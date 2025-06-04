https://sputnik-abkhazia.ru/20250604/belyaeva-rasskazala-o-prichine-zabolevaniy-botulizmom-v-abkhazii-1055186166.html

Беляева рассказала о причине заболеваний ботулизмом в Абхазии

Беляева рассказала о причине заболеваний ботулизмом в Абхазии

Sputnik Абхазия

Три случая ботулизма выявили в апреле в Гагре. Пациентов вывезли в Сочи, из медучреждений их выписали в удовлетворительном состоянии. 04.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-04T19:42+0300

2025-06-04T19:42+0300

2025-06-04T20:51+0300

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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Случаи ботулизма в Абхазии, выявленные в апреле этого года, связаны с домашней продукцией, заявила в интервью Sputnik главный санврач Алла Беляева. После выявления трех случаев заболевания в Гагре подозрение пало на морепродукты из местных магазинов. Беляева рассказала, что в больницу обратился еще один человек с ботулизмом. И конкретно в этом случае причиной стала зараженная рыба. Но ее не купили в торговой сети а привезли в качестве подарка. Санврач подчеркнула, что опасной может быть рыба с не почищенным брюшком, ее нельзя употреблять в пищу. Ботулизмом также могут быть и другие продукты, в том числе домашние консервы. "Сюда относятся домашние колбасы, особенно сырокопченые, любые консервированные продукты домашнего изготовления – это могут быть и компоты, и разнообразные соленья", — подчеркнула Беляева. Три случая ботулизма выявили в Гагре в апреле этого года. Пациентов вывезли в Сочи, из медучреждений их выписали в удовлетворительном состоянии.Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также изделий в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности. Инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приеме в пищу некачественных продуктов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/sanvrach-rasskazala-kak-obezopasit-sebya-ot-botulizma--1054650049.html

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