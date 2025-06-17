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Воля народа: "Абхазскому письму" исполнилось 37 лет
Воля народа: "Абхазскому письму" исполнилось 37 лет
Sputnik Абхазия
17 июня 1988 года группа представителей абхазской интеллигенции направила в Президиум XIX партконференции документ, получивший впоследствии название "Абхазское... 17.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-17T18:30+0300
2025-06-17T18:30+0300
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SputnikВ "Абхазском письме" была изложена просьба о создании партийно-правительственной комиссии для изучения и справедливого решения вопроса о прямом подчинении Абхазии центральным органам власти.В силу этого авторы документа заявляли, что "акт включения ССР Абхазии в ССР Грузии с последующим ее преобразованием в 1931 году в Абхазскую АССР был актом попрания национальных прав абхазского народа", и поэтому ставили вопрос "о выводе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР и о возвращении Абхазии статуса Союзной Социалистической Республики, каковой она являлась в первые годы советской власти (1921–1931 годы).Историк, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Геннадий Цулая в интервью Sputnik отметил, что отношения Грузии с Абхазской АССР в тот период были напряженными.Он напомнил, что за время существования Советского Союза представители Абхазии неоднократно ставили вопрос о выходе из состава Грузинской ССР. Интеллигенция выражала желание народа и стремилась к членству Абхазии в СССР в качестве самостоятельной республики, как это было ранее.В качестве реакции на абхазское "Письмо шестидесяти" 13 августа 1988 года в Абхазию приехал инструктор подотдела межнациональных отношений при орготделе ЦК КПСС Виктор Рябов. Он встречался с общественностью в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах, после чего посетил столицу Грузии.Дальнейшего развития обращение абхазской интеллигенции не получило. Вместе с тем, "Абхазское письмо" остро восприняли в Грузии – была начата кампания по дискредитации абхазского национального движения и абхазского народа вообще. Обращение абхазской интеллигенции стало одним из этапов национально-освободительной борьбы, подытожил Геннадий Цулая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/otdavshiy-zhizn-radi-abkhazii-pamyati-nestora-lakoba-1054681173.html
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абхазия, история, ссср
абхазия, история, ссср

Воля народа: "Абхазскому письму" исполнилось 37 лет

18:30 17.06.2025
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкVIII сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
VIII сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва - Sputnik Абхазия, 1920, 17.06.2025
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17 июня 1988 года группа представителей абхазской интеллигенции направила в Президиум XIX партконференции документ, получивший впоследствии название "Абхазское письмо", или "Письмо шестидесяти".
Sputnik
В "Абхазском письме" была изложена просьба о создании партийно-правительственной комиссии для изучения и справедливого решения вопроса о прямом подчинении Абхазии центральным органам власти.
В письме, в частности, подчеркивалось, что у абхазского народа есть неотъемлемое право на самоопределение.
В силу этого авторы документа заявляли, что "акт включения ССР Абхазии в ССР Грузии с последующим ее преобразованием в 1931 году в Абхазскую АССР был актом попрания национальных прав абхазского народа", и поэтому ставили вопрос "о выводе Абхазской АССР из состава Грузинской ССР и о возвращении Абхазии статуса Союзной Социалистической Республики, каковой она являлась в первые годы советской власти (1921–1931 годы).
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Историк, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Геннадий Цулая в интервью Sputnik отметил, что отношения Грузии с Абхазской АССР в тот период были напряженными.
Он напомнил, что за время существования Советского Союза представители Абхазии неоднократно ставили вопрос о выходе из состава Грузинской ССР. Интеллигенция выражала желание народа и стремилась к членству Абхазии в СССР в качестве самостоятельной республики, как это было ранее.
Эта необходимость существовала, так как Тбилиси не учитывал коренные интересы жителей республики. Грузинские историки искажали историю Абхазии, утверждая в том числе, что на территории республики абхазы и грузины появились и развивались одновременно, а затем и вовсе пытались оспаривать автохтонность (принадлежность к территории - прим.) абхазов, добавил ученый.
В качестве реакции на абхазское "Письмо шестидесяти" 13 августа 1988 года в Абхазию приехал инструктор подотдела межнациональных отношений при орготделе ЦК КПСС Виктор Рябов. Он встречался с общественностью в Сухуме, Гудаутском и Очамчырском районах, после чего посетил столицу Грузии.
Дальнейшего развития обращение абхазской интеллигенции не получило. Вместе с тем, "Абхазское письмо" остро восприняли в Грузии – была начата кампания по дискредитации абхазского национального движения и абхазского народа вообще.
Обращение абхазской интеллигенции стало одним из этапов национально-освободительной борьбы, подытожил Геннадий Цулая.
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