https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-prinyal-rezolyutsiyu-po-itogam-obsuzhdeniya-problem-v-otrasli-1055386955.html
"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли
"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T14:05+0300
2025-06-18T14:05+0300
2025-06-18T14:24+0300
в абхазии
новости
туризм
сухум
абхазия
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055383674_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7933a4a0d4acbc86542923551c36bfcc.jpg
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по регулированию туристического рынка. Участники сошлись во мнении о необходимости срочных мер, направленных на защиту добросовестных участников и повышение стандартов качества. В резолюции зафиксированы инициативы по разработке Кодекса этики, введению закона о предотвращении демпинга, созданию нормативной базы и саморегулируемой организации в сфере туризма. Также обсуждался закон о минимальных стандартах качества туристических услуг, который должен определить правила оказания услуг, порядок лицензирования и контроля. В качестве долгосрочной цели обозначена системная реформа законодательства, классификация объектов размещения, корректировка закона о туризме и создание стратегии развития отрасли с учетом ее роли в экономике страны. Для реализации всех предложений при Минтуризма будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, научного сообщества, парламента и общественности.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-obsudit-aktualnye-problemy-turotrasli-1055384848.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055337356.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/12/1055383674_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7f0a50300a8cc95dba6a6685dac113ce.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, туризм, сухум, абхазия, отдых в абхазии
новости, туризм, сухум, абхазия, отдых в абхазии
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по регулированию туристического рынка.
Участники сошлись во мнении о необходимости срочных мер, направленных на защиту добросовестных участников и повышение стандартов качества.
В резолюции зафиксированы инициативы по разработке Кодекса этики, введению закона о предотвращении демпинга, созданию нормативной базы и саморегулируемой организации в сфере туризма.
"Мы понимаем, что туристический бизнес в нашей стране формировался без поддержки государства, речь идет о малых и средних объектах размещения, и он оказался в сложном положении. И наша главная задача – помочь в решении возникшей проблемы", –отметил на круглом столе заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.
Также обсуждался закон о минимальных стандартах качества туристических услуг, который должен определить правила оказания услуг, порядок лицензирования и контроля.
"Мы вышли с предложением, чтобы при подписании договора с туроператорами фиксировалась минимальная цена продажи турпакета. Это, на наш взгляд, поможет стабилизировать рынок. Подобная практика уже применялась в Сочи и Краснодарском крае, и там она сработала", – добавил он.
В качестве долгосрочной цели обозначена системная реформа законодательства, классификация объектов размещения, корректировка закона о туризме и создание стратегии развития отрасли с учетом ее роли в экономике страны.
Для реализации всех предложений при Минтуризма будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, научного сообщества, парламента и общественности.