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Абхазские школьники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Абхазские школьники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Делегация школьников из Абхазии примет участие в ежегодном празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге в... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Делегация школьников из Абхазии примет участие в ежегодном празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня, сообщили Sputnik в Министерстве просвещения республики.В состав делегации вошли 20 учеников 9-11 классов. Для них предусмотрена культурно-познавательная программа, которая будет проходить с 25 по 30 июня. В этом году в празднике примут участие делегации из 28 регионов России и представители девяти стран зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Молдову и страны Африки. Как отметили в Министерстве просвещения Абхазии, участие абхазских школьников в празднике стало возможным благодаря содействию российской стороны. "Алые паруса" — традиционный праздник выпускников, проводимый в Санкт-Петербурге. Центральным событием мероприятия является выход парусника с алыми парусами по Неве. Впервые праздник прошел в 1968 году и спустя долгий перерыв был возобновлен в 2005-м. Сегодня "Алые паруса" считаются одним из самых масштабных торжеств для школьников в России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/abkhazskie-vypuskniki-primut-uchastie-v-prazdnike-alye-parusa-v-sankt-peterburge-1052361757.html
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новости, выпускники, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, министерство просвещения абхазии, абхазия, образование
новости, выпускники, алые паруса (праздник выпускников), санкт-петербург, министерство просвещения абхазии, абхазия, образование

Абхазские школьники примут участие в празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

17:14 18.06.2025 (обновлено: 17:37 18.06.2025)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПраздник выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников школ Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Алексей Даничев
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Делегация школьников из Абхазии примет участие в ежегодном празднике выпускников "Алые паруса", который пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня, сообщили Sputnik в Министерстве просвещения республики.
В состав делегации вошли 20 учеников 9-11 классов. Для них предусмотрена культурно-познавательная программа, которая будет проходить с 25 по 30 июня.
В этом году в празднике примут участие делегации из 28 регионов России и представители девяти стран зарубежья, включая Кубу, Вьетнам, Венесуэлу, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию, Молдову и страны Африки.

Всего мероприятие соберет более 6,5 тысячи выпускников.

Как отметили в Министерстве просвещения Абхазии, участие абхазских школьников в празднике стало возможным благодаря содействию российской стороны.
"Алые паруса" — традиционный праздник выпускников, проводимый в Санкт-Петербурге. Центральным событием мероприятия является выход парусника с алыми парусами по Неве. Впервые праздник прошел в 1968 году и спустя долгий перерыв был возобновлен в 2005-м. Сегодня "Алые паруса" считаются одним из самых масштабных торжеств для школьников в России.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2024
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