https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/vs-rossii-nanesli-udary-po-obektam-voennoy-promyshlennosti-v-kieve-1055242799.html
ВС России нанесли удары по объектам военной промышленности в Киеве
ВС России нанесли удары по объектам военной промышленности в Киеве
Sputnik Абхазия
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны России. 10.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-10T14:40+0300
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СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, сообщили в Минобороны России.Удары также были нанесены по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе. Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 258 беспилотников, включая 103 вне зоны СВО. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 725 БпЛА, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 849 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 25 990 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 698 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250610/svo-masshtab-rossiyskogo-vozmezdiya-ostaetsya-zagadkoy-1055240651.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
ВС России нанесли удары по объектам военной промышленности в Киеве
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, заявили в Минобороны России.
СУХУМ, 10 июн - Sputnik. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности в Киеве, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве," - говорится в публикации.
Удары также были нанесены по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе.
Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 258 беспилотников, включая 103 вне зоны СВО.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 62 725 БпЛА, 611 зенитных ракетных комплексов, 23 849 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины РСЗО, 25 990 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 698 единиц специальной военной автомобильной техники.