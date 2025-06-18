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Объем ВВП Абхазии с 2020 года вырос в 2,8 раза, заявил Гунба
Объем ВВП Абхазии с 2020 года вырос в 2,8 раза, заявил Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба в интервью информационному агентству "Апсныпресс" рассказал о ключевых достижениях республики и основных... 18.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба в интервью информационному агентству "Апсныпресс" рассказал о ключевых достижениях республики и основных приоритетах на ближайшее время. Основные тезисы интервью:Он назвал изменение системы госуправления одной из приоритетных задач, стоящих перед властью. Президент подчеркнул, что не является сторонником подхода "сокращение ради сокращения", и важно, чтобы процесс сокращения количества госслужащих не отразился пагубно на качестве и сроках оказания госуслуг населению. "Здесь необходима прежде всего цифровизация административных процессов и цифровое развитие госаппарата в целом. Такой подход, уверен, приведет к оптимизации трудовых ресурсов, улучшению качества и сокращению сроков оказания госуслуг", — отметил Гунба.Глава государства также заявил, что Международные Женевские дискуссии остаются единственной площадкой для донесения позиции Абхазии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Он напомнил, что Абхазия и Грузия имеют диаметрально противоположные позиции по ключевым вопросам, что осложняет поиск взаимопонимания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250618/gunba-potreblenie-elektroenergii-po-itogam-2024-goda-sokratilos-na-150-mln-kvtch--1055392986.html
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новости, президент, интервью, абхазия, бадра гунба, политика, экономика
новости, президент, интервью, абхазия, бадра гунба, политика, экономика
СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Президент Абхазии Бадра Гунба в интервью информационному агентству "Апсныпресс" рассказал о ключевых достижениях республики и основных приоритетах на ближайшее время.
Основные тезисы интервью:
Объем ВВП Абхазии с 2020 года вырос в 2,8 раза и по итогам 2024 года достиг 88,8 млрд рублей. ВВП на душу населения составляет 364 тысячи рублей и продолжает расти.
В республике реализуются крупные инвестиционные проекты в промышленности, транспорте и туризме.
Бюджетные инвестиции направляются на развитие инфраструктуры для создания благоприятных условий ведения бизнеса.
"Потенциал республики, обусловленный географическими и климатическими факторами, наличие запасов питьевой воды, термальных и минеральных вод, сырья для строительной отрасли, открывает новые горизонты для развития предпринимательской деятельности в стране," – отметил Бадра Гунба
Он назвал изменение системы госуправления одной из приоритетных задач, стоящих перед властью. Президент подчеркнул, что не является сторонником подхода "сокращение ради сокращения", и важно, чтобы процесс сокращения количества госслужащих не отразился пагубно на качестве и сроках оказания госуслуг населению.
"Здесь необходима прежде всего цифровизация административных процессов и цифровое развитие госаппарата в целом. Такой подход, уверен, приведет к оптимизации трудовых ресурсов, улучшению качества и сокращению сроков оказания госуслуг", — отметил Гунба.
Глава государства также заявил, что Международные Женевские дискуссии остаются единственной площадкой для донесения позиции Абхазии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Он напомнил, что Абхазия и Грузия имеют диаметрально противоположные позиции по ключевым вопросам, что осложняет поиск взаимопонимания.