https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/na-uluchshenie-zhilischnykh-usloviy-zhiteley-gagrskogo-rayona-vydeleno-115-mln-rub-v-2025-godu-1055378328.html

На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района выделено 11,5 млн руб. в 2025 году

На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района выделено 11,5 млн руб. в 2025 году

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 июн - Sputnik. На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района в 2025 году выделено 11,5 млн рублей. 18.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-18T09:15+0300

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2025-06-18T09:15+0300

в абхазии

бадра гунба

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гагрский район

экономика

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района в 2025 году выделено 11,5 млн рублей."План налоговых сборов за шесть месяцев на 2025 год составляет 487 млн рублей, при этом, фактические поступления — 507 млн рублей", — сказал Хагуш.По его словам, в районе работает программа финансовой помощи гражданам. В 2025 году в ее рамках уже было выделено 14 млн рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/badra-gunba-provel-soveschanie-s-glavami-gorodov-i-rayonov-1055374756.html

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