https://sputnik-abkhazia.ru/20250624/utselevshie-v-ogne-kak-idet-restavratsiya-kartin-postradavshikh-pri-pozhare-v-sukhume--1055529776.html
Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме
Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме
Sputnik Абхазия
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Большинство... 24.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-24T19:10+0300
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2025-06-24T19:10+0300
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Бадрак Авидзба, Sputnik Спасение картин В здании Национальной библиотеки имени Папаскир продолжается работа по восстановлению картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников. Директор национальной картинной галереи Сурам Сакания напомнил, что сразу после пожара, работы, которые удалось вытащить, были мокрыми. Местные реставраторы при помощи российских коллег стали проводить работы для того, чтобы поддерживать картины в относительно нормальном состоянии, для того чтобы в дальнейшем приступить к их восстановлению. При этом он сказал, что есть картины, которые сгорели на 40-50%, над которыми реставраторы будут работать. После завершения строительных работ в Национальной картинной галерее, полотна перенесут туда, и у реставраторов будет возможность продолжить работы в двух помещениях, проинформировал Сурам Сакания. Выставка уцелевших картин В целом во время пожара в здании Союза художников удалось спасти более 140 работ.Во время открытия восстановленного здания Национальной картинной галереи планируется проведение выставки, на которой представят и отреставрированные работы. В мероприятии примут участие и российские музеи, они представят работы российских авторов, рассказал Сакания. Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже 25 января направила своих специалистов, реставраторов ведущих учреждений для оказания помощи Абхазии в сохранении уцелевших после пожара предметов искусства. Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания отмечает, что восстановление уцелевших после пожара полотен может занять продолжительное время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/takie-obstoyatelstva-arsaliya-ob-abkhazskoy-natsionalnoy-kartinnoy-galeree--1054138162.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html
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сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, культура, искусство, абхазия
сухум, национальная картинная галерея республики абхазия, культура, искусство, абхазия
Уцелевшие в огне: как идет реставрация картин, пострадавших при пожаре в Сухуме
В ночь с 20 на 21 января 2024 года пожар охватил здание Союза художников, в котором находилось хранилище Нацгалереи и Центральный выставочный зал. Большинство из 4000 картин абхазских и зарубежных художников сгорели в огне.
В здании Национальной библиотеки имени Папаскир продолжается работа по восстановлению картин, уцелевших при пожаре в здании Союза художников. Директор национальной картинной галереи Сурам Сакания напомнил, что сразу после пожара, работы, которые удалось вытащить, были мокрыми.
"В намокшем состоянии реставрацию делать категорически нельзя. Нужно было оперативно реагировать, чтобы краски, которые намочились водой, не осыпались. Именно в этом российские реставраторы, приехавшие от Министерства культуры, провели закрепительные работы более 60 картин", – подчеркнул специалист.
Местные реставраторы при помощи российских коллег стали проводить работы для того, чтобы поддерживать картины в относительно нормальном состоянии, для того чтобы в дальнейшем приступить к их восстановлению.
"Буквально месяц тому назад приехали специалисты из России, мы выбрали 40 работ, которые они вывезли на реставрацию. В четырех-пяти музеях они будут восстанавливаться в течение пяти лет, потому что это сложная работа. Те картины, которые остались здесь, в относительной сохранности", – заметил Сакания.
При этом он сказал, что есть картины, которые сгорели на 40-50%, над которыми реставраторы будут работать.
После завершения строительных работ в Национальной картинной галерее, полотна перенесут туда, и у реставраторов будет возможность продолжить работы в двух помещениях, проинформировал Сурам Сакания.
Выставка уцелевших картин
В целом во время пожара в здании Союза художников удалось спасти более 140 работ.
Во время открытия восстановленного здания Национальной картинной галереи планируется проведение выставки, на которой представят и отреставрированные работы.
В мероприятии примут участие и российские музеи, они представят работы российских авторов, рассказал Сакания.
"Лучшие работы, к большому сожалению, сгорели, теперь сохранившиеся картины становятся очень ценными. Здесь работы 50-60-х годов, их можно реставрировать, в том числе одного из первых профессиональных художников Назима Халваш. Что касается графических работ Чачба-Шервашидзе, во время расчистки наших помещений мы вытащили определенное количество", – подчеркнул он.
Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже 25 января направила своих специалистов, реставраторов ведущих учреждений для оказания помощи Абхазии в сохранении уцелевших после пожара предметов искусства.
Директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания отмечает, что восстановление уцелевших после пожара полотен может занять продолжительное время.