https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/novye-sportploschadki-otkryli-v-ochamchyre-i-gale-1055240513.html

Новые спортплощадки открыли в Очамчыре и Гале

Новые спортплощадки открыли в Очамчыре и Гале

Sputnik Абхазия

Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем, всего их будет 12. 10.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-10T14:04+0300

2025-06-10T14:04+0300

2025-06-10T14:04+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0a/1055239401_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_75abcd09b0f6c8a315911d6d8efd526e.jpg

СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Новые спортивные площадки открыли в Гале и в Очамчыре.В церемонии принял участие вице-премьер Таращ Хагба. Он поблагодарил коллег из Краснодарского края, профинансировавших проект, и подчеркнул важность развития спорта в республике. Площадки многофункциональные — на них можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, есть и зона воркаута. Для болельщиков по периметру поставили лавочки. Строительство спортплощадок в Абхазии финансируется Краснодарским краем. Всего их будет 12: восемь в Сухуме, две в Ткуарчале, по одной в Очамчыре и Гале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250609/sportploschadku-otkryli-v-novom-rayone-sukhuma-1055235824.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт