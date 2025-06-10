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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Новые спортплощадки открыли в Очамчыре и Гале
Новые спортплощадки открыли в Очамчыре и Гале
Sputnik Абхазия
Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем, всего их будет 12. 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T14:04+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Новые спортивные площадки открыли в Гале и в Очамчыре.В церемонии принял участие вице-премьер Таращ Хагба. Он поблагодарил коллег из Краснодарского края, профинансировавших проект, и подчеркнул важность развития спорта в республике. Площадки многофункциональные — на них можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, есть и зона воркаута. Для болельщиков по периметру поставили лавочки. Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем. Всего их будет 12: восемь в Сухуме, две в Ткуарчале, по одной в Очамчыре и Гале.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/sportploschadku-otkryli-v-novom-rayone-sukhuma-1055235824.html
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абхазия, новости, спорт

Новые спортплощадки открыли в Очамчыре и Гале

14:04 10.06.2025
© SputnikОткрытие спортивной площадки в городе Гал
Открытие спортивной площадки в городе Гал - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2025
© Sputnik
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Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем, всего их будет 12.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Новые спортивные площадки открыли в Гале и в Очамчыре.
В церемонии принял участие вице-премьер Таращ Хагба. Он поблагодарил коллег из Краснодарского края, профинансировавших проект, и подчеркнул важность развития спорта в республике.
"Со своей стороны, конечно, мы обязаны вносить свой вклад в развитие спорта в нашей стране. Всеобщими усилиями, я думаю, что мы идем в правильном направлении", — отметил Хагба.
Площадки многофункциональные — на них можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, есть и зона воркаута. Для болельщиков по периметру поставили лавочки.
Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем. Всего их будет 12: восемь в Сухуме, две в Ткуарчале, по одной в Очамчыре и Гале.
Открытие спортивной площадки в Новом Район - Sputnik Абхазия, 1920, 09.06.2025
В Абхазии
Спортплощадку открыли в Новом районе Сухума
Вчера, 13:00
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