https://sputnik-abkhazia.ru/20250528/kuznya-uchenykh-o-proshlom-i-nastoyaschem-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1055100066.html

Кузница ученых: о прошлом и настоящем Абхазского института гуманитарных исследований

Кузница ученых: о прошлом и настоящем Абхазского института гуманитарных исследований

Sputnik Абхазия

Абхазский институт гуманитарных исследований был образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы, а 95 лет назад, 28 мая 1930 года, его... 28.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-28T18:28+0300

2025-05-28T18:28+0300

2025-05-28T18:37+0300

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наука

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О том, как создавался Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, какую роль играло это научное учреждение в исторических событиях, происходивших в республике и чем он живет сегодня, читайте в материале Sputnik.SputnikЗаглянуть в прошлоеНародный комиссариат просвещения Абхазии постановил преобразовать Академию абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы 28 мая 1930 года.В августе 1931 года "во избежание параллелизма и в целях концентрации научных сил" президиум Центрального исполнительного комитета Абхазии принял решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, получившим с этого момента новое наименование — Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК).Это решение дало новый импульс научной работе, рассказывал в интервью Sputnik директор АбИГИ Арда Ашуба."Перед учеными стояло много задач: создание абхазского литературного языка, собирание абхазского фольклора. Нужно было изучить этнографию, топонимику, необходимо было перенести на страницы изданий богатую историю Абхазии", – отметил он.Название института в дальнейшем менялось еще несколько раз: 1935 год — Институт абхазской культуры, с 1939 года — Абхазский научно-исследовательский институт языка и истории имени академика Николая Марра, с 1950 года — Абхазский институт языка, литературы и истории, который с 1960 года и по настоящее время носит имя Дмитрия Гулиа, и наконец, с 1994 года — Абхазский институт гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.В 1935 году Институт абхазской культуры вошел в состав Академии наук Советского Союза."Несмотря на то, что название института много раз менялось, но суть работы осталась неизменной. Помимо научной работы, научное учреждение активно участвовало в политических процессах, вопросах строительства абхазского государства", – подчеркнул Арда Ашуба.Во время Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года Абхазский институт и Центральный государственный архив Абхазии сожгли грузинские военные, уничтожив в одночасье все труды абхазских ученых, ценные рукописи. Научные сотрудники АбИГИ принимали активное участие в боевых действиях в борьбе за свободу республики, семеро из них удостоены высокого звания "Герой Абхазии".Жизнь института сегодняСегодня в Абхазском институте работают 11 отделов – абхазского языка, литературы, фольклора, древней и средневековой истории, новой и новейшей истории, этнологии, археологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии и в прошлом году появился отдел перевода. Также в институте функционируют издательство, архив и две лаборатории.Ашуба подчеркнул, что институт каждый год проводит различные конференции. В прошлом году их было три – одна республиканская и две международные."В октябре этого года мы планируем совместно с Северо-Кавказским федеральным университетом Южного научного центра РАН провести Международный форум кавказоведов, в рамках которого пройдет конференция. К тому же состоится совместное издание материалов конференции", – рассказал он.Этот форум будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и 100-летию АбИГИ.Ашуба добавил, что АбИГИ ежегодно совместно с российскими коллегами проводит археологические раскопки на территории республики. Все найденные артефакты передают в Государственный музей Абхазии.По словам директора АбИГИ, штат состоит из 148 человек, и 114 из них – это научные сотрудники. За последние пять лет на работу в институт устроилось более 30 молодых ученых, окончивших Абхазский госуниверситет.Средняя зарплата в институте составляет 15-18 тысяч рублей. За последние пять лет она была увеличена примерно на 10%."Дни посещаемости нашего института – вторник и четверг. В остальные дни сотрудники могут работать дома, в библиотеках и архивах. У них остается время и на преподавательскую деятельность. Таким образом им предоставлена возможность дополнительного заработка", – уточнил Ашуба.В институте работают 10 академиков, 19 докторов наук, 38 кандидатов наук, шесть член-корреспондентов. В 2024 году трое ученных защитили докторские диссертации и трое защитили кандидатские диссертации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/dvorets-s-istoriey-kak-rushitsya-zdanie-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1050193007.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/otvetstvennost-za-nezakonnye-raskopki-uzhestochat-v-abkhazii-1054259614.html

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