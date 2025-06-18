https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-prinyal-rezolyutsiyu-po-itogam-obsuzhdeniya-problem-v-otrasli-1055386955.html

"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли

"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по... 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T14:05+0300

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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по регулированию туристического рынка. Участники сошлись во мнении о необходимости срочных мер, направленных на защиту добросовестных участников и повышение стандартов качества. В резолюции зафиксированы инициативы по разработке Кодекса этики, введению закона о предотвращении демпинга, созданию нормативной базы и саморегулируемой организации в сфере туризма. Также обсуждался закон о минимальных стандартах качества туристических услуг, который должен определить правила оказания услуг, порядок лицензирования и контроля. В качестве долгосрочной цели обозначена системная реформа законодательства, классификация объектов размещения, корректировка закона о туризме и создание стратегии развития отрасли с учетом ее роли в экономике страны. Для реализации всех предложений при Минтуризма будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, научного сообщества, парламента и общественности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/abkhazskiy-soyuz-turizma-obsudit-aktualnye-problemy-turotrasli-1055384848.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250616/1055337356.html

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