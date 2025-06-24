Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
13:04
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсуа ҽааӡаҩцәа рыҽқәа аԥхьахәтә ҭыԥқәа ааныркылеит Краснодар
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥснытәи Нарҭаа" аиааира ганы аҩныҟа игьежьит
13:33
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Абхазия и Россия: сотрудничество в турсфере
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Памяти Николая Трапш: историк Салакая
14:33
12 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
18:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
18:11
14 мин
Исахьарку ажәа Sputnik аҿы
18:25
4 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
18:34
3 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Петербургтәи аекономикатә форум феидас иалоу Аԥсны азы
21:04
6 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәа аԥышәаратә режим ала атуристтә милициа аусура иалагоит
21:11
14 мин
Исахьарку ажәа Sputnik аҿы
21:25
4 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
"Маршруты Абхазии": в Крыму проходит туристический форум
21:34
3 мин
Радио
Удар США по Ирану: последствия для всего мира
21:49
11 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцамчԥхьаӡагақәа рықәыргыларазы 2025 шықәсазы иазгәаҭоу аусура
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аррамаҵзура: ааԥынтәи ааԥхьареи, уи аус иацыз ауадаҩрақәеи ртәы
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Турпоток, бюджет, инфраструктура Пицунды: разговор с градоначальником
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аурыс атуроператорцәа Тҟәарчал арадонтә ӡқәеи аӡхыҽҽақәеи ирҭааит
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
18:15
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
18:26
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Благотворительный концерт в Пицунде. Итоги
18:34
13 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аурыс атуроператорцәа Тҟәарчал арадонтә ӡқәеи аӡхыҽҽақәеи ирҭааит
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Николаи Ҭраԥшь игәалашәаразы
21:15
11 мин
Исахьарку ажәа
On air
21:26
3 мин
Актуальный комментарий
Благотворительный концерт в Пицунде. Итоги
21:34
13 мин
Турбаза
Министр туризма: взаимодействие с туроператорами
21:47
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/utselevshie-v-ogne-kak-idet-restavratsiya-kartin-postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume--1055529776.html
Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме
Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме
Sputnik Абхазия
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Большинство... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T19:10+0300
2025-06-24T19:10+0300
в абхазии
сухум
национальная картинная галерея республики абхазия
культура
искусство
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035915472_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1fadb0196c67074d8fecc9526f61f955.jpg
Бадрак Авидзба, Sputnik Спасение картин В здании Национальной библиотеки имени Папаскир продолжается работа по восстановлению картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников. Директор национальной картинной галереи Сурам Сакания напомнил, что сразу после пожара, работы, которые удалось вытащить, были мокрыми. Местные реставраторы при помощи российских коллег стали проводить работы для того, чтобы поддерживать картины в относительно нормальном состоянии, для того чтобы в дальнейшем приступить к их восстановлению. При этом он сказал, что есть картины, которые сгорели на 40-50%, над которыми реставраторы будут работать. После завершения строительных работ в Национальной картинной галерее, полотна перенесут туда, и у реставраторов будет возможность продолжить работы в двух помещениях, проинформировал Сурам Сакания. Выставка уцелевших картин В целом во время пожара в здании Союза художников удалось спасти более 140 работ.Во время открытия восстановленного здания Национальной картинной галереи планируется проведение выставки, на которой представят и отреставрированные работы. В мероприятии примут участие и российские музеи, они представят работы российских авторов, рассказал Сакания. Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже 25 января направила своих специалистов, реставраторов ведущих учреждений для оказания помощи Абхазии в сохранении уцелевших после пожара предметов искусства. Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания отмечает, что восстановление уцелевших после пожара полотен может занять продолжительное время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/takie-obstoyatelstva-arsaliya-ob-abkhazskoy-natsionalnoy-kartinnoy-galeree--1054138162.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html
сухум
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/0f/1035915472_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d23bda166b289ad3d71869c66eb05ca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, культура, искусство, абхазия
сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, культура, искусство, абхазия

Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме

19:10 24.06.2025
© Sputnik / Леон Адлейба Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ
Национальная картинная галерея Республики Абхазия_ФЛ - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Леон Адлейба
Подписаться
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Большинство из 4000 картин абхазских и зарубежных художников сгорели в огне.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Спасение картин

В здании Национальной библиотеки имени Папаскир продолжается работа по восстановлению картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников. Директор национальной картинной галереи Сурам Сакания напомнил, что сразу после пожара, работы, которые удалось вытащить, были мокрыми.

"В намокшем состоянии реставрацию делать категорически нельзя. Нужно было оперативно реагировать, чтобы краски, которые намочились водой, не осыпались. Именно в этом российские реставраторы, приехавшие от Министерства культуры, провели закрепительные работы более 60 картин", – подчеркнул специалист.

Местные реставраторы при помощи российских коллег стали проводить работы для того, чтобы поддерживать картины в относительно нормальном состоянии, для того чтобы в дальнейшем приступить к их восстановлению.

"Буквально месяц тому назад приехали специалисты из России, мы выбрали 40 работ, которые они вывезли на реставрацию. В четырех-пяти музеях они будут восстанавливаться в течение пяти лет, потому что это сложная работа. Те картины, которые остались здесь, в относительной сохранности", – заметил Сакания.

При этом он сказал, что есть картины, которые сгорели на 40-50%, над которыми реставраторы будут работать.
После завершения строительных работ в Национальной картинной галерее, полотна перенесут туда, и у реставраторов будет возможность продолжить работы в двух помещениях, проинформировал Сурам Сакания.
Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2025
Радио
Такие обстоятельства: Арсалия об абхазской Национальной картинной галерее
17 марта, 17:42

Выставка уцелевших картин

В целом во время пожара в здании Союза художников удалось спасти более 140 работ.
Во время открытия восстановленного здания Национальной картинной галереи планируется проведение выставки, на которой представят и отреставрированные работы.
В мероприятии примут участие и российские музеи, они представят работы российских авторов, рассказал Сакания.

"Лучшие работы, к большому сожалению, сгорели, теперь сохранившиеся картины становятся очень ценными. Здесь работы 50-60-х годов, их можно реставрировать, в том числе одного из первых профессиональных художников Назима Халваш. Что касается графических работ Чачба-Шервашидзе, во время расчистки наших помещений мы вытащили определенное количество", – подчеркнул он.

Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже 25 января направила своих специалистов, реставраторов ведущих учреждений для оказания помощи Абхазии в сохранении уцелевших после пожара предметов искусства.
Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания отмечает, что восстановление уцелевших после пожара полотен может занять продолжительное время.
Пожар в Национальной картинной галерее - Sputnik Абхазия, 1920, 17.03.2024
Национальная картинная галерея: история, "гибель" и возрождение
17 марта 2024, 11:08
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0