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Министр энергетики Абхазии вместе с российскими специалистами осмотрел перепадные ГЭС
Министр энергетики Абхазии вместе с российскими специалистами осмотрел перепадные ГЭС
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе... 27.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе, сообщила пресс-служба.Эксперты компании "РусГидро" детально проверяют состояния оборудования, бетонных конструкций, а также изучают гидротехнические, геофизические и геологические особенности объектов.В мониторинговых мероприятиях принимают участие и сотрудники "Черноморэнерго". Это позволит получить как практические, так и теоретические знания от российских коллег.
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абхазия, новости, гэс

Министр энергетики Абхазии вместе с российскими специалистами осмотрел перепадные ГЭС

14:34 27.06.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукПлотина Сухум ГЭС
Плотина Сухум ГЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 27.06.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе, сообщила пресс-служба.
Эксперты компании "РусГидро" детально проверяют состояния оборудования, бетонных конструкций, а также изучают гидротехнические, геофизические и геологические особенности объектов.
В мониторинговых мероприятиях принимают участие и сотрудники "Черноморэнерго". Это позволит получить как практические, так и теоретические знания от российских коллег.
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