https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/yadernoe-nasledie-istoriya-sukhumskogo-fiziko-tekhnicheskogo-instituta-1055637892.html

Ядерное наследие: история Сухумского физико-технического института

Ядерное наследие: история Сухумского физико-технического института

Sputnik Абхазия

1 июля 1950 года был создан Сухумский физико-технический институт, ставший одним из центров советской атомной науки. 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T09:06+0300

2025-07-01T09:06+0300

2025-07-01T09:11+0300

в абхазии

сфти

история ядерных разработок ссср в абхазии

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СУХУМ, 1июля - Sputnik. После применения американского ядерного оружия при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, Советский Союз издал постановление о создании Специального комитета при Госкомитете обороны во главе с Лаврентием Берия для руководства над атомным проектом. Основной задачей институтов была разработка промышленных методов разделения изотопов урана, создание аппаратуры для ядерных исследований. Это означало разработку технологии получения материала для создания ядерного оружия и прекращения монополии США на использование ядерной энергии в военных целях.История создания СФТИ Разработкой оружия одновременно занимались в нескольких городах, в том числе в Сухуме. В 1945 году в столице Абхазии были организованы два секретных объекта, где работали до 300 немецких специалистов и инженеров. К концу Великой Отечественной войны Германия имела достаточный потенциал для создания собственной атомной бомбы. Поэтому весь институт физика Манфреда Фон Арденне в Берлине, вместе с сотрудниками и семьями, был направлен в СССР. Работа над оружием взрывного действия на протяжении четырех лет шла в Абхазии, где была подготовлена начинка для бомбы. Институт "Г", который затем стал основой СФТИ, возглавил Густав Герц. Он сделал открытия, подтверждающие квантовую теорию атома, за что удостоился Нобелевской премии. Позже разработал метод разделения изотопов с помощью диффузии, который лег в основу технологии газодиффузионного обогащения урана. Руководителем института "А" был Манфред фон Арденне. Важнейшей задачей института являлась разработка методов обогащения урана с помощью газовых центрифуг. Там же, фон Арденне создал новый мощный источник ионов для масс-спектрометра, необходимого для анализа смесей изотопов урана. Петер Тиссен был одним из специалистов в области физической химии в довоенной Германии и в СССР, стал заместителем директора того же института "А" в Абхазии. На ученого возлагалась разработки методов изготовления трубчатых фильтров – ключевых элементов установок для газодиффузионного обогащения урана. После "взрыва" Испытание советской атомной бомбы состоялось в августе 1949 года, а уже 1 июля 1950 года на базе двух институтов был создан СФТИ. Со временем, в нем стали проводиться исследовательские работы в области ускорительной техники, физики, преобразования тепловой энергии в электрическую. В 1981 году, за успехи в развитии науки и техники, СФТИ был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в годы Отечественной войны народа Абхазии и блокады, были сохранены научно-технологическая база и основной состав сотрудников. Сейчас деятельность института не такая активная, как была в советское время, но научные разработки в различных сферах продолжаются. К примеру, была изобретена новая технология извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения. В отличие от классической экстракции, в которой используются различные растворители, метод по применению СВЧ энергии для экстракции ценных веществ из растительного сырья, позволяет использовать в качестве растворителя воду, содержащуюся в самом свежем растении. На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине. По уставу СФТИ – это бюджетная научная организация, по факту же она финансируется из средств республиканского бюджета, так как свой бюджет ограничен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240701/vzryvnye-tayny-istoriya-sukhumskogo-fiziko-tekhnicheskogo-instituta-1051521049.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220829/bomba-iz-abkhazii-istoriya-yadernykh-razrabotok-sssr-1041204366.html

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сфти, история ядерных разработок ссср в абхазии