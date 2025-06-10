https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/bolee-sta-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiey-1055237204.html

Более ста украинских дронов сбили за ночь над Россией

Более ста украинских дронов сбили за ночь над Россией

Sputnik Абхазия

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты... 10.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-10T09:00+0300

2025-06-10T09:00+0300

2025-06-10T09:52+0300

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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили над российскими регионами более 100 украинских дронов, сообщили в Минобороны.Над Белгородской областью уничтожили 20 БпЛА, над Воронежской областью и Крымом – по девять.По четыре дрона сбили над Калужской областью и Татарстаном, три – над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/pervaya-gruppa-rossiyskikh-voennykh-vozvraschena-s-podkontrolnoy-kievu-territorii--1055233429.html

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