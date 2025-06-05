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Бигвава: резолюцию Генассамблеи ООН о беженцах приняли без учета мнения Абхазии
Бигвава: резолюцию Генассамблеи ООН о беженцах приняли без учета мнения Абхазии
Sputnik Абхазия
Генеральная Ассамблея ООН на 79-й сессии утвердила резолюцию, инициированную Грузией и 63 странами, "О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии... 05.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-05T19:31+0300
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СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Резолюция Генассамблеи ООН "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии" принята без учета мнения абхазской стороны, заявил в интервью Sputnik и.о. замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава.По его словам, из года в год документ принимается без участия и мнения абхазской стороны.Требования Абхазии обеспечить равные условия всем сторонам полностью игнорируются, но, несмотря на это, ее позиция находит определенное понимание мирового сообщества, добавил дипломат.В этом году против инициированной Грузией резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Зимбабве, Мали, Никарагуа, Судан и Экваториальная Гвинея. По мнению Бигвава, стран могло быть куда больше, если бы у Абхазии была возможность представить свою позицию.Он обратил внимание на то, что среди воздержавшихся от голосования есть такие влиятельные государства, как Китай, Индия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты."Это весомый показатель того, что многие страны не готовы идти на поводу той откровенной лжи и пропаганды Грузии и ее партнеров, которые десятилетиями бесцеремонно навязываются всему мировому сообществу", – подчеркнул он. Что до вопроса беженцев, то в первую очередь нужно исходить из того, что Грузия создала условия для возникновения этого вопроса, начав войну против Абхазии, добавил Одиссей Бигвава. Кроме того, немаловажно то, кто, по мнению Тбилиси, подпадает под эту категорию.
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абхазия, новости, грузия, южная осетия, оон, мид абхазии, международные отношения

Бигвава: резолюцию Генассамблеи ООН о беженцах приняли без учета мнения Абхазии

19:31 05.06.2025
© SputnikЗдание Организации Объединенных Наций (ООН).
Здание Организации Объединенных Наций (ООН). - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2025
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Генеральная Ассамблея ООН на 79-й сессии утвердила резолюцию, инициированную Грузией и 63 странами, "О статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии".
СУХУМ, 5 июн – Sputnik. Резолюция Генассамблеи ООН "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии" принята без учета мнения абхазской стороны, заявил в интервью Sputnik и.о. замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава.
По его словам, из года в год документ принимается без участия и мнения абхазской стороны.

"Все это время мы пытаемся поднимать этот вопрос, дать нам возможность представить собственную позицию перед участниками Генассамблеи ООН, в том числе в рамках Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", – подчеркнул он.

Требования Абхазии обеспечить равные условия всем сторонам полностью игнорируются, но, несмотря на это, ее позиция находит определенное понимание мирового сообщества, добавил дипломат.
В этом году против инициированной Грузией резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Куба, Северная Корея, Зимбабве, Мали, Никарагуа, Судан и Экваториальная Гвинея. По мнению Бигвава, стран могло быть куда больше, если бы у Абхазии была возможность представить свою позицию.
Он обратил внимание на то, что среди воздержавшихся от голосования есть такие влиятельные государства, как Китай, Индия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.
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"Это весомый показатель того, что многие страны не готовы идти на поводу той откровенной лжи и пропаганды Грузии и ее партнеров, которые десятилетиями бесцеремонно навязываются всему мировому сообществу", – подчеркнул он.
Что до вопроса беженцев, то в первую очередь нужно исходить из того, что Грузия создала условия для возникновения этого вопроса, начав войну против Абхазии, добавил Одиссей Бигвава. Кроме того, немаловажно то, кто, по мнению Тбилиси, подпадает под эту категорию.

"Грузинская сторона говорит о беженцах и так называемых внутренне перемещенных лицах, что с правовой точки зрения в корне неверно. Категория "внутренне перемещенные лица" не может быть применена в отношение лиц грузинской национальности, покинувших Абхазию. Грузины вернулись на свою историческую родину и являются не вынужденным переселенцами, а репатриантами", – подчеркнул дипломат.

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