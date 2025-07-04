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В поисках утраченного времени: Путину и Трампу есть что обсудить
В поисках утраченного времени: Путину и Трампу есть что обсудить
Sputnik Абхазия
Общение президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом все больше приобретает рабочий характер. 04.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-04T10:35+0300
2025-07-04T10:35+0300
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Это объяснимо: на протяжении трех лет до этого две глобальные державы практически не общались между собой. Но бодрый миллиардер-республиканец сменил в Овальном кабинете своего сонного предшественника — и дело сдвинулось с мертвой точки, пишет Давид Нармания для РИА Новости.И то, как был встречен первый разговор двух лидеров (еще в феврале), можно было воспринять одновременно и как тревожный, и как обнадеживающий сигнал. С одной стороны, США и Россия прекратили общение в условиях пусть и непрямого, но конфликта двух крупнейших ядерных держав. С другой стороны, смена власти в Вашингтоне позволила приступить к первым шагам по восстановлению сожженных предыдущей администрацией мостов, и было видно, что и в России, и в здравомыслящей части американского истеблишмента эту новость восприняли позитивно.Теперь же общение президентов двух стран пусть и сохраняет свою исключительную важность, но в то же время приобретает будничный характер.Да, конфликт на Украине никуда не делся и США по-прежнему могут сделать для его завершения кратно больше, нежели делают сейчас. Да, эта тема все еще главная в отношениях двух стран. Но ей одной они не исчерпываются.И это очень явно видно по тем вопросам, которые сегодня обсудили президенты: и Ближний Восток, на котором Трамп сосредоточил свои усилия в последние недели, и экономическое сотрудничество, и космос, и энергетика, и, наконец, исторические связи двух государств, которые развивались еще до того, как США завоевали независимость от Британии.На самом деле это очень ярко демонстрирует огромный потенциал двустороннего сотрудничества Кремля и Белого дома. Сотрудничества, которое принесло благо народам обеих стран — да, в общем-то, и не только им. Учитывая возможности двух держав, это взаимодействие принесло бы пользу всему миру.На пути у всего этого стоит украинский конфликт. Конфликт, который, как утверждает сам Трамп, не случился бы, будь он у власти. Что ж, сейчас у него есть достаточно рычагов, чтобы приблизить его завершение.Конечно, не стоит сбрасывать со счетов субъектность — а порой и банальную наглость — Киева. Чего стоит только вызов американского поверенного в делах в украинский МИД на фоне новостей о приостановке поставок вооружений из США. Впрочем, и без этого за прошедшие четыре года мы неоднократно могли убедиться, что Зеленский со товарищи порой способен удивлять даже собственных спонсоров.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, главную новость последних двух дней — эту самую приостановку — лидеры двух стран не обсуждали. Зато Россия подчеркнула готовность к поискам дипломатического решения конфликта.Здесь Вашингтону нечего предъявить Москве. Россия действительно делает все возможное, чтобы находить хотя бы какие-то точки соприкосновения с Киевом: это и гуманитарные контакты, и передача тел погибших украинских солдат и офицеров, пусть на Банковой их восприняли скорее как бремя, нежели как героев.Как бы то ни было, Кремль делает все возможное, чтобы добиться дипломатического урегулирования конфликта. Другое дело, что оно невозможно без соблюдения тех принципиальных моментов, о которых неоднократно говорил Владимир Путин. Жизненно важные российские интересы должны быть соблюдены, именно угроза для них стала причиной нынешнего кровопролития.Если дипломатия на уровне первых лиц позволит добиться этой цели хотя бы на день раньше, чем это сделает русский солдат, — значит, любые часы переговоров того стоили. Потому что это позволит спасти множество жизней — в первую очередь тех же русских солдат.А уж участие Соединенных Штатов в этом процессе и вовсе станет серьезным подспорьем для развития отношений с Россией. Ведь на этом поприще упущено так много времени — и взаимной выгоды.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/makronu-nuzhna-ot-putina-ne-ukraina-1055692909.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/russkie-otobrali-samoe-glavnoe-bez-etogo-ukraina-amerike-bolshe-ne-nuzhna-1055613268.html
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Давид Нармания
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сша, россия, владимир путин, дональд трамп, мнение, авторы, колумнисты
сша, россия, владимир путин, дональд трамп, мнение, авторы, колумнисты

В поисках утраченного времени: Путину и Трампу есть что обсудить

10:35 04.07.2025
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаги России и США на здании посольства США.
Флаги России и США на здании посольства США. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.07.2025
© Sputnik / Антон Денисов
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Давид Нармания - Sputnik Абхазия
Давид Нармания
Все материалы
Общение президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом все больше приобретает рабочий характер.
Это объяснимо: на протяжении трех лет до этого две глобальные державы практически не общались между собой. Но бодрый миллиардер-республиканец сменил в Овальном кабинете своего сонного предшественника — и дело сдвинулось с мертвой точки, пишет Давид Нармания для РИА Новости.
И то, как был встречен первый разговор двух лидеров (еще в феврале), можно было воспринять одновременно и как тревожный, и как обнадеживающий сигнал. С одной стороны, США и Россия прекратили общение в условиях пусть и непрямого, но конфликта двух крупнейших ядерных держав.
Такого не было даже в наиболее напряженные моменты холодной войны. И возобновление, казалось бы, нормальной практики воспринималось как нечто из ряда вон выходящее.
С другой стороны, смена власти в Вашингтоне позволила приступить к первым шагам по восстановлению сожженных предыдущей администрацией мостов, и было видно, что и в России, и в здравомыслящей части американского истеблишмента эту новость восприняли позитивно.
Теперь же общение президентов двух стран пусть и сохраняет свою исключительную важность, но в то же время приобретает будничный характер.
Да, конфликт на Украине никуда не делся и США по-прежнему могут сделать для его завершения кратно больше, нежели делают сейчас. Да, эта тема все еще главная в отношениях двух стран. Но ей одной они не исчерпываются.
И это очень явно видно по тем вопросам, которые сегодня обсудили президенты: и Ближний Восток, на котором Трамп сосредоточил свои усилия в последние недели, и экономическое сотрудничество, и космос, и энергетика, и, наконец, исторические связи двух государств, которые развивались еще до того, как США завоевали независимость от Британии.
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На самом деле это очень ярко демонстрирует огромный потенциал двустороннего сотрудничества Кремля и Белого дома. Сотрудничества, которое принесло благо народам обеих стран — да, в общем-то, и не только им. Учитывая возможности двух держав, это взаимодействие принесло бы пользу всему миру.
На пути у всего этого стоит украинский конфликт. Конфликт, который, как утверждает сам Трамп, не случился бы, будь он у власти. Что ж, сейчас у него есть достаточно рычагов, чтобы приблизить его завершение.
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов субъектность — а порой и банальную наглость — Киева. Чего стоит только вызов американского поверенного в делах в украинский МИД на фоне новостей о приостановке поставок вооружений из США. Впрочем, и без этого за прошедшие четыре года мы неоднократно могли убедиться, что Зеленский со товарищи порой способен удивлять даже собственных спонсоров.
По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, главную новость последних двух дней — эту самую приостановку — лидеры двух стран не обсуждали. Зато Россия подчеркнула готовность к поискам дипломатического решения конфликта.
Здесь Вашингтону нечего предъявить Москве. Россия действительно делает все возможное, чтобы находить хотя бы какие-то точки соприкосновения с Киевом: это и гуманитарные контакты, и передача тел погибших украинских солдат и офицеров, пусть на Банковой их восприняли скорее как бремя, нежели как героев.
Как бы то ни было, Кремль делает все возможное, чтобы добиться дипломатического урегулирования конфликта. Другое дело, что оно невозможно без соблюдения тех принципиальных моментов, о которых неоднократно говорил Владимир Путин. Жизненно важные российские интересы должны быть соблюдены, именно угроза для них стала причиной нынешнего кровопролития.
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Русские отобрали самое главное: без этого Украина Америке больше не нужна
29 июня, 10:00
Если дипломатия на уровне первых лиц позволит добиться этой цели хотя бы на день раньше, чем это сделает русский солдат, — значит, любые часы переговоров того стоили. Потому что это позволит спасти множество жизней — в первую очередь тех же русских солдат.
А уж участие Соединенных Штатов в этом процессе и вовсе станет серьезным подспорьем для развития отношений с Россией. Ведь на этом поприще упущено так много времени — и взаимной выгоды.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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