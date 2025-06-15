https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/kulturnaya-afisha-abkhazii-klassicheskaya-muzyka-spektakli-i-tsirk-1055302211.html

Культурная афиша Абхазии: классическая музыка, спектакли и цирк

Культурная афиша Абхазии: классическая музыка, спектакли и цирк

Sputnik Абхазия

Культурная афиша Абхазии с 16 по 22 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T14:23+0300

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Культурная афиша Абхазии с 16 по 22 июня. Читайте и планируйте свой культурный отдых.Абхазская Госфилармония 17 июня в 20:00 – концерт "Эйнауди. Piano music" в исполнении российской пианистки Ириной Головиной. 18 июня – концерт солистов Челябинской государственной филармонии. Исполнители: Анастасия Полумогина (саксофон-альт), Татьяна Зайцева (сакс-сопрано), Ирина Головина (фортепиано). Пицундский концертный зал 16 июня в 17:00 – концерт органно-вокальной музыки в исполнении Заслуженного деятеля искусств России, Заслуженного артиста Абхазии Сергея Будкеева, солисток Абхазской госфилармонии Наны Черкезия и Астанды Джикирба. 17 июня в 20:00 – сольный концерт Заслуженного артиста Абхазии, органиста Луки Гаделия. В программе неоклассическая музыка, саундтреки из фильмов. 23 июня – концерт органно-вокальной музыки. На сцене органист Лука Гаделия и оперный певец Саид Гобечия. Каждую пятницу и воскресенье в 17:00 – концерты органной музыки Луки Гаделия.РУСДРАМ 17 июня в 19:00 – показ фильма "Сотворение" 1970 года, снятого режиссером Николаем Мащенко об Абхазии и на абхазском языке. Фильм основан на повести Георгия Гулиа "Каштановый дом". Абхазский драмтеатр 17 июня в 19:00 – спектакль "Носороги". Режиссер – Мадина Аргун. 20 июня в 19:00 – спектакль в "Джазе только девушки". Режиссер – Мадина Аргун.Абхазский молодежный театр 18 июня в 19:00 – спектакль "Старший сын". Режиссер-постановщик – Наталья Николаева. РУСДРАМ 20 и 21 июня в 19:00 – премьера спектакля "Мышеловка" по мотивам произведения Агаты Кристи. Режиссер – Андрей Сидельников. 22 июня в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам романа Баграта Шинкуба. Режиссер – Джамбул Жордания. Цирк "Созвездие смелых" 18 и 21 июня в 18:00 и 22 июня в 11:00 – представления Сочинского цирка в Сухуме. В программе — клоуны, фокусники, акробаты, номера с бенгальскими тиграми и дрессированными медведями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250428/nosorogov-pokazhut-v-abkhazdrame-spustya-sem-let-1054652525.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250614/gastroli-sochinskogo-tsirka-nachalis-v-abkhazii-1055295748.html

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