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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/prezident-abkhazii-prisvoil-medrabotnikam-pochetnye-zvaniya-1055299080.html
Президент Абхазии присвоил медработникам почетные звания
Президент Абхазии присвоил медработникам почетные звания
Sputnik Абхазия
День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. 15.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-15T09:58+0300
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СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба присвоил почетные звания медицинским работникам Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" получили: За вклад в оказание медпомощи военнослужащим и гражданскому персоналу ВС Абхазии звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено врачу-психотерапевту Центрального военного госпиталя Беслану Хашба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/badra-gunba-pozdravil-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-1055298792.html
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новости, абхазия, здравоохранение

Президент Абхазии присвоил медработникам почетные звания

09:58 15.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 15.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба присвоил почетные звания медицинским работникам Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" получили:
Алиса Барсумян — врач функциональной диагностики Гулрыпшской ЦРБ,
Алиса Голандзия — врач-педиатр Очамчырской ЦРБ,
Нелли Зарандия — врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Очамчырской ЦРБ,
Галина Кулава — участковый врач-терапевт Сухумской городской поликлиники,
Артур Сепян — детский анестезиолог-реаниматолог Республиканской детской больницы,
Андрей Суходский — врач-оториналаринголог Гудаутской ЦРБ,
Нона Тарба — врач-терапевт, замглавврача по сельскому здравоохранению Галской ЦРБ,
Ларисе Табагуа — акушер-гинеколог Гагрской ЦРБ,
Марина Ходжава — врач-педиатр Сухумской детской поликлиники.
За вклад в оказание медпомощи военнослужащим и гражданскому персоналу ВС Абхазии звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено врачу-психотерапевту Центрального военного госпиталя Беслану Хашба.
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