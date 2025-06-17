https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/oborudovanie-dlya-diagnostiki-bolezney-domashney-ptitsy-poyavitsya-v-abkhazii-1055340148.html

Оборудование для диагностики болезней домашней птицы появится в Абхазии

Оборудование для диагностики болезней домашней птицы появится в Абхазии

Sputnik Абхазия

В Абхазии фиксируются случаи болезни Ньюкасла, вирус не опасен для человека, но зараженное мясо есть нельзя. 17.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-17T09:00+0300

2025-06-17T09:00+0300

2025-06-17T10:33+0300

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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Оборудование для диагностики заболеваний у домашних птиц появится в Абхазии, сообщил в интервью Sputnik главный ветеринар Роман Джопуа. Сейчас, по словам Джопуа, в стране фиксируют случаи болезни Ньюкасла. Это происходит потому, что крестьяне стали разводить птицу в больших масштабах, считает специалист. Вирус не опасен для человека, но зараженное мясо есть нельзя. Больную особь необходимо сразу изолировать и вызвать ветеринара для установления диагноза, добавил он.Лечить птицу после заражения нет смысла. Тушки необходимо сжигать, чтобы болезнь не распространялась.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/komissiya-minselkhoza-abkhazii-odobrila-proekty-na-130-mln-rubley--1055069337.html

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