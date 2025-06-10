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Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления. 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T18:45+0300
2025-06-10T18:45+0300
2025-06-10T18:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В среду, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 11 июня
Территория черноморского побережья Абхазии будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 10 июн – Sputnik. В среду, 11 июня, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщили в отделе гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.