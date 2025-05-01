https://sputnik-abkhazia.ru/20250501/otdavshiy-zhizn-radi-abkhazii-pamyati-nestora-lakoba-1054681173.html

Отдавший жизнь ради Абхазии: памяти Нестора Лакоба

Отдавший жизнь ради Абхазии: памяти Нестора Лакоба

Sputnik Абхазия

Абхазский политический деятель, революционер и борец за свободу своего народа Нестор Лакоба родился 1 мая 1893 года. 01.05.2025, Sputnik Абхазия

2025-05-01T09:30+0300

2025-05-01T09:30+0300

2025-05-01T09:30+0300

в абхазии

нестор лакоба

абхазия

история

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О том, как Нестор Лакоба из простого абхазского крестьянина стал революционером и защитником интересов своей страны, как он шел против системы ради светлого будущего Абхазии и как трагически оборвалась его жизнь, читайте в материале Sputnik.Детство и юностьНестор Аполлонович Лакоба родился 1 мая 1893 года в абхазской крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района. Его отец рано ушел из жизни, и будущий лидер Абхазии рос в семье отчима – Георгия Цейба. У Нестора было два брата по матери.Писательница Екатерина Бебиа в своей книге "Без вины виноватые" пишет о том, что глава семьи Георгий Цейба и мать Нестора Щахусна Джергения воспитывали всех сыновей трудолюбивыми, порядочными и стойкими. В семье понимали, что значит образование, родители поощряли тягу детей к знаниям.По окончании школы в 1905 году, преодолев различные препятствия, установленные для детей крестьян-бедняков царским режимом, с помощью сельского учителя и его знакомых Нестор Лакоба поступил в Тифлисское духовное училище, где содержался за счет благотворительного общества распространения грамотности среди христиан на Кавказе.Нестор Лакоба с юных лет стал сопричастным к общественно-политическим преобразованиям в стране: событиям 1905-1907 годов, февральской революции, октябрьскому государственному перевороту 1917 года.Революция и лояльность СталинаВ экстремальных общественно-политических условиях при оккупации Абхазии войсками меньшевистской Грузии, поддерживаемыми германскими штыками, Нестор Лакоба возглавил национально-освободительную борьбу абхазского народа и создание крестьянской армии – дружины "Киараз".Борьба за установление советской власти в Абхазии была непростой, этому противостали грузинские меньшевики. В 1920 году Нестор Лакоба стал руководителем подпольного революционного движения в Батуми, где и познакомился со своей будущей женой Сарией Джих-оглы."Тогда они с Сарией (супруга Нестора Лакоба – прим.) и полюбили друг друга. Ей было пятнадцать (как и мне), когда она убежала с ним", – отмечает Адиле Аббас-оглы в книге "Не могу забыть".После победы в борьбе за установление советской власти в Абхазии большие заслуги Нестора Лакоба были оценены советским руководством. Его наградили орденом Красного Знамени.17 февраля 1922 года в связи с избранием I съездом Советов Абхазии Центрального Исполнительного Комитета ССР Абхазии, Ревком сложил свои полномочия.На этом съезде председателем Совета Народных Комиссаров Абхазии единодушно был избран Нестор Лакоба. Одновременно ему было поручено возглавить высший экономический орган республики — Экономический совет. В исторической науке хорошо описано благосклонное отношение Сталина к Нестору Лакоба."Нестора Сталин лично знал еще со времени Гражданской войны. Сталин помнил о роли Лакоба в его борьбе с Троцким в первые месяцы после смерти Ленина. Он считал, что Нестор содействовал укреплению его позиций в этот сложный переходный период", –пишет абхазский историк Станислав Лакоба.Историк считает, что в той шутке присутствовала некая родственная созвучность, которая как никогда широко распахнула перед Лакоба самые высокие двери в Кремле.Об особом отношении советского правительства к Лакоба говорят слова Серго Орджоникидзе: "Товарищ Лакоба, когда мы со Сталиным были там, произвел на нас самые лучшие впечатления из всех бывших там товарищей".Успехи советской Абхазии на пути к социализму отмечали и российские ученые, в их числе академик Николай Вавилов."Абхазское правительство под просвещенным руководством уважаемого Нестора Аполлоновича Лакоба всегда проявляло исключительное внимание к науке, всемерно привлекая всесоюзные научные учреждения и создавая свои научные исследовательские институты и станции в советской Абхазии", – писал он.Вместе с тем, отношения Лакоба и руководства страны не были безоблачными. Станислав Лакоба пишет, что он творчески подходил к решению проблем, принимал во внимание местные особенности."Он прямо говорил: "Не нажимать на колхозы". Нестор считал, что с коллективизацией в Абхазии нельзя торопиться, ибо "кулака у нас нет, а потому вопрос о ликвидации кулака как класса отпадает", – пишет историк.Такая своеобразная политика шла вразрез со сталинским планом преобразований. Поэтому, воспользовавшись этой ситуацией, республиканская парторганизация выступила против Нестора.Однако неожиданно для всех его поддержали Сталин и Орджоникидзе. Сталин 19 октября 1929 года обвинил Абхазский обком в том, что он "не учитывает специфических особенностей абхазского уклада, сбиваясь иногда на политику механического перенесения русских образцов социалистического строительства на абхазскую почву.Против системыГлавным недругом Нестора Лакоба был глава НКВД Лаврентий Берия, который зачастую завидовал абхазскому политику, так как ему симпатизировал сам Сталин.Целью Лаврентия Берия было перевести Нестора Лакоба на работу в Москву, чтобы провести в жизнь план превратить Абхазию в часть Грузии и заселить всю территорию грузинами. Сталин несколько раз предлагал Лакоба работу в столице Советского Союза, но лидер Абхазии отказывался.В первой половине августа 1936 года Нестору Лакоба вновь было предложено перебраться в Москву. Лакоба отказался.Историк Станислав Лакоба в одной из своих статей подчеркнул, что первым актом своеобразной мести – началом сговора Сталина и Берия против Лакоба – явилось, как ни странно, постановление ЦИК СССР от 17 августа 1936 года "О правильном начертании названий населенных пунктов", по которому столица Абхазии была переименована в Сухуми."Вождь аккуратно подсыпал упрямому Нестору щепотку соли на больную рану. С этого момента судьба Нестора была предопределена. Он ясно сознавал шаткость своего положения. Тем не менее вождь еще принимал Нестора. Последние встречи между ними состоялись в ноябре и декабре 1936 года, Коба уже играл: говорил о будущем, жаловался на козни Лаврентия, обнадеживал", – отмечает он.Отравление ЛакобаВ Москве Нестор и его жена Сария, остановились в гостинице "Метрополь". С 25 ноября по 5 декабря проходил Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов, который принял новую Конституцию СССР. По вечерам Сталин приглашал к себе на ужин, присылал машину. Нестор после съезда задерживался в Москве.В то же время Берия через своих ставленников ведет атаки на Нестора, пользуясь его отсутствием в Абхазии."Дорогой Нестор! Хотя уже скоро месяц, как не видно солнца, идут дожди, Абхазия остается солнечной Абхазией... Я знаю прекрасно, какие дела Вас задерживают и какое они имеют значение для республики, но дело такое, что в "тылу" не все в порядке...", –писал один из соратников Нестора Лакоба Анатолий Вардания.В 1935-1936 годах Лакоба ставил перед Сталиным вопрос о включении Абхазской АССР в состав РСФСР и не быть в составе Грузинской ССР, что сильно раздражало вождя."Известно, что еще в ноябре, незадолго до отъезда в Москву, Берия, по свидетельству Адиле Шахбасовны Абас-оглы, побывал у Нестора на сухумской квартире. Они возбужденно и долго разговаривали. Лакоба заметил, что его собеседник становится все наглее, увереннее в себе", – пишет Станислав Лакоба.Спустя несколько дней после возвращения из Москвы Нестор был срочно вызван к Берия на партактив. Вечером 26 декабря 1936 года Лакоба выехал в Тбилиси. Остановился в гостинице "Ориант".Во время ужина в доме Берия выпили несколько бокалов вина. В восемь вечера Берия предложил посмотреть новый спектакль. После первого акта Нестор ушел. Ему было плохо."По дороге в гостиницу "Ориант" Нестора встретил уполномоченный представительства Абхазии в Грузии А. Энгелов. В гостинице стало хуже. Энгелов и медсестра не отходили от Нестора. Он сидел у открытого зимнего окна и, задыхаясь, повторял: "Убил меня Лаврентий-змея...", – отмечается в статье "Я – Коба, ты – Лакоба".28 декабря гроб с телом Нестора Лакоба перенесли из больницы и установили в Доме Красной армии, куда пришли тысячи тбилисцев, чтобы проститься с ним. Днем 29 декабря состав прибыл на станцию Келасур.Похоронили Нестора Лакоба с большими почестями в Ботаническом саду в специально отстроенном склепе. Берия не приехал на похороны. Сталин, который ровно год назад сделал трогательную надпись Нестору на своей фотографии, даже не прислал телеграмму.После убийства Нестора Лакоба его семью репрессировали, в том числе супругу Сарию, которая была арестована, подвергалась пыткам и умерла в тюрьме в 1939 году, а также их сын Рауф, он был арестован в 14 лет и расстрелян в Бутырской тюрьме.Смерть Лакоба стала ударом для всего абхазского народа, в республике его чтят до сих пор. Его имя носит Гудаутская средняя школа №1. Каждое 1 мая в республике проводятся памятные церемонии в его честь.После смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник.Вскоре после погребения, тело Нестора Лакоба было перезахоронено, но доподлинно неизвестно, где именно. Есть предположение, что его похоронили в родовом имении. Одним из косвенных подтверждений такой теории стал найденный чуть больше пяти лет назад в селе Лыхны личный револьвер Лакоба Smith&Wesson 44 калибра. Револьвер проходит реставрацию специалистами Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.

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