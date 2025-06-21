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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may--1055394418.html
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали в общей сложности 6541 протокол за различные нарушения ПДД в мае. 21.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-21T15:25+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 189 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в мае, что на 25 случаев больше, чем в апреле. Лидирующая позиция в нашей "пьяной" статистике по-прежнему остается за Сухумом. За прошлый месяц в городе выявили и оштрафовали 65 нетрезвых автомобилистов – на четыре человека больше, чем месяцем ранее. Вторую строчку в этот раз заняла Гагра с 35 "письмами счастья", которая обошла Гудауту на два штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения. В апреле разница между ними составляла 23 протокола в пользу Гудауты. Небольшие перестановки произошли и в других районах Абхазии. В этот раз следующие позиции заняли Очамчырский, Сухумский, Галский, Гулырпшский и Ткуарчалский районы. В общей сложности во всех этих пяти районах блюстители правопорядка на дорогах республики составили 56 протоколов за аналогичные нарушения. Даже объединив "усилия", этого недостаточно для того, чтобы "обойти" столицу страны.Тройка лидеров в возрастной категории осталась неизменной. Как и в апреле, чаще всего в мае в подвыпившем состоянии садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет – 46 человек. "Серебро" удалось сохранить тем, кому от 35 до 40 лет – 38 человек. "Бронза" осталась у нетрезвых автолюбителей в возрасте от 40 до 45 лет – 30 человек.Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" выявлено не было. Самому молодому нарушителю в мае был 21 год. Самому старшему – 79 лет. Среди общего количества нарушителей было 14 гостей республики и шесть представительниц прекрасной половины человечества. Две из них были из Очамчыры и еще четыре из Российской Федерации. В юбилей Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, инспекторы ГАИ Абхазии оштрафовали за нетрезвое вождение трех автомобилистов из Ткуарчала, Гудауты и Очамчыры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1054884030.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250404/v-muzhskoy-kompanii-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-mart-1054352430.html
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пдд, гаи, абхазия, мвд абхазии
пдд, гаи, абхазия, мвд абхазии

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май

15:25 21.06.2025 (обновлено: 15:26 21.06.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали в общей сложности 6541 протокол за различные нарушения ПДД в мае.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии составили 189 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в мае, что на 25 случаев больше, чем в апреле.
Лидирующая позиция в нашей "пьяной" статистике по-прежнему остается за Сухумом.
За прошлый месяц в городе выявили и оштрафовали 65 нетрезвых автомобилистов – на четыре человека больше, чем месяцем ранее.
Вторую строчку в этот раз заняла Гагра с 35 "письмами счастья", которая обошла Гудауту на два штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения. В апреле разница между ними составляла 23 протокола в пользу Гудауты.
Сотрудник ГАИ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2025
В Абхазии
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель
11 мая, 09:30
Небольшие перестановки произошли и в других районах Абхазии.
В этот раз следующие позиции заняли Очамчырский, Сухумский, Галский, Гулырпшский и Ткуарчалский районы.
В общей сложности во всех этих пяти районах блюстители правопорядка на дорогах республики составили 56 протоколов за аналогичные нарушения.
Даже объединив "усилия", этого недостаточно для того, чтобы "обойти" столицу страны.
Тройка лидеров в возрастной категории осталась неизменной.
Как и в апреле, чаще всего в мае в подвыпившем состоянии садились за руль автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет – 46 человек.
"Серебро" удалось сохранить тем, кому от 35 до 40 лет – 38 человек.
"Бронза" осталась у нетрезвых автолюбителей в возрасте от 40 до 45 лет – 30 человек.
Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" выявлено не было.
Самому молодому нарушителю в мае был 21 год. Самому старшему – 79 лет.
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.04.2025
В Абхазии
В мужской компании: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за март
4 апреля, 09:03
Среди общего количества нарушителей было 14 гостей республики и шесть представительниц прекрасной половины человечества. Две из них были из Очамчыры и еще четыре из Российской Федерации.
В юбилей Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, инспекторы ГАИ Абхазии оштрафовали за нетрезвое вождение трех автомобилистов из Ткуарчала, Гудауты и Очамчыры.
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