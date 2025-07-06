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https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/akhsalba-nebolshoe-prevyshenie-normy-morskogo-zagryazneniya-ne-opasno-dlya-kupalschikov-1055735682.html
Ахсалба: небольшое превышение нормы морского загрязнения не опасно для купальщиков
Ахсалба: небольшое превышение нормы морского загрязнения не опасно для купальщиков
Sputnik Абхазия
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, по данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи... 06.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-06T09:00+0300
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СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов в морской воде не опасно для купальщиков и жителей прибрежных районов Абхазии, заявила в эфире радио Sputnik климатолог Асида Ахсалба. Лаборатория Абхазского государственного центра экологического мониторинга ежемесячно проверят морскую воду на предмет загрязнений, добавила Ахсалба. "Можно констатировать, что есть небольшое превышение, но это ПДК (превышение допустимой концентрации) именно для рыбохозяйственных целей, не питьевого, не, соответственно, не бытового назначения, самая минимальная ПДК Это значит, что для отдыхающих или местных жителей, которые уже открыли купальный сезон, это абсолютно не опасно", — уточнила она. Она отметила, что у специалистов нет возможностей мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать. Пробы, взятые у берегов, показывают незначительное превышение, не опасное для человека, но влияющее для морских обитателей. По словам Ахсалба, благодаря морским течениям, Абхазия относительно защищена от загрязнений, и самоочищающиеся возможности акватории республики очень высоки. Но нужно учитывать текущие реалии, необходимо мониторить не только воду, но также воздух и почву. А для этого нужно современное оборудование, которого в республике нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250519/abkhaziya-krym-i-krasnodarskiy-kray-stali-osnovnymi-napravleniyami-letnego-turizma-v-rossii-1054970635.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250424/posrednik-solomko-o-zaschite-vodnykh-bioresursov-v-abkhazii--1054574126.html
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абхазия, экология, новости

Ахсалба: небольшое превышение нормы морского загрязнения не опасно для купальщиков

09:00 06.07.2025
© Sputnik / Акоп КущянВид на Сухум
Вид на Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 06.07.2025
© Sputnik / Акоп Кущян
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15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, по данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов в морской воде не опасно для купальщиков и жителей прибрежных районов Абхазии, заявила в эфире радио Sputnik климатолог Асида Ахсалба.
Она пояснила, что распространение мазута после крушения танкеров в Керченском проливе связано с потеплением — при низких температурах он опускается на дно, а при высоких становится текучим.
Лаборатория Абхазского государственного центра экологического мониторинга ежемесячно проверят морскую воду на предмет загрязнений, добавила Ахсалба.
"Можно констатировать, что есть небольшое превышение, но это ПДК (превышение допустимой концентрации) именно для рыбохозяйственных целей, не питьевого, не, соответственно, не бытового назначения, самая минимальная ПДК Это значит, что для отдыхающих или местных жителей, которые уже открыли купальный сезон, это абсолютно не опасно", — уточнила она.
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Она отметила, что у специалистов нет возможностей мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать. Пробы, взятые у берегов, показывают незначительное превышение, не опасное для человека, но влияющее для морских обитателей.
По словам Ахсалба, благодаря морским течениям, Абхазия относительно защищена от загрязнений, и самоочищающиеся возможности акватории республики очень высоки. Но нужно учитывать текущие реалии, необходимо мониторить не только воду, но также воздух и почву. А для этого нужно современное оборудование, которого в республике нет.
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