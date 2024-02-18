https://sputnik-abkhazia.ru/20240218/dvorets-s-istoriey-kak-rushitsya-zdanie-abkhazskogo-instituta-gumanitarnykh-issledovaniy-1050193007.html

Дворец с историей: как рушится здание Абхазского института гуманитарных исследований

Дворец с историей: как рушится здание Абхазского института гуманитарных исследований

Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа был образован в 1925 году. Научный центр сегодня располагается в старинном здании, построенном... 18.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-18T09:00+0300

2024-02-18T09:00+0300

2024-02-18T11:02+0300

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Существует две версии того, кто построил особняк в стиле модерн. Ученый Анзор Агумаа считал, что это здание построил Альфред Баммэ, по версии архитектора Георгия Баронина, это был другой человек - Андрей Модрах.Несмотря на свою богатую историю, здание сегодня находится в удручающем состоянии - декоративная лепнина на фасаде и внутри дома разрушается, осыпаются росписи в помещениях. Какие еще проблемы испытывает здание АбИГИ читайте в нашем материале.SputnikИсчезающая красотаАбхазский институт гуманитарных исследований расположен в историческом здании, которое было построено в 1912 году в стиле модерн. Изначально, двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди. В советское время здесь располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба.В преддверии распада СССР в конце 80-х годов в научном центре было создано общественно-политическое движение "Аидгылара", которое отстаивало права абхазского народа. После Отечественной войны 1992-1993 годов в здании временно располагалась администрация президента Владислава Ардзинба, затем дом отдали под институт.Сегодня в институте работают отделы абхазского языка, литературы, фольклора, истории, этнологии, источниковедения, искусства, политологии и конфликтологии, функционируют издательства и архив. Здесь трудится более ста ученых.При этом условия работы уже много лет остаются спартанскими - в помещениях холодно и сыро, даже верхняя одежда спасает не всегда. Кроме того, старинные декоративные элементы - лепнина и росписи, - приходят в негодность, где-то на стенах видны трещины, осыпается штукатурка. Если не приложить усилия по восстановлению здания в ближайшее время, многое будет утеряно безвозвратно, говорит директор АбИГИ Арда Ашуба.Проводив съемочную группу в конференц-зал института, Ашуба рассказал, что после Отечественной войны там проводился ремонт. Тогда в качестве символа Победы в кровопролитном противостоянии часть люстр, висящих в зале и холле, сделали из гильз снарядов, которые были выпущены по грузинским захватчикам во время освобождения республики. Такие элементы, представляющие историческую ценность, сохранят при реконструкции здания, пообещал директор научного центра."Мы сегодня с гордостью можем говорить, что есть ученые, подрастающее поколение, которое может вести отечественную науку вперед. Но со стороны государства нужна помощь, поскольку наука - один из фундаментов современного государства. Институт работает, но нам нужна поддержка", - заметил директор АбИГИ.Арда Ашуба рассказал и о том, что здание, строилось в два этапа - основная часть была возведена в начале прошлого века, другую достроили уже в 60-х годах. К более новой части относится и конференц-зал. Проводить научные мероприятия в зале, который, по идее, для этого и предназначен, очень непросто, зимой здесь слишком холодно, летом - невыносимо жарко. Провести восстановительные работы нужно во всем доме, и включить в них нужно замену проводки.В некоторых помещениях электричество и вовсе отсутствует, например, в библиотеке, которая расположена на первом этаже. Из-за того, что подвал дома затоплен, существует риск короткого замыкания, поэтому библиотеку пришлось отключить от питания. В таких условиях работать в читальном зале практически невозможно, ведь, помимо отсутствия тепла, в комнате не хватает света.Здание раньше отапливалось с помощью нескольких каминов на первом этаже. Этого было достаточно и для комнат на верхнем этаже."Ради памяти тех, кому принадлежал этот дом - ради памяти Владислава Григорьевича Ардзинба и тех ученых, которые сохранили наш язык историю и культуру, мы обязаны восстановить здание и создать условия для работы", - сказал директор института.Печать историиАрда Ашуба также рассказал случай, который связан с историей этого здания. Из документальных источников известно, что первый владелец особняка - купец Христофор Самуриди продал имение князю Джото Шервашидзе-Чачба спустя три года после строительства дома. Много лет строение принадлежало княжеской семье."Это княжеский дом. Наследник рода, который читал нам лекции по искусству в Абхазском государственном университете, рассказывал, что особняк принадлежал его семье. По его рассказу, когда в дом привели невесту, по абхазской традиции, к ней должны были подняться на лошадях. Когда один из наездников спускался обратно, лошадь копытом разбила ступеньку", - отметил он.Эту ступеньку назад не восстанавливают до сих пор, она остается в том же виде. Еще одним знаком, подтверждающим принадлежность дома княжескому роду, служит и то, что на балясине лестницы у входа в здание есть старинная надпись - "Шервашидзе", которая, несмотря на прошедшие годы, хорошо читается.Еще одна "печать истории", которую можно лицезреть в институте - это столы, стоящие в помещении, где хранятся изданные АбИГИ научные труды. Их купил и использовал для работы сам Нестор Лакоба. Немного пошарпанные предметы интерьера также будут реставрированы, рассказал директор института.Восстановления требуют и старинные росписи на стенах. При ремонте в некоторых помещениях приглашали специалистов из России, они и сказали, что на реконструкцию понадобится большие средства.Несмотря на все сложности ученые института продолжают заниматься наукой - ежегодно АбИГИ выпускает около двадцати монографий, посвященных исследованию истории, языка, литературы, фольклора. В 2024 году в честь 150-летия создателя абхазской письменности Дмитрия Гулиа в институте проведут научную конференцию. Кроме того, абхазские ученые регулярно принимают участие в научных форумах, как внутри страны, так и за его пределами.Из истории институтаАбхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа Академии наук Абхазии образован в 1925 году как Академия абхазского языка и литературы. В 1930 году Народный комиссариат просвещения Абхазии принял постановление о преобразовании Академии абхазского языка и литературы в Научно-исследовательский институт абхазского языка и литературы.Через год, в августе 1931 года, "во избежание параллелизма и в целях концентрации научных сил" Президиум ЦИКа Абхазии принимает решение о слиянии Абхазского научного общества с Научно-исследовательским институтом абхазского языка и литературы, получившим с этого момента новое наименование - Абхазский научно-исследовательский институт краеведения (АбНИИК).Позже наименование Абхазского института менялось несколько раз: 1935 — Институт абхазской культуры, с 1939 года — Абхазский научно-исследовательский институт языка и истории имени академика Николая Марра, с 1950 года — Абхазский институт языка, литературы и истории, который с 1960 года и по настоящее время носит имя Дмитрия Гулиа, и наконец, с 1994 года — Абхазский институт гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.Во время Отечественной войны народа Абхазии в октябре 1992 года Абхазский институт и Центральный Государственный Архив Абхазии сожгли грузинские военные, уничтожив в одночасье все труды абхазских ученых и ценные рукописи. Научные сотрудники АбИГИ принимали активное участие в боевых действиях в борьбе за свободу республики, семеро из них удостоены высокого звания – Герой Абхазии.

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