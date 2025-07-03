https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/makronu-nuzhna-ot-putina-ne-ukraina-1055692909.html

Макрону нужна от Путина не Украина

Макрону нужна от Путина не Украина

Sputnik Абхазия

Президент Франции позвонил Зеленскому, чтобы сообщить ему, что позиция России по украинскому конфликту не изменилась. 03.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-03T16:22+0300

2025-07-03T16:22+0300

2025-07-03T16:22+0300

мнение

авторы

колумнисты

эмманюэль макрон

франция

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Макрон выяснил это в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора с Владимиром Путиным — первого за почти три года — и тут же поспешил проинформировать главу киевского режима, чтобы Украина "не чувствовала себя преданной", пишет Петр Акопов для РИА Новости.Ничего особенного, не считая того, что Европа все больше вытесняется с арены глобальной геополитической игры. Ставка на победу Украины (то есть изматывание и в конечном счете относительное поражение России) не сработала: в Вашингтон вернулся Трамп, уже несколько раз говоривший с Путиным по телефону, обсуждая в том числе возможность украинского урегулирования. А на Ближнем Востоке Израиль вместе с США атаковали Иран, не прибегая даже к символическому оправданию собственной агрессии. Где во всем этом место Европы?С ней не считаются, позволяя только присягать на верность Штатам и обещать резкое повышение оборонных расходов. Ее отношения с Китаем еще не подморожены, но уже подвешены, чтобы угодить Вашингтону, а тарифные войны с самой Америкой поставлены на паузу. Европа перестает быть субъектом мировой политики, все больше сосредотачиваясь на помощи Украине, но даже тут оставаясь в зависимости от позиции США и постоянно опасаясь сепаратного мира между Америкой и Россией. Контакты Европы с Россией заморожены, и европейские лидеры должны узнавать новости о позиции Москвы от американцев.Что остается делать в этой ситуации Макрону? Только звонить Путину. Не для того, чтобы о чем-то договориться, но чтобы хоть как-то продемонстрировать влияние Франции и Европы. Двухчасовой разговор касался в первую очередь последствий атаки на Иран, а по Украине произошел просто обмен давно известными позициями. То есть Макрон "подчеркнул неизменную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к скорейшему установлению перемирия и началу переговоров между Украиной и Россией для достижения прочного и долгосрочного урегулирования конфликта", а Путин напомнил, что "украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм" и теперь для мирного урегулирования нужны договоренности, "предусматривающие устранение первопричин украинского кризиса". Абсолютный тупик? Да, особенно на фоне последних заявлений Зеленского о том, что Германия изменила свою позицию и теперь считает, что со временем Украине самое место в НАТО.Но Макрон звонил не для разговора об Украине: тут все решится на фронте и — уже позже — на переговорах между Америкой и Россией. Францию волнует Ближний Восток — не столько катастрофическая ситуация в Газе, сколько последствия ударов по Ирану. Макрон поддержал израильские и американские атаки, лишив тем самым Францию свободы маневра. Но теперь он хочет вернуть Парижу и Европе статус переговорщиков по Ирану — на тот случай, если новая ядерная сделка все-таки будет заключена. Сейчас это трудно представить: Иран может даже отказаться от самозапрета на производство ядерного оружия, а Штаты грозят новыми ударами. Но если переговоры все-таки начнутся, вполне вероятно, что европейское участие в итоге не понадобится. Соглашение будет заключено между Ираном, США и Россией. А Евросоюз в целом и Германию, Францию и Британию в частности просто поставят перед фактом. Ведь опыт прошлой сделки от 2015 года свидетельствует о том, что европейцы не смогли ничего сделать для спасения соглашения после того, как в 2018-м Трамп объявил об одностороннем выходе из него США. У Европы нет рычагов давления на Штаты, так зачем ее посредничество Ирану?Поэтому Макрону важно уже сейчас попытаться добиться для Франции места за столом будущих переговоров (то есть признания ее влияния в регионе), заявив о праве Ирана на мирный атом. В разговоре с Путиным оба президента "высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами", то есть против новых ударов по Ирану. Но если для России подобная позиция естественна, то Франция своей поддержкой недавних атак показала цену своим словам.Точно так же, как это было раньше в отношении соглашений с Россией по Донбассу и Украине — вспомним Минские соглашения и "нормандский формат". Обещания Парижа ничего не стоят, ведь они не подкреплены реальным суверенитетом (хотя бы даже только в мышлении правящей элиты), — это знают и в Москве, и в Тегеране. Верят им лишь в Киеве, но там еще будет возможность "почувствовать себя преданными" Макроном.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg

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мнение, авторы, колумнисты, эмманюэль макрон, франция