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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Туроператоры России ознакомились с восточной Абхазией
Туроператоры России ознакомились с восточной Абхазией
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Ознакомительную поездку в восточные районы Абхазии провело Минтуризма республики для руководителей крупнейших туроператоров России. 22.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Ознакомительную поездку в восточные районы Абхазии провело Минтуризма республики для руководителей крупнейших туроператоров России.Им продемонстрировали туристический и инвестиционный потенциал Очамчырского и Ткуарчалского районовОни посетили термальный источник в селе Кындыг, радоновые источники и водопады Ткуарчалского района, а также чайные плантации в селе Кутол.Туроператоры подчеркнули, что для активного продвижения этого направления необходимы дополнительные инвестиции, развитие инфраструктуры и логистической доступности района.Министр туризма Абхазии встретился с туроператорами РоссииПо их мнению, восточная Абхазия имеет все ресурсы для создания национального парка, сопоставимого по значимости с Рицинским.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250620/s-uchetom-vsekh-interesov-kruglyy-stol-na-temu-razvitiya-turizma-proshel-v-etnoparke-apsny-1055454375.html
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абхазия, туризм, россия, новости
абхазия, туризм, россия, новости

Туроператоры России ознакомились с восточной Абхазией

10:50 22.06.2025
© Фото/Минтуризма АбхазииТуроператоры России ознакомились с восточными районами Абхазии
Туроператоры России ознакомились с восточными районами Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.06.2025
© Фото/Минтуризма Абхазии
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СУХУМ, 22 июн - Sputnik. Ознакомительную поездку в восточные районы Абхазии провело Минтуризма республики для руководителей крупнейших туроператоров России.
Им продемонстрировали туристический и инвестиционный потенциал Очамчырского и Ткуарчалского районов
Они посетили термальный источник в селе Кындыг, радоновые источники и водопады Ткуарчалского района, а также чайные плантации в селе Кутол.
Туроператоры подчеркнули, что для активного продвижения этого направления необходимы дополнительные инвестиции, развитие инфраструктуры и логистической доступности района.
Министр туризма Абхазии встретился с туроператорами России
По их мнению, восточная Абхазия имеет все ресурсы для создания национального парка, сопоставимого по значимости с Рицинским.
Круглый стол на тему: Абхазия и Россия: реалии и горизонты туристического сотрудничества - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2025
В Абхазии
С учетом всех интересов: круглый стол на тему развития туризма прошел в этнопарке "Апсны"
20 июня, 19:59
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