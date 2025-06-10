Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Лаврови Олег Барцыци реиԥылара: аполитолог ихҳәаа
13:05
14 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Маркәылатәи ажәытә еиланхарҭаҿы амузеи еиҿкаахоит
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҵарашықәс аихшьаалақәа: акультуратә ҵараиурҭеи Аҟәа араион ашколқәеи русура
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Безопасность растений. Задачи карантинной службы Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Археологические раскопки в селе Маркула
14:33
18 мин
Радио
Пневмония: кто чаще болеет и какие симптомы
14:51
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Лаврови Олег Барцыци реиԥылара: аполитолог ихҳәаа
18:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәбатәи абжьаратә школ аҿы хырхарҭа рацәа змоу аспорттә дәы ргылахоит
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Энергосбыт: работа с неплательщиками в Абхазии
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Сергеи Лаврови Олег Барцыци реиԥылара: аполитолог ихҳәаа
21:05
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа ахәбатәи абжьаратә школ аҿы хырхарҭа рацәа змоу аспорттә дәы ргылахоит
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Энергосбыт: работа с неплательщиками в Абхазии
21:34
25 мин
Ашьыжь арадио Sputnik аҟны
08:00
30 мин
Утро на радио Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Акыҭанхамҩа аҿиара апрограмма анхаҩы изы иахьынӡацхыраагӡоу атәы
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аԥхын агәамсам ақәгара шеиҿкаау атәы
13:34
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Турбаза
Кадровая политика в туристической сфере Абхазии: спрос и предложения
14:03
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:29
3 мин
Актуальный комментарий
Барциц: итоги переговоров министров иностранных дел России и Абхазии
14:32
12 мин
Такие обстоятельства
Кове: российско-абхазские связи в культурной сфере, совместные гуманитарные проекты
14:44
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
18:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
18:15
13 мин
On air
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на международном туристическом форуме " Путешествуй!"
18:34
11 мин
Турбаза
Кадровая политика в туристической сфере Абхазии: спрос и предложения
18:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҟәатәи аҿкытә хәышәтәырҭа аԥхын аус шауа
21:04
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥхынтәи ахәыҷтәы лагер аус ауеит Аҟәа
21:15
13 мин
On air
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Абхазия на международном туристическом форуме " Путешествуй!"
21:34
11 мин
Турбаза
Кадровая политика в туристической сфере Абхазии: спрос и предложения
21:46
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-11-iyunya-1055243398.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T18:45+0300
2025-06-10T18:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_c23d573280fb4fa1d5d8c2c54689fe9d.jpg
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В среду, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/01/1032952876_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_8030e53fc12631bf0f3e1877151c8ace.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня

18:45 10.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукТуристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии
Туристы в Рицинском реликтовом национальном парке Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В среду, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0