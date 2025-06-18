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"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли
"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по регулированию туристического рынка. Участники сошлись во мнении о необходимости срочных мер, направленных на защиту добросовестных участников и повышение стандартов качества. В резолюции зафиксированы инициативы по разработке Кодекса этики, введению закона о предотвращении демпинга, созданию нормативной базы и саморегулируемой организации в сфере туризма. Также обсуждался закон о минимальных стандартах качества туристических услуг, который должен определить правила оказания услуг, порядок лицензирования и контроля. В качестве долгосрочной цели обозначена системная реформа законодательства, классификация объектов размещения, корректировка закона о туризме и создание стратегии развития отрасли с учетом ее роли в экономике страны. Для реализации всех предложений при Минтуризма будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, научного сообщества, парламента и общественности.
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новости, туризм, сухум, абхазия, отдых в абхазии

"Абхазский союз туризма" принял резолюцию по итогам обсуждения проблем в отрасли

14:05 18.06.2025 (обновлено: 14:24 18.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукРабочее заседание Абхазского союза туризма
Рабочее заседание Абхазского союза туризма - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. На круглом столе, организованном "Абхазским союзом туризма", обсудили проблемы недобросовестной конкуренции и предложения по регулированию туристического рынка.
Участники сошлись во мнении о необходимости срочных мер, направленных на защиту добросовестных участников и повышение стандартов качества.
Рабочее заседание Абхазского союза туризма - Sputnik Абхазия, 1920, 18.06.2025
В Абхазии
"Абхазский союз туризма" обсудит актуальные проблемы туротрасли
11:44
В резолюции зафиксированы инициативы по разработке Кодекса этики, введению закона о предотвращении демпинга, созданию нормативной базы и саморегулируемой организации в сфере туризма.

"Мы понимаем, что туристический бизнес в нашей стране формировался без поддержки государства, речь идет о малых и средних объектах размещения, и он оказался в сложном положении. И наша главная задача – помочь в решении возникшей проблемы", –отметил на круглом столе заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц.

Также обсуждался закон о минимальных стандартах качества туристических услуг, который должен определить правила оказания услуг, порядок лицензирования и контроля.

"Мы вышли с предложением, чтобы при подписании договора с туроператорами фиксировалась минимальная цена продажи турпакета. Это, на наш взгляд, поможет стабилизировать рынок. Подобная практика уже применялась в Сочи и Краснодарском крае, и там она сработала", – добавил он.

В качестве долгосрочной цели обозначена системная реформа законодательства, классификация объектов размещения, корректировка закона о туризме и создание стратегии развития отрасли с учетом ее роли в экономике страны.
Для реализации всех предложений при Минтуризма будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, научного сообщества, парламента и общественности.
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2025
Радио
Демпинг в турсфере: мотивы бизнеса, риски, механизмы борьбы
16 июня, 18:44
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