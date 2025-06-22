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Памятник советским летчикам открыли после реконструкции в Гудауте

Памятник советским летчикам открыли после реконструкции в Гудауте

Sputnik Абхазия

Памятник в виде падающей звезды был построен в одном из Гудаутских парков в 1960-х годах в честь погибших советских летчиков в период с 1943 по 1987 годы. 22.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-22T13:09+0300

2025-06-22T13:09+0300

2025-06-22T13:09+0300

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Церемония открытия после реконструкции памятника советским летчикам прошла в Гудауте.В ней участвовали вице-президент Абхазии Беслан Бигвава, вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, глава Гудаутского района Валерий Авидзба, глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников, временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов, члены Правительства Абхазии, депутаты Парламента и Собрания Гудаутского района, ветераны ОВНА, военнослужащие Абхазской армии и Седьмой российской военной базы.Они возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания. Также прозвучали гимны Республики Абхазия и Российской Федерации.Глава администрации Гудаутского района отметил значимость этого события и поблагодарил всех, кто принял участие в осуществлении проекта. Особую благодарность он выразил президенту России Владимиру Путину, по поручению которого к юбилею Победы в Великой Отечественной войне во всех селах Абхазии были восстановлены памятники и мемориалы защитника Родины.Он также напомнил, что на войну с фашизмом из Абхазии отправилось 55,5 тысяч человек и более 17800 из них не вернулись живыми домой. Из Гудаутского района на фронт отправилось более 7000 человек. Погибло – 3748 человек.Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов в своем выступлении подчеркнул, что восстановление памятника стало возможным благодаря совместным усилиям президента фонда "Апсны-Русь" Татьяны Леоновой, руководителя Ярославского района Ярославской области Николая Золотникова, бывшего главы Гудаутского района Баграта Боджгуа и действующего главы муниципалитета Валерия Авидзба.Литвинов также обратил внимание присутствующим на то, что, помимо реконструкции самого памятника, проведены работы по благоустройству части парка "Гуды и Уты", где расположен комплекс.Глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников зачитал поздравительный адрес от губернатора Ярославской области Михаила Евраева.Михаил Евраев также отметил, что абхазский народ, в отличие от Европейских стран, помнят об огромных жертвах в годы войны и бережно хранят память о событиях 80-летней давности, совместно с Россией строят и восстанавливают памятники в честь советских освободителей.От себя лично Николай Золотников сказал, что реконструкция памятника – это не весь объем запланированных задач. Вместе с абхазскими коллегами будет продолжена работа по развитию Гудаутского района.Кроме того, Золотников вручил вице-премьеру Абхазии Беслану Бигвава книгу "История философии Великой Отечественной войны" и благодарственные письма тем, кто принял активное участие в восстановлении памятника – вице-премьеру Джансуху Нанба, депутату Парламента Аслану Лакоба, экс-главе Гудаутского района Баграту Боджгуа и главе администрации муниципалитета Валерию Авидзба, предпринимателю Феликсу Кардава, руководителю строительной компании Дикрану Хинтба, советнику главы администрации Гудаутского района Арнольду Дзидзария, депутату Ярославской областной Думы седьмого созыва Михаилу Некешину.Член Общественной палаты Абхазии Геннадий Кожухарь в своем выступлении подчеркнул, что день начала Великой Отечественной войны навсегда останется в истории, как символ мужества, героизма и непоколебимой воли к победе.На памятнике советским летчикам упомянуты выгравированы семь имен. Два экипажа летчиков погибли в 1943 году, во время битвы за Кавказ – гвардии майор Иван Арсеньев, гвардии лейтенант Владимир Жуков, гвардии майор Степан Стешенко, гвардии капитан Сергей Пашун.Уже в мирное время, 15 января 1968 года героически погибли командир авиационной эскадрильи 171-го истребительного авиационного полка 14 корпуса Бакинского округа ПВО майор Виктор Ключников и замполит эскадрильи капитан Станислав Ситников.Они погибли во время попытки увести падающий самолет от жилых домов в Гудауте, потеряв при этом возможность катапультироваться.Этот трагический случай своими глазами наблюдал сын одного из летчиков Виктора Ключников Олег Ключников.Ключников выразил благодарность все тем, кто оказал поддержку в реконструкции памятника погибшим советским летчикам и признался, что в этот значимый день спустя почти два десятилетия после ухода на пенсию он впервые надел военную форму.В завершении церемонии ученица средней школы №2 Дениза Ладария прочитала стихотворение, посвященное героям Великой Отечественной войны, а выпускница средней школы №1 Гунба Милана спела песню на абхазском языке.

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