https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/prezident-abkhazii-prisvoil-medrabotnikam-pochetnye-zvaniya-1055299080.html

Президент Абхазии присвоил медработникам почетные звания

Президент Абхазии присвоил медработникам почетные звания

Sputnik Абхазия

День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T09:58+0300

2025-06-15T09:58+0300

2025-06-15T09:58+0300

в абхазии

новости

абхазия

здравоохранение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/1b/1053950916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0da142b6306e26408f355796e0ba5e9.jpg

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба присвоил почетные звания медицинским работникам Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" получили: За вклад в оказание медпомощи военнослужащим и гражданскому персоналу ВС Абхазии звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено врачу-психотерапевту Центрального военного госпиталя Беслану Хашба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/badra-gunba-pozdravil-medikov-s-professionalnym-prazdnikom-1055298792.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, абхазия, здравоохранение