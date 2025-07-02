https://sputnik-abkhazia.ru/20250702/triumf-donni-zelenskomu-poruchili-isportit-prazdnik-trampu-1055674159.html

Триумф Донни: Зеленскому поручили испортить праздник Трампу

Триумф Донни: Зеленскому поручили испортить праздник Трампу

Sputnik Абхазия

Дональду Трампу дали несколько дней, чтобы отметить триумф после своеобразных миротворческих усилий в конфликте Израиля и Ирана. 02.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-02T16:51+0300

2025-07-02T16:51+0300

2025-07-02T16:51+0300

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Торжества ожидаемо растянулись и на саммит НАТО. Там европейские союзники США торжественно преклонили колено, пообещав поднять военные расходы до немыслимых для всех, кроме Польши, пяти процентов, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Но праздничное настроение миллиардеру и президенту это нисколько не омрачило. Еще бы — из Гааги Трамп увез новое прозвище, которое, в меру своих представлений о прекрасном и не очень, российские журналисты переводили как "отец", "папочка" и даже "батя".Кто-то в западном экспертном сообществе ожидаемо посмеивался над Марком Рютте, наградившим президента США таким титулом. Однако большинство сошлось во мнении, что если политическая обстановка требует таких унижений от управляющего в Североатлантическом альянсе, то цель оправдывает средства — Вашингтон стоит мессы.И подобное поведение в целом показывает, как сторонники евро-атлантического единства воспринимают Трампа: этот президентский срок нужно попросту переждать. Дескать, вытерпели любителя поручкаться с воздухом, уж бизнесмена с его сделками тоже как-то переживем.Потому главная задача сейчас заключается в следующем: этот президентский срок Трампа не должен обернуться для них утратой ключевых активов. Задачка не из простых, но есть и факторы, которые говорят в их пользу.Ждать ведь придется не четыре года, а всего два, вернее — полтора: до промежуточных выборов в конгресс. Логика простая: за указанный срок Трамп успеет перессориться не только с Илоном Маском и Тулси Габбард, но и с другими партнерами по команде. А навредить за это время сможет по минимуму. Зато в ноябре 2026 года демократы могут получить большинство в обеих палатах конгресса, и тогда президент будет чувствовать себя не так вольготно. А в столь сжатые сроки развернуть махину под названием дипстейт будет не так просто.Есть лишь один актив Запада, который за это время может серьезно пострадать. Это Украина. И хотя сам американский президент воспринимает ее как бремя — вспомним только общение с Зеленским, — так просто избавиться от него ему не дадут.Именно поэтому триумф Трампа сменяет украинское похмелье. Сам-то он все еще грезит делами ближневосточными, обещая положить конец истреблению палестинцев в Газе, и грозит сделкой по этому вопросу уже на следующей неделе.Но американские СМИ упорно возвращают украинскую повестку в медиаполе. Материалами по этой теме за пару дней отметились сразу несколько крупных изданий, хотя все эти тексты похожи друг на друга, как костюмы Зеленского, не считая того, что он надел на саммит.Общий нарратив предельно прост: Украину срочно нужно спасать, иначе положение на фронте рискует стать катастрофическим."Русские прощупывают различные точки по всей линии фронта, а затем, найдя уязвимое место, наступают в полную силу, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце", — жалуется The Wall Street Journal."Только в мае Москва нарастила выпуск боевых беспилотников почти на 17 процентов, — вторит ей Bloomberg. — Киевляне то и дело слышат жужжащие рои российских беспилотников".А Financial Times подводит неутешительный итог. "Украина может надломиться уже в ближайшие полгода — если не получит новой поддержки, причем существенной".Да, вы верно все поняли. Украину могут спасти деньги — те самые, которые есть у Трампа и которые он не спешит давать Киеву. И что показательно, подобными причитаниями развлекают публику не только журналисты, но и политики. По крайней мере, бывшие. Правда, в серьезные издания их не пускают — приходится довольствоваться украинскими газетами.Речь, если что, об экс-премьере Финляндии Санне Марин и экс-министре обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен. В компании с Карлом Бильдтом и Александром Квасьневским.Эта шайка-лейка сбитых летчиков и летчиц пошла еще дальше: Европа, по их мнению, должна сама обеспечивать Украину — даже без Штатов. Сперва нужно дать 15 миллиардов долларов. А потом поднять расходы втрое — потому что просто заместить долю Вашингтона, как показывает практика, будет недостаточно. В общем, каждый год европейцам придется платить Киеву дань в размере 110-120 миллиардов.В целом предложение блестящее. Вероятно, именно из-за того, что такие идеи посещают светлые головы Санны и Кайсе, в конце статьи указаны сроки их пребывания в должностях. Крупным жирным шрифтом, в скобочках и через тире — как надгробия над их политическими карьерами.Трампа, если он не сможет порвать с Украиной, ждет нечто подобное. За тем исключением, что его не позовут внештатным автором даже в украинские газеты.Мнение автора может не совпадать с позицией редации.

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

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Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, мнение, авторы, колумнисты