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Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/bolee-sta-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiey-1055237204.html
Более ста украинских дронов сбили за ночь над Россией
Более ста украинских дронов сбили за ночь над Россией
Sputnik Абхазия
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты... 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T09:00+0300
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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами более 100 украинских дронов, сообщили в Минобороны.Над Белгородской областью уничтожили 20 БпЛА, над Воронежской областью и Крымом – по девять.По четыре дрона сбили над Калужской областью и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/pervaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1055233429.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более ста украинских дронов сбили за ночь над Россией

09:00 10.06.2025 (обновлено: 09:52 10.06.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами более 100 украинских дронов, сообщили в Минобороны.
Основной удар пришелся на Брянскую область, там за ночь поразили 46 беспилотников.
Над Белгородской областью уничтожили 20 БпЛА, над Воронежской областью и Крымом – по девять.
По четыре дрона сбили над Калужской областью и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской областью.
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