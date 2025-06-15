https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/alma-mater-abkhazskikh-muzykantov-sukhumskomu-muzuchilischu-95-let-1055316946.html

Альма-матер абхазских музыкантов: Сухумскому музучилищу 95 лет

Альма-матер абхазских музыкантов: Сухумскому музучилищу 95 лет

Sputnik Абхазия

15 июня исполняется 95 лет первому музыкально-образовательному учреждению в Абхазии - Сухумскому государственному музыкальному училищу имени Алексея Чичба. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T17:29+0300

2025-06-15T17:29+0300

2025-06-15T17:29+0300

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15 июня 1930 года по решению руководителя Советской Абхазии Нестора Лакоба было учреждено учебное заведение – тогда Сухумский музыкальный техникум. Для техникума выбрали одно из живописнейших мест в городе, у самого подножья горы Трапеция в красивейшем особняке, некогда принадлежавшему купцу Нинуа. В одно время на здании даже появился плакат "Музыка – трудящимся", что довольно красноречиво говорило о том, что именно за заведение находится в этом особняке. Музучилище и ныне находится там же.Арифа Капба, SputnikЛичность Нестора Лакоба, его энергичное желание развивать республику во всех направлениях, в том числе и в культурном, конечно, сыграли решающую роль в появлении этого музыкального учреждения, но было и другое счастливое совпадение. Дело в том, что в 1925 году в Абхазию преподавать музыку в Горской школе и в качестве дирижера городского оркестра приехал молодой, 26-летний музыкант Константин Ковач. Времена КовачаНестор Лакоба довольно близко сдружился с Ковачем, останавливаться на записи фольклора не хотелось, так и родилась идея о создании первого музыкально-образовательного учреждения в Абхазии. "В тридцатые годы сюда приехали великолепные музыканты, это были выпускники Петербургской, Московской, Миланской консерваторий, здесь жили сестры Бубновы – пианистка и скрипачка, здесь же находился тогда еще юный дирижер Одиссей Димитриади, который в будущем стал дирижером с мировым именем, и потому была очень хорошая "почва", чтобы создать в Сухуме музучилище", - делилась Нинель Бжания.Вся учебная программа была разработана Ковачем лично, установлен четырехлетний курс обучения. В училище было создано четыре отделения: "фортепиано", "струнные отделения", "вокал" и "хореография". Первым директором стал Константин Ковач, а завучем - Одиссей Димитриади.Уже в первые годы становления на базе училища были созданы важные музыкальные коллективы, например, этнографический хор под управлением Платона Панцулая. Важнейшим событием стало появление в 1933 году симфонического оркестра под руководством Димитриади. Только за первый год своего существования этот оркестр дал 89 концертов.Мрачным временем для истории училища стал 1937 год, впрочем, эта дата ни для кого не оказалась счастливой. В год массовых репрессий Ковач так же, как и многие другие представители интеллигенции, был объявлен "врагом народа". Ему чудом удалось избежать ареста и покинуть Абхазию, уехал и Одиссей Димитриади, многие ученики и педагоги покинули музыкальный техникум. То страшное время было вовсе не для музыки. Тем не менее учебный процесс продолжался.В годы Великой Отечественной войны многие преподаватели и некоторые учащиеся этого учебного заведения ушли на фронт, училище переживало тяжелейший период, но и в то время не прекращало работу, известно, что за годы войны преподаватели и воспитанники училища дали 600 концертов в госпиталях и учреждениях, работавших для фронта.Счастливые пятидесятыеПосле затянувшегося периода испытаний и трудностей новым этапом расцвета стали пятидесятые годы, когда это музыкально-образовательное учреждение возглавлял Шалва Горгадзе. При нем училище становится больше, чем образовательным учреждением, это был культурный центр столицы, а может, и всей республики. Тут проводились концерты, творческие вечера, музыкальные лекции. По инициативе Горгадзе были открыты музыкальные школы в других городах Абхазии, при нем же был возрожден симфонический оркестр. Горгадзе способствовал становлению в качестве дирижера Льва Джергения, который впоследствии и стал первым профессиональным оперно-симфоническим дирижером-абхазом.В училище с большим уважением вспоминают личность Шалвы Горгадзе, который всегда особо опекал детей из абхазских семей, старался их подтягивать, помогать в учебе и в личных трудных обстоятельствах. Горгадзе создал уникальный педагогический коллектив, именно при нем из стен училища вышли выдающиеся представители абхазской музыкальной культуры: первые профессиональные абхазские композиторы - Ражден Гумба, Баграт Багателия, Василий Царгуш, Леонид Чепелянский, Константин Ченгелия; первые оперные певцы – Людмила Логуа, Борис Амичба, Ардашил Авидзба, Жозефина Бумбуриди; первые музыковеды – Аида Ашхаруа, Мери и Инна Хашба.Имени ЧичбаДругой яркий период в истории музучилища – настоящего альма-матер абхазских музыкантов – связан с именем композитора Алексея Чичба, который возглавил учебное заведение в середине шестидесятых. Выходец из абхазской крестьянской семьи, он считал главной своей целью приобщение абхазских детей к музыке и культуре, в училище потоком хлынули дети из всех деревень Абхазии, резко увеличилось количество учащихся в этом заведении. При Чичба выпускниками стали такие известные деятели музыкальной культуры Абхазии, как композиторы Петр Петров, Тото Аджапуа, Валерий Чкадуа, дирижеры Анатолий Хагба, Вячеслав Айба, Иван Шамба, Нора Аджинджал, певцы Закан Халваш, Томас Кокоскир, Юрий Нармания, Вилли Чакмач-ипа, Эдуард Нанба, пианистки Алла Отырба и Марина Шамба.При Алексее Чичба при училище была создана оперная студия из 25 музыкантов, также он выступил инициатором создания Союза композиторов Абхазии. Учитывая все его заслуги, в 2000 году было принято решение присвоить Сухумскому государственному музыкальному училищу имя Алексея Чичба.Среди ярких выпускников училища 70-х -80-х годов можно также отдельно выделить дирижера и композитора Нодара Чанба, а также певицу Манану Шамба, а в конце 80-х из стен этого училища в большую музыкальную жизнь ушли оперные дивы Алиса Гицба и Хибла Герзмава.Новое время и "мечта о симфоническом оркестре"После Отечественной войны народа Абхазии возрождение учебного процесса в училище в сложнейших условиях связано прежде всего с именем Ивана Шамба и его коллег, педагогического состава училища, которые по крупицам воссоздавали здесь образовательный и культурный очаг.Сегодня, как и все последние годы, Сухумское государственное музыкальное училище возглавляет Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, которая, кстати говоря, не является выпускницей училища, но считает его своим домом, безмерно благодарна тому коллективу преподавателей, с которым она работает вот уже много лет и абсолютно уверена, что именно их любовь и бескорыстное служение абхазской музыкальной культуре, позволяет до сих пор растить в стенах училища ярких звездочек.По словам Нинель Бжания, все музыканты Абхазии сегодня объединены одной мечтой."Большую роль в третьем возрождении оркестра сыграл Анатолий Хагба, потому что после войны здесь было буквально пять-шесть музыкантов. Приходилось в очень сложных условиях воссоздавать то, что было утеряно. Какими-то общими усилиями у нас это получилось. В дальнейшем эстафету, свою дирижерскую палочку Анатолий Хагба отдал нашему сегодняшнему дирижеру маэстро Давиду Терзяну, который, не раздумывая, приехал из Мексики и сегодня дирижирует нашим камерным оркестром.Конечно, это наша самая большая мечта, мечта всех музыкантов - иметь свой симфонический оркестр. Это необходимо, потому что нельзя представить полноценное существование культурной жизни Абхазии без симфонического оркестра. Я думаю, к нам еще приедут музыканты, и у нас тут подрастает замечательная когорта юных музыкантов, и все вместе мы приложим усилия и осуществим эту мечту", - отметила Нинель Бжания.

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