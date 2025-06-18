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На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района выделено 11,5 млн руб. в 2025 году
На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района выделено 11,5 млн руб. в 2025 году
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района в 2025 году выделено 11,5 млн рублей. 18.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-18T09:15+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района в 2025 году выделено 11,5 млн рублей."План налоговых сборов за шесть месяцев на 2025 год составляет 487 млн рублей, при этом, фактические поступления — 507 млн рублей", — сказал Хагуш.По его словам, в районе работает программа финансовой помощи гражданам. В 2025 году в ее рамках уже было выделено 14 млн рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250617/badra-gunba-provel-soveschanie-s-glavami-gorodov-i-rayonov-1055374756.html
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На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района выделено 11,5 млн руб. в 2025 году
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. На улучшение жилищных условий жителей Гагрского района в 2025 году выделено 11,5 млн рублей.
Бюджет Гагрского района на этот год по доходам составил 1,1 млрд рублей, субсидии —65 млн, а расходы почти 2 млрд, доложил президенту Бадре Гунба глава Юрий Хагуш.
"План налоговых сборов за шесть месяцев на 2025 год составляет 487 млн рублей, при этом, фактические поступления — 507 млн рублей", — сказал Хагуш.
По его словам, в районе работает программа финансовой помощи гражданам. В 2025 году в ее рамках уже было выделено 14 млн рублей.