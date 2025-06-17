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Оборудование для диагностики болезней домашней птицы появится в Абхазии
Оборудование для диагностики болезней домашней птицы появится в Абхазии
Sputnik Абхазия
В Абхазии фиксируются случаи болезни Ньюкасла, вирус не опасен для человека, но зараженное мясо есть нельзя. 17.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Оборудование для диагностики заболеваний у домашних птиц появится в Абхазии, сообщил в интервью Sputnik главный ветеринар Роман Джопуа. Сейчас, по словам Джопуа, в стране фиксируют случаи болезни Ньюкасла. Это происходит потому, что крестьяне стали разводить птицу в больших масштабах, считает специалист. Вирус не опасен для человека, но зараженное мясо есть нельзя. Больную особь необходимо сразу изолировать и вызвать ветеринара для установления диагноза, добавил он.Лечить птицу после заражения нет смысла. Тушки необходимо сжигать, чтобы болезнь не распространялась.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250526/komissiya-minselkhoza-abkhazii-odobrila-proekty-na-130-mln-rubley--1055069337.html
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сельское хозяйство, новости, абхазия
сельское хозяйство, новости, абхазия

Оборудование для диагностики болезней домашней птицы появится в Абхазии

09:00 17.06.2025 (обновлено: 10:33 17.06.2025)
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В Абхазии фиксируются случаи болезни Ньюкасла, вирус не опасен для человека, но зараженное мясо есть нельзя.
СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Оборудование для диагностики заболеваний у домашних птиц появится в Абхазии, сообщил в интервью Sputnik главный ветеринар Роман Джопуа.
Оно поможет определить причины массовой гибели домашней птицы.
Сейчас, по словам Джопуа, в стране фиксируют случаи болезни Ньюкасла. Это происходит потому, что крестьяне стали разводить птицу в больших масштабах, считает специалист.
Вирус не опасен для человека, но зараженное мясо есть нельзя. Больную особь необходимо сразу изолировать и вызвать ветеринара для установления диагноза, добавил он.
Лечить птицу после заражения нет смысла. Тушки необходимо сжигать, чтобы болезнь не распространялась.
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