https://sputnik-abkhazia.ru/20250705/daniya-perestala-spasat-detey-ot-roditeley--i-pereklyuchilas-na-rossiyu-1055748498.html

Дания перестала спасать детей от родителей — и переключилась на Россию

Дания перестала спасать детей от родителей — и переключилась на Россию

Sputnik Абхазия

Русофобская кампания, что Россия, мол, "похищает украинских детей и разлучает их с родителями, семьями и близкими", — одна из главнейших в европейской... 05.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-05T15:32+0300

2025-07-05T15:32+0300

2025-07-05T15:32+0300

мнение

авторы

колумнисты

россия

европа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0b/1055252622_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_cd39f810c869fe6086cecd0731494d5e.jpg

Русофобская кампания, что Россия, мол, "похищает украинских детей и разлучает их с родителями, семьями и близкими", — одна из главнейших в европейской пропаганде, направленной против нас, пишет Елена Караева для РИА Новости.Методички примитивны, как мычание: русские "отрывают маленьких украинцев от корней", чтобы "русифицировать" и воспитать из них "настоящих патриотов". Всякий раз мы, естественно, даем отпор. Приводя факты, показывая списки, объясняя, какое количество детей, попавших в замес военных действий на ЛБС, вернулись на родину, в семьи и к близким.Для нас насильственная разлука ребенка с родителями, бабушками и дедушками, всем тем теплым семейным коконом, который защищает, помогает и поддерживает, — история немыслимая, травматичная, противоречащая нашей цивилизационной шкале.Но если нами любая ситуация разлученности ощущается вопиющим нарушением основ гуманизма и базовых прав личности, то европейцы, вне зависимости от пышных словес в подручной им медийке, воспринимают насильственную разлуку как само собой разумеющееся.Как обычно, в соответствии с законом психологических проекций, следуя задачам антироссийской пропаганды, европейцы приписали нам то, что распространено как раз у них. В самых что ни на есть цитаделях европейского благополучия, "прогресса и демократии".В Дании (той самой, в которой Андерсен, копенгагенская Христиания, роскошные дизайнеры и вообще все, что только можно, — на уровне чемпионства и прочих признаков счастливого hygge) изымали новорожденных детей у датчанок. Чтобы передать в приемные семьи.Изымали детей у матерей — подданных нынешнего короля Фредерика X, но на свою беду родившихся в Гренландии. И к тому же принадлежащих к группе народностей эскимосов. Европейская пресса их называет инуитами. Датчане (те, кто колонизировали Гренландию, чтобы позднее включить этот остров в состав королевства) все время — а это свыше 70 лет — считали (и считают до сих пор, тут без иллюзий) инуиток плохими матерями. Почему? Потому что подавляющее большинство женщин не могли сдать экзамен, придуманный высоколобыми, восседающими на изысканной деревянной мебели, наполненными умиротворенным hygge копенгагенскими чиновниками. Инуитки не имели ни малейшего шанса подтвердить свою "родительскую пригодность и квалификацию" на уровне критериев, придуманных в этом высоком кругу.Упрощая подоплеку, но не теряя при этом смысла, скажем, что в Датском королевстве принято считать одних унтерменшами, а других — уберменшами.Чтобы жить с такой внутренней черепомеркой, совершенно необязательно, кстати, быть "датским" датчанином, смотрящим свысока на гренландских датчан.Все вышесказанное можно отнести и к тем подданным монархии, которые отличались своими жизненными установками от тех, что были близки тамошним филистерам.Если вам небезразличен Ганс Христиан Андерсен, то знайте, что великого писателя на протяжении практически всей его жизни не только датский литературный истеблишмент, но и обыватели не желали считать ровней. Сын беднейшего башмачника, к тому же родившийся где-то на острове Фюн, — да кто он вообще такой, чтобы топить в своих, пусть и гениальных, сказках за добро, нежную самоотверженность и любовь?Как Андерсен был категорически недостоин ни почтения, ни обожания (по мнению душнил-обывателей — тогда, полтора столетия назад), так и инуитки сегодня, в XXI веке, недостойны быть матерями и "недостаточно компетентны", чтобы воспитывать собственных детей.И если ни Андерсен, ни инуитки не могли или не могут считаться достойными, то кто, по мнению все тех же властей, действительно достоин всех благ, уважения и расцвета hygge?Сообщество ЛГБТ*. Королевство стало первым государством в мире, признавшим легальность однополого союза. Это произошло в 1989 году. А еще Дания считается одной из самых ЛГБТ*-лояльных стран. Датские законодатели, в свою очередь, признали (и весьма единодушно) неотчуждаемое право геев на родительство. В любой форме: от усыновления до помощи в зачатии так называемым парам.Гомосексуалистам детей иметь разрешается, и, более того, это поощряется — в любой, пусть и извращенной, конфигурации. А вот гетеросексуальным матерям, да и отцам, если те инуитки или инуиты, детей заводить не разрешалось вплоть до самого последнего времени. Потому что их родительская "компетентность" вызывала вопросы.Если по-русски, то власти прогнившего королевства (это не "кремлевская пропаганда", а незакавыченная цитата из шекспировского "Гамлета") сортировали людей. И сортируют до сих пор. Да и Брюссель, смотревший десятилетиями на подобную сортировку сквозь пальцы, тоже причастен к делению на "высших" и "низших". Кстати, практика сортировки не помешала Датскому королевству вступить в Евросоюз. В 1973-м, когда Дания присоединилась к сообществу, сортировка была в самом разгаре.Сегодня датские власти поменяли предмет сортировки: желавшие говорить по-русски жители Донбасса, отвергшие все "европейские ценности", включая ЛГБТ*-повестку, оказались для них унтерменшами, ну а киевская камарилья и ее фан-клуб стали уберменшами.Шарм культуры Дании — от Ганса Христиана Андерсена до упомянутого уже не раз тут hygge с его культом уюта и простых радостей — не должен вводить в заблуждение: нацизм, вооруженный черепомеркой, меняя объект сортировки, никогда не откажется от самого принципа деления на "высших" и "низших". Такова природа этой жуткой, заразной и отвратительной нам идеологии, с которой мы ведем сражение.*Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250703/makronu-nuzhna-ot-putina-ne-ukraina-1055692909.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250629/russkie-otobrali-samoe-glavnoe-bez-etogo-ukraina-amerike-bolshe-ne-nuzhna-1055613268.html

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, авторы, колумнисты, россия, европа