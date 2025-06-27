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Министр энергетики Абхазии вместе с российскими специалистами осмотрел перепадные ГЭС

Министр энергетики Абхазии вместе с российскими специалистами осмотрел перепадные ГЭС

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе... 27.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-27T14:34+0300

2025-06-27T14:34+0300

2025-06-27T14:34+0300

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СУХУМ, 27 июн – Sputnik. Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совместно с российскими специалистами провел обследование перепадных ГЭС в Галском районе, сообщила пресс-служба.Эксперты компании "РусГидро" детально проверяют состояния оборудования, бетонных конструкций, а также изучают гидротехнические, геофизические и геологические особенности объектов.В мониторинговых мероприятиях принимают участие и сотрудники "Черноморэнерго". Это позволит получить как практические, так и теоретические знания от российских коллег.

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