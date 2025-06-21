https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may--1055394418.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали в общей сложности 6541 протокол за различные нарушения ПДД в мае. 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T15:25+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 189 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в мае, что на 25 случаев больше, чем в апреле. Лидирующая позиция в нашей "пьяной" статистике по-прежнему остается за Сухумом. За прошлый месяц в городе выявили и оштрафовали 65 нетрезвых автомобилистов – на четыре человека больше, чем месяцем ранее. Вторую строчку в этот раз заняла Гагра с 35 "письмами счастья", которая обошла Гудауту на два штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения. В апреле разница между ними составляла 23 протокола в пользу Гудауты. Небольшие перестановки произошли и в других районах Абхазии. В этот раз следующие позиции заняли Очамчырский, Сухумский, Галский, Гулырпшский и Ткуарчалский районы. В общей сложности во всех этих пяти районах блюстители правопорядка на дорогах республики составили 56 протоколов за аналогичные нарушения. Даже объединив "усилия", этого недостаточно для того, чтобы "обойти" столицу страны.Тройка лидеров в возрастной категории осталась неизменной. Как и в апреле, чаще всего в мае в подвыпившем состоянии садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет – 46 человек. "Серебро" удалось сохранить тем, кому от 35 до 40 лет – 38 человек. "Бронза" осталась у нетрезвых автолюбителей в возрасте от 40 до 45 лет – 30 человек.Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" выявлено не было. Самому молодому нарушителю в мае был 21 год. Самому старшему – 79 лет. Среди общего количества нарушителей было 14 гостей республики и шесть представительниц прекрасной половины человечества. Две из них были из Очамчыры и еще четыре из Российской Федерации. В юбилей Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, инспекторы ГАИ Абхазии оштрафовали за нетрезвое вождение трех автомобилистов из Ткуарчала, Гудауты и Очамчыры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1054884030.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/v-muzhskoy-kompanii-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-mart-1054352430.html

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