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СВО: самый масштабный в истории удар ВС России
СВО: самый масштабный в истории удар ВС России
Sputnik Абхазия
Самый масштабный в истории групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ, логистики и ВПК киевского режима свидетельствует о... 30.06.2025, Sputnik Абхазия
2025-06-30T17:37+0300
2025-06-30T17:37+0300
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Самый масштабный в истории групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ, логистики и ВПК киевского режима свидетельствует о значительном росте боевого потенциала российских войск, убеждает в необратимости достижения целей специальной военной операции на Украине.ВС России 29 июня нанесли массированный удар по противнику высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", "Искандер-М". Основные цели, объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины – поражены. Командование ВСУ и западная пресса сообщили о применении за одну ночь 537 российских ракет и дронов – рекордное количество в истории СВО и в мировой практике вооруженных конфликтов.Киевские спикеры бодро доложили об уничтожении двух третей воздушных целей. В реальности подразделения ПВО "незалежной" были подавлены и буквально раздавлены. В полете уничтожен четвертый украинский истребитель F-16. Вместе с летчиком, который якобы успел сбить семь целей. Аналитики США сомневаются, что такое возможно, ведь F-16 несет всего шесть ракет "воздух-воздух". Представитель ВВС Украины Юрий Игнат ранее признал значительное превосходство российской истребительной авиации над F-16: "У России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые летают дальше". Результаты боевого применения очевидны.Зафиксированы взрывы на объектах военной логистики в Одессе, Ильичевске. Российские "Герани" эффективно отработали по ангарам с БЭКами и пунктам размещения иностранных инструкторов. После российских "прилетов" спутники NASA заметили 12 крупных очагов пожара на военном аэродроме "Кульбакино" в Николаевской области, где базируется 299-я авиабригада ВСУ. За минувшие сутки поражены крупный терминал, который обеспечивал топливом ВМСУ, цехи сборки ударных БПЛА, склады боеприпасов. Объекты критической инфраструктуры и предприятия ВПК горят далеко за линией фронта, на территории Западной Украины – во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Горят Львовский бронетанковый завод и машиностроительный завод в Дрогобыче – в 50 км от польской границы. Варшава подняла в небо свои истребители – у страха глаза велики.Худшее – впередиНа украинском ТВД в 2025 году наметилась устойчивая тенденция: российская дипломатия ставит все более жесткие условия прочного мира, а российские войска все более настойчиво "убеждают" противника в необходимости приема этих условий. Щадящие альтернативы мирного урегулирования образца 2014-го или 2022 года киевским режимом необратимо утрачены. Ресурсы российской экономики и возможности оборонно-промышленного комплекса позволяют Вооруженным силам РФ постоянно владеть стратегической инициативой, наращивать огневое доминирование в зоне СВО.По данным западных военных аналитиков, Россия значительно нарастила объемы производства ударных дронов большой дальности, способна применить более 5000 беспилотников в июне, и превзойти этот "рекорд" уже в июле. Российская промышленность находится "на пути к производству до 500 дронов в день". Это инструмент принуждения "в более широкой стратегии наказания, направленной на истощение украинской решимости и проверку пределов западной поддержки".Американский телеканал CNN тревожно транслировал: "На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что объемы производства госкорпорации с 2021 года выросли в десять раз, а выручка компании в 2024 году достигла 46 млрд долларов. Такие темпы роста не обещают НАТО и украинским прокси-войскам ничего хорошего.С другой стороны, смена внешнеполитических приоритетов Вашингтона, недавние американские бомбардировки Ирана и подготовка Израиля к новой войне лишают Киев надежд на "реинкарнацию" прежней военной помощи США. Весьма проблематичны даже поставки дополнительных семи систем ПВО Patriot, которые технологически "никак не помогут". Европейские страны НАТО могут собрать для ВСУ какие-то деньги, однако в ближайшие годы их чрезвычайно сложно будет превратить в оружие и боеприпасы. Европа находится лишь на стадии планирования своего "отдельного" могучего ВПК.Недавний саммит НАТО в Гааге подтвердил, что Украина превратилась из "эпицентра европейской безопасности" в обузу, и неприятное напоминание об огромных рисках войны с Россией. Хорватское издание Advance констатировало: "Эра Зеленского заканчивается. НАТО втихую покидает Украину, и Запад вскоре сдаст Киев". Китайское издание NetEase резюмировало: "Судьба Украины зависит от воли Путина".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250612/svo-rossiyskie-kh-22-ustroili-zmeinyy-ad-dlya-gur-ukrainy-1055268902.html
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колумнисты, россия, министерство обороны рф
колумнисты, россия, министерство обороны рф

СВО: самый масштабный в истории удар ВС России

17:37 30.06.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
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Александр Хроленко - Sputnik Абхазия
Александр Хроленко
Военный обозреватель
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Самый масштабный в истории групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ, логистики и ВПК киевского режима свидетельствует о значительном росте боевого потенциала российских войск, убеждает в необратимости достижения целей специальной военной операции на Украине.
ВС России 29 июня нанесли массированный удар по противнику высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, включая гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал", "Искандер-М". Основные цели, объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины – поражены. Командование ВСУ и западная пресса сообщили о применении за одну ночь 537 российских ракет и дронов – рекордное количество в истории СВО и в мировой практике вооруженных конфликтов.
Киевские спикеры бодро доложили об уничтожении двух третей воздушных целей. В реальности подразделения ПВО "незалежной" были подавлены и буквально раздавлены. В полете уничтожен четвертый украинский истребитель F-16. Вместе с летчиком, который якобы успел сбить семь целей. Аналитики США сомневаются, что такое возможно, ведь F-16 несет всего шесть ракет "воздух-воздух". Представитель ВВС Украины Юрий Игнат ранее признал значительное превосходство российской истребительной авиации над F-16: "У России есть самолеты, которые видят дальше, и ракеты, которые летают дальше". Результаты боевого применения очевидны.
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 на репетиции воздушного парада Победы в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 12.06.2025
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СВО: российские Х-22 устроили "змеиный ад" для ГУР Украины
12 июня, 12:00
Зафиксированы взрывы на объектах военной логистики в Одессе, Ильичевске. Российские "Герани" эффективно отработали по ангарам с БЭКами и пунктам размещения иностранных инструкторов. После российских "прилетов" спутники NASA заметили 12 крупных очагов пожара на военном аэродроме "Кульбакино" в Николаевской области, где базируется 299-я авиабригада ВСУ. За минувшие сутки поражены крупный терминал, который обеспечивал топливом ВМСУ, цехи сборки ударных БПЛА, склады боеприпасов. Объекты критической инфраструктуры и предприятия ВПК горят далеко за линией фронта, на территории Западной Украины – во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Горят Львовский бронетанковый завод и машиностроительный завод в Дрогобыче – в 50 км от польской границы. Варшава подняла в небо свои истребители – у страха глаза велики.
Худшее – впереди
На украинском ТВД в 2025 году наметилась устойчивая тенденция: российская дипломатия ставит все более жесткие условия прочного мира, а российские войска все более настойчиво "убеждают" противника в необходимости приема этих условий. Щадящие альтернативы мирного урегулирования образца 2014-го или 2022 года киевским режимом необратимо утрачены. Ресурсы российской экономики и возможности оборонно-промышленного комплекса позволяют Вооруженным силам РФ постоянно владеть стратегической инициативой, наращивать огневое доминирование в зоне СВО.
По данным западных военных аналитиков, Россия значительно нарастила объемы производства ударных дронов большой дальности, способна применить более 5000 беспилотников в июне, и превзойти этот "рекорд" уже в июле. Российская промышленность находится "на пути к производству до 500 дронов в день". Это инструмент принуждения "в более широкой стратегии наказания, направленной на истощение украинской решимости и проверку пределов западной поддержки".
Американский телеканал CNN тревожно транслировал: "На недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что объемы производства госкорпорации с 2021 года выросли в десять раз, а выручка компании в 2024 году достигла 46 млрд долларов. Такие темпы роста не обещают НАТО и украинским прокси-войскам ничего хорошего.
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 30.06.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ВС России поразили нефтеналивной терминал ВМС Украины
12:47
С другой стороны, смена внешнеполитических приоритетов Вашингтона, недавние американские бомбардировки Ирана и подготовка Израиля к новой войне лишают Киев надежд на "реинкарнацию" прежней военной помощи США. Весьма проблематичны даже поставки дополнительных семи систем ПВО Patriot, которые технологически "никак не помогут". Европейские страны НАТО могут собрать для ВСУ какие-то деньги, однако в ближайшие годы их чрезвычайно сложно будет превратить в оружие и боеприпасы. Европа находится лишь на стадии планирования своего "отдельного" могучего ВПК.
Недавний саммит НАТО в Гааге подтвердил, что Украина превратилась из "эпицентра европейской безопасности" в обузу, и неприятное напоминание об огромных рисках войны с Россией. Хорватское издание Advance констатировало: "Эра Зеленского заканчивается. НАТО втихую покидает Украину, и Запад вскоре сдаст Киев". Китайское издание NetEase резюмировало: "Судьба Украины зависит от воли Путина".
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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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