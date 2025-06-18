https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/iran-vnov-atakoval-izrail-raketami-etoy-nochyu-1055377671.html
Иран вновь атаковал Израиль ракетами этой ночью
Иран вновь атаковал Израиль ракетами этой ночью
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. КСИР утверждает, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. КСИР утверждает, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.Главное к этому часу о конфликте на Ближнем Востоке:Этой ночью Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передавало агентство IRNA. Верховный аятолла Али Хамени написал, что "начинается битва".Взрывы этой ночью были слышны и в иранской столице – в районах Хакимие и Техранпарс на востоке Тегерана, сообщает Nour News.Чиновники США после призыва Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте, намекнув на возможные военные действия.При этом среди ближайших советников Трампа нет полного согласия по идее участия США в израильской операции в Иране и нанесения Штатами удара по иранским ядерным объектам, сообщало CBS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/glavnoe-oruzhie-i-ugroza-irana--ne-rakety-a-neft-1055360090.html
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иран, израиль, в мире, политика
иран, израиль, в мире, политика
Иран вновь атаковал Израиль ракетами этой ночью
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. КСИР утверждает, что Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля.
Главное к этому часу о конфликте на Ближнем Востоке:
Этой ночью Иран запустил ракеты по целям в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и Верхней Галилее, передавало агентство IRNA. Верховный аятолла Али Хамени написал, что "начинается битва".
Службы безопасности Ирана задержали в пригороде Тегерана "группу террористов", работающих на израильскую разведку Моссад, эти лица перевозили значительное количество взрывчатки и боевые дроны.
Взрывы этой ночью были слышны и в иранской столице – в районах Хакимие и Техранпарс на востоке Тегерана, сообщает Nour News.
Чиновники США после призыва Трампа к "безоговорочной капитуляции" Ирана заявили о решающих ближайших 24-48 часах в конфликте, намекнув на возможные военные действия.
При этом среди ближайших советников Трампа нет полного согласия по идее участия США в израильской операции в Иране и нанесения Штатами удара по иранским ядерным объектам, сообщало CBS.