https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskie-shkolniki-primut-uchastie-v-prazdnike-alye-parusa-v-sankt-peterburge--1055395744.html

Абхазские школьники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Абхазские школьники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Делегация школьников из Абхазии примет участие в ежегодном празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге в... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Делегация школьников из Абхазии примет участие в ежегодном празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня, сообщили Sputnik в Министерстве просвещения республики.В состав делегации вошли 20 учеников 9-11 классов. Для них предусмотрена культурно-познавательная программа, которая будет проходить с 25 по 30 июня. В этом году в празднике примут участие делегации из 28 регионов России и представители девяти стран зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Молдову и страны Африки. Как отметили в Министерстве просвещения Абхазии, участие абхазских школьников в празднике стало возможным благодаря содействию российской стороны. "Алые паруса" — традиционный праздник выпускников, проводимый в Санкт-Петербурге. Центральным событием мероприятия является выход парусника с алыми парусами по Неве. Впервые праздник прошел в 1968 году и спустя долгий перерыв был возобновлен в 2005-м. Сегодня "Алые паруса" считаются одним из самых масштабных торжеств для школьников в России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/abkhazskie-vypuskniki-primut-uchastie-v-prazdnike-alye-parusa-v-sankt-peterburge-1052361757.html

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