Президент Абхазии присвоил медработникам почетные звания
© Sputnik / Томас ТхайцукВрач скорой помощи
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День медицинского работника ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.
СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Президент Бадра Гунба присвоил почетные звания медицинским работникам Абхазии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" получили:
Алиса Барсумян — врач функциональной диагностики Гулрыпшской ЦРБ,
Алиса Голандзия — врач-педиатр Очамчырской ЦРБ,
Нелли Зарандия — врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением Очамчырской ЦРБ,
Галина Кулава — участковый врач-терапевт Сухумской городской поликлиники,
Артур Сепян — детский анестезиолог-реаниматолог Республиканской детской больницы,
Андрей Суходский — врач-оториналаринголог Гудаутской ЦРБ,
Нона Тарба — врач-терапевт, замглавврача по сельскому здравоохранению Галской ЦРБ,
Ларисе Табагуа — акушер-гинеколог Гагрской ЦРБ,
Марина Ходжава — врач-педиатр Сухумской детской поликлиники.
За вклад в оказание медпомощи военнослужащим и гражданскому персоналу ВС Абхазии звание "Заслуженный врач Республики Абхазия" присвоено врачу-психотерапевту Центрального военного госпиталя Беслану Хашба.