" России. Объективно военных ресурсов соучастникам хватит лишь на бедоносные мероприятия. Журнал Foreign Policy верно заметил, что ядерный конфликт России и НАТО будет совсем не похож на украинский.Американский ресурс 19FortyFive сообщил: военное поражение Украины – ночной кошмар для Европы, которая живет в мире фантазий. Решительными речами невозможно остановить продвижение российских войск: "Европа добивает Украину: каждый шаг Брюсселя приближает капитуляцию Киева" и "война не в тупике, русские продолжают побеждать на земле". После исчерпания "пакетов Байдена" американскую помощь ВСУ не получит, Европа компенсировать не сможет, а Россия будет "становиться все сильнее и крупнее в военном отношении".Испанская газета Granada Hoy также констатировала "поражение Украины" и военно-политическую немощь Европы. Польский журнал Polityka резюмировал: "Россия заберет Украину, европейские войска не помогут", и Европе остается только смириться с этим. Запад в целом не имеет возможности или рычагов, чтобы заставить Россию пойти на какие-либо уступки.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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