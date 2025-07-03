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Братишка Арзик: как война рождает и забирает героев
Братишка Арзик: как война рождает и забирает героев
Sputnik Абхазия
Колумнист Sputnik Абхазия вспоминает о погибшем 17 марта 1993 года при наступлении на Сухум Арзамете Тарба, которому в этом году исполнилось бы 55 лет. 03.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-03T18:22+0300
2025-07-03T18:22+0300
мнение
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колумнисты
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
абхазия
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В этом году моему брату Арзамету Тарба, геройски погибшему в Мартовском наступлении абхазских войск на Сухум, исполнилось бы 54 года.Вот уже 32 года прошло с тех трагических дней, когда он совершил свой подвиг и погиб, но память о нем живет в наших сердцах.Авторитетный оккупантВо время войны в моей родительской квартире поселился грузинский боевик. По рассказам соседей, вынужденных пережидать оккупацию в столице, он был уважаемый и авторитетный среди своих. Такой вывод они сделали из того, что с его появлением во дворе прекратились набеги мародеров. Неоднократно мой "квартирант" вступался за мирных жителей, чем настроил их очень положительно к себе. Он для них был соломинкой, за которую ухватились измученные хаосом и беспределом соседи.Видимо, он сам не особо горел желанием рисковать жизнью за "единство и территориальную целостность Грузии", да и устроился неплохо: большая благоустроенная квартира в центре города, хорошие соседи, авторитет среди руководства армии - он и мечтать не мог о таком в своем горном сванском селении.Разочарованный "квартирант"Прошло три-четыре дня. Наступление абхазских ополченцев провалилось, а "спаситель" соседей куда-то на целый день исчез. Появился к вечеру мрачный, как туча. Вроде радоваться должен был, грузины отразили атаку. Тут же, во дворе, он устроил импровизированное застолье, пригласил соседей и предложил помянуть его боевых товарищей, погибших при контратаке на абхазские подразделения, перешедшие реку. Из сбивчивых рассказов стало ясно, что из его так называемого сванского батальона при контратаке погибло 102 человека из 108.Вот такой дорогой ценой обошлась его друзьям и родственникам авантюра грузинских политиков. После этой трагедии мой "квартирант" прекратил участие в боевых действиях: просто по-своему наслаждался жизнью, злоупотреблял наркотиками и выпивкой.Что я вспомнил об этом? Ведь я точно не собираюсь сопереживать горю моего "квартиранта". Это его проблема, если он и его соплеменники, движимые алчностью и дешевыми популистскими лозунгами, вторглись на абхазскую землю, разрушая все вокруг, уничтожая мирных жителей. История неоднократно подтверждала, что оккупанты плохо заканчивают. Кто-то, поджав хвосты, сбежал, а кто-то погиб.Дело в том, что этот сванский батальон почти в полном составе полег, выбивая абхазских ополченцев из памятного "зеленого дома" в Ачадаре на подступах к Сухуму. И именно в этом доме героически сражалась группа "Эвкалипт". Они в составе штурмовых подразделений форсировали Гумисту и начали прорыв в город со стороны поселка Ачадара. Ожидая вторую волну атакующих, группа заняла оборону в "зеленом доме".В течение трех суток грузины безуспешно пытались их окружить и уничтожить. Атака за атакой с применением бронетехники и артиллерии. Подгоняемые своим командованием вражеская пехота атаковала позиции абхазских штурмовиков, не считаясь с потерями и практически в лоб.Война рождает героев и забирает ихВойна - страшное явление. Противоестественное. Именно в условиях боевых действий, когда жизнь и смерть пересекаются, рождаются герои. Можно прожить сто лет, но так и не узнать, какие качества в тебе есть. И как раз в таких экстраординарных событиях все проявляется. Меня не часто, но спрашивали, что такое героизм? И ответить сразу не получалось. Наверное, герой - это человек, который в самый ответственный момент в своей жизни может включить невероятные способности и подавить в себе инстинкт самосохранения. И что немаловажно, герой должен в этот момент совершить поступок или ряд поступков, которые должны принести пользу другим, спасти их, воодушевить, выбить из них панику и страх. Но к великому сожалению, война не только порождает героев, она, чаще всего, забирает их.В составе группы "Эвкалипт" был и мой братишка Арзамет Тарба. Уникальная личность, очень родственный и теплый, красивый душой и телом. Заряженный великолепной генетикой, впитавший в себя все величие родового села Дурипш вперемешку с особой сухумской ментальностью. Яркий и веселый, любимец города. У скольких девушек перехватывало дыхание, когда он проходил мимо, когда вылетал на танцпол в зажигательном абхазском танце. Природа сполна одарила его. Он умел дружить, он умел постоять за себя. Без оглядки шел на выручку родным, близким.Это, наверно, самая большая несправедливость, что мы вынуждены были в топку войны бросить весь наш золотой генофонд, но другого варианта, увы, не было. И вот, когда Арзик отчетливо понял, что его боевые товарищи в беде, практически в окружении, он совершил свой подвиг. Его решимости не было предела. Он без устали и страха обстреливал врага из гранатомета, поливал пулеметным огнем. И в пылу боя на какое-то время потерял чувство реальности, перестал осторожничать, что недопустимо на войне. Этим и воспользовался вражеский снайпер. Коварная пуля сразила Арзика наповал. Вот так, прожив неполные двадцать два года, Арзик Тарба совершил подвиг и стал героем. Погиб, геройски, но погиб.С поразительной точностью, красочно, но без пафоса, честно, с глубокой философией эти три дня жестокого боя описал Авто Гарцкия, боевой командир Арзика, в повести "Мы за Гумистой". Всем рекомендую прочитать ее. Особенно это необходимо нашей молодежи. Ветераны в массе своей скромны и немногословны. Наверно, им не хочется вспоминать этот жестокий этап своей жизни. И хорошо, когда есть такой, как Авто Гарцкия, который своими воспоминаниями увековечил подвиг, совершенный народом Абхазии в те суровые времена. Описание этих событий будет самым ярким примером для молодежи, как нужно вести себя в трудные моменты жизни. Готовый алгоритм поведения, кодекс чести. Вечная память героям!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/neutikhayuschaya-martovskaya-bol-1054172766.html
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мнение, авторы, колумнисты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия
мнение, авторы, колумнисты, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия

Братишка Арзик: как война рождает и забирает героев

18:22 03.07.2025
© Foto / предоставлено Алексеем ЛомияАрзамет Тарба
Арзамет Тарба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
© Foto / предоставлено Алексеем Ломия
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Алексей Ломия - Sputnik Абхазия
Алексей Ломия
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Колумнист Sputnik Абхазия вспоминает о погибшем 17 марта 1993 года при наступлении на Сухум Арзамете Тарба, которому в этом году исполнилось бы 55 лет.
В этом году моему брату Арзамету Тарба, геройски погибшему в Мартовском наступлении абхазских войск на Сухум, исполнилось бы 54 года.
Вот уже 32 года прошло с тех трагических дней, когда он совершил свой подвиг и погиб, но память о нем живет в наших сердцах.

Авторитетный оккупант

Во время войны в моей родительской квартире поселился грузинский боевик. По рассказам соседей, вынужденных пережидать оккупацию в столице, он был уважаемый и авторитетный среди своих. Такой вывод они сделали из того, что с его появлением во дворе прекратились набеги мародеров. Неоднократно мой "квартирант" вступался за мирных жителей, чем настроил их очень положительно к себе. Он для них был соломинкой, за которую ухватились измученные хаосом и беспределом соседи.
До марта 1993 года боевик часто уходил на фронт, но когда по городу пошел слух, что абхазская армия в очередной раз предприняла попытку освободить от захватчиков свою столицу, и "защитник" собрался уйти на оборону позиций оккупационного корпуса, соседи провели маленький митинг во дворе. Они коллективно попросили боевика не идти в пекло. Их можно было понять: ведь погибни он, и они опять останутся беззащитными.
Видимо, он сам не особо горел желанием рисковать жизнью за "единство и территориальную целостность Грузии", да и устроился неплохо: большая благоустроенная квартира в центре города, хорошие соседи, авторитет среди руководства армии - он и мечтать не мог о таком в своем горном сванском селении.
Мартовское наступление - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2025
Неутихающая мартовская боль
19 марта, 19:08

Разочарованный "квартирант"

Прошло три-четыре дня. Наступление абхазских ополченцев провалилось, а "спаситель" соседей куда-то на целый день исчез. Появился к вечеру мрачный, как туча. Вроде радоваться должен был, грузины отразили атаку. Тут же, во дворе, он устроил импровизированное застолье, пригласил соседей и предложил помянуть его боевых товарищей, погибших при контратаке на абхазские подразделения, перешедшие реку. Из сбивчивых рассказов стало ясно, что из его так называемого сванского батальона при контратаке погибло 102 человека из 108.
Вот такой дорогой ценой обошлась его друзьям и родственникам авантюра грузинских политиков. После этой трагедии мой "квартирант" прекратил участие в боевых действиях: просто по-своему наслаждался жизнью, злоупотреблял наркотиками и выпивкой.
© Foto / предоставлено Алексеем ЛомияАрзамет Тарба
Арзамет Тарба - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
Арзамет Тарба
© Foto / предоставлено Алексеем Ломия
Что я вспомнил об этом? Ведь я точно не собираюсь сопереживать горю моего "квартиранта". Это его проблема, если он и его соплеменники, движимые алчностью и дешевыми популистскими лозунгами, вторглись на абхазскую землю, разрушая все вокруг, уничтожая мирных жителей. История неоднократно подтверждала, что оккупанты плохо заканчивают. Кто-то, поджав хвосты, сбежал, а кто-то погиб.
Дело в том, что этот сванский батальон почти в полном составе полег, выбивая абхазских ополченцев из памятного "зеленого дома" в Ачадаре на подступах к Сухуму. И именно в этом доме героически сражалась группа "Эвкалипт". Они в составе штурмовых подразделений форсировали Гумисту и начали прорыв в город со стороны поселка Ачадара. Ожидая вторую волну атакующих, группа заняла оборону в "зеленом доме".
В течение трех суток грузины безуспешно пытались их окружить и уничтожить. Атака за атакой с применением бронетехники и артиллерии. Подгоняемые своим командованием вражеская пехота атаковала позиции абхазских штурмовиков, не считаясь с потерями и практически в лоб.

Война рождает героев и забирает их

Война - страшное явление. Противоестественное. Именно в условиях боевых действий, когда жизнь и смерть пересекаются, рождаются герои. Можно прожить сто лет, но так и не узнать, какие качества в тебе есть. И как раз в таких экстраординарных событиях все проявляется. Меня не часто, но спрашивали, что такое героизм? И ответить сразу не получалось. Наверное, герой - это человек, который в самый ответственный момент в своей жизни может включить невероятные способности и подавить в себе инстинкт самосохранения. И что немаловажно, герой должен в этот момент совершить поступок или ряд поступков, которые должны принести пользу другим, спасти их, воодушевить, выбить из них панику и страх. Но к великому сожалению, война не только порождает героев, она, чаще всего, забирает их.
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В составе группы "Эвкалипт" был и мой братишка Арзамет Тарба. Уникальная личность, очень родственный и теплый, красивый душой и телом. Заряженный великолепной генетикой, впитавший в себя все величие родового села Дурипш вперемешку с особой сухумской ментальностью. Яркий и веселый, любимец города. У скольких девушек перехватывало дыхание, когда он проходил мимо, когда вылетал на танцпол в зажигательном абхазском танце. Природа сполна одарила его. Он умел дружить, он умел постоять за себя. Без оглядки шел на выручку родным, близким.
Это, наверно, самая большая несправедливость, что мы вынуждены были в топку войны бросить весь наш золотой генофонд, но другого варианта, увы, не было. И вот, когда Арзик отчетливо понял, что его боевые товарищи в беде, практически в окружении, он совершил свой подвиг. Его решимости не было предела. Он без устали и страха обстреливал врага из гранатомета, поливал пулеметным огнем. И в пылу боя на какое-то время потерял чувство реальности, перестал осторожничать, что недопустимо на войне. Этим и воспользовался вражеский снайпер. Коварная пуля сразила Арзика наповал. Вот так, прожив неполные двадцать два года, Арзик Тарба совершил подвиг и стал героем. Погиб, геройски, но погиб.
© Foto / Алексей Ломия Слева Арзамет Тарба, справа Алексей Ломия
Слева Арзамет Тарба, справа Алексей Ломия - Sputnik Абхазия, 1920, 03.07.2025
Слева Арзамет Тарба, справа Алексей Ломия
© Foto / Алексей Ломия
С поразительной точностью, красочно, но без пафоса, честно, с глубокой философией эти три дня жестокого боя описал Авто Гарцкия, боевой командир Арзика, в повести "Мы за Гумистой". Всем рекомендую прочитать ее. Особенно это необходимо нашей молодежи. Ветераны в массе своей скромны и немногословны. Наверно, им не хочется вспоминать этот жестокий этап своей жизни. И хорошо, когда есть такой, как Авто Гарцкия, который своими воспоминаниями увековечил подвиг, совершенный народом Абхазии в те суровые времена. Описание этих событий будет самым ярким примером для молодежи, как нужно вести себя в трудные моменты жизни. Готовый алгоритм поведения, кодекс чести. Вечная память героям!
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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