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Беляева рассказала о причине заболеваний ботулизмом в Абхазии
Беляева рассказала о причине заболеваний ботулизмом в Абхазии
Sputnik Абхазия
Три случая ботулизма выявили в апреле в Гагре. Пациентов вывезли в Сочи, из медучреждений их выписали в удовлетворительном состоянии. 04.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-04T19:42+0300
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СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Случаи ботулизма в Абхазии, выявленные в апреле этого года, связаны с домашней продукцией, заявила в интервью Sputnik главный санврач Алла Беляева. После выявления трех случаев заболевания в Гагре подозрение пало на морепродукты из местных магазинов. Беляева рассказала, что в больницу обратился еще один человек с ботулизмом. И конкретно в этом случае причиной стала зараженная рыба. Но ее не купили в торговой сети а привезли в качестве подарка. Санврач подчеркнула, что опасной может быть рыба с не почищенным брюшком, ее нельзя употреблять в пищу. Ботулизмом также могут быть и другие продукты, в том числе домашние консервы. "Сюда относятся домашние колбасы, особенно сырокопченые, любые консервированные продукты домашнего изготовления – это могут быть и компоты, и разнообразные соленья", — подчеркнула Беляева. Три случая ботулизма выявили в Гагре в апреле этого года. Пациентов вывезли в Сочи, из медучреждений их выписали в удовлетворительном состоянии.Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также изделий в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности. Инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приеме в пищу некачественных продуктов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/sanvrach-rasskazala-kak-obezopasit-sebya-ot-botulizma--1054650049.html
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абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение

Беляева рассказала о причине заболеваний ботулизмом в Абхазии

19:42 04.06.2025 (обновлено: 20:51 04.06.2025)
© Foto / Пресс-служба Парламента АбхазииАлла Беляева
Алла Беляева - Sputnik Абхазия, 1920, 04.06.2025
© Foto / Пресс-служба Парламента Абхазии
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Три случая ботулизма выявили в апреле в Гагре. Пациентов вывезли в Сочи, из медучреждений их выписали в удовлетворительном состоянии.
СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Случаи ботулизма в Абхазии, выявленные в апреле этого года, связаны с домашней продукцией, заявила в интервью Sputnik главный санврач Алла Беляева.
После выявления трех случаев заболевания в Гагре подозрение пало на морепродукты из местных магазинов.
"Сперва пострадавшие показали на продукцию, купленную в магазинах, но по определению она не могла быть заражена ботулизмом Проведенные исследования это подтвердили. Рыба была исследована лабораторно, наличие ботулизма не подтвердилось", — уточнила она.
Беляева рассказала, что в больницу обратился еще один человек с ботулизмом. И конкретно в этом случае причиной стала зараженная рыба. Но ее не купили в торговой сети а привезли в качестве подарка.
Санврач подчеркнула, что опасной может быть рыба с не почищенным брюшком, ее нельзя употреблять в пищу. Ботулизмом также могут быть и другие продукты, в том числе домашние консервы.
"Сюда относятся домашние колбасы, особенно сырокопченые, любые консервированные продукты домашнего изготовления – это могут быть и компоты, и разнообразные соленья", — подчеркнула Беляева.
Санврач рассказала, как обезопасить себя от ботулизма - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2025
Санврач рассказала, как обезопасить себя от ботулизма
28 апреля, 17:19
Три случая ботулизма выявили в Гагре в апреле этого года. Пациентов вывезли в Сочи, из медучреждений их выписали в удовлетворительном состоянии.
Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также изделий в вакуумной упаковке, обращать внимание на целостность упаковки, отсутствие вздутия и сроки годности.
Инфекция не передается воздушно капельным путем, заразиться ей можно только при приеме в пищу некачественных продуктов.
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