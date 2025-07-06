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https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/kupatsya-mozhno-razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-ne-povliyal-na-abkhaziyu-1055776738.html
Купаться можно: разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на Абхазию
Купаться можно: разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на Абхазию
Sputnik Абхазия
Лаборатория Абхазского государственного центра экологического мониторинга ежемесячно проверят морскую воду на предмет загрязнений. 06.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. По словам климатолога Асиды Ахсалба, незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов в морской воде не опасно для купальщиков и жителей прибрежных районов Абхазии.Она отметила, что у специалистов нет возможности мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать.Пробы, взятые у берегов, показывают незначительное превышение, не опасное для человека, но влияющее на морских обитателей.По словам Ахсалба, благодаря морским течениям, Абхазия относительно защищена от загрязнений, и самоочищающиеся возможности акватории республики очень высоки. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, по данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/anapa-v-mazute--turisty-v-sukhume-mozhet-li-politika-pomeshat-naplyvu-gostey-1053556261.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250119/propazha-khamsy-i-razliv-mazuta-gamakhariya-ob-ekologicheskoy-situatsii-v-chernom-more-1053436003.html
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абхазия, климат, экология, загрязнение, мультимедиа

Купаться можно: разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на Абхазию

13:29 06.07.2025 (обновлено: 13:39 06.07.2025)
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Лаборатория Абхазского государственного центра экологического мониторинга ежемесячно проверят морскую воду на предмет загрязнений.
СУХУМ, 6 июл - Sputnik. По словам климатолога Асиды Ахсалба, незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов в морской воде не опасно для купальщиков и жителей прибрежных районов Абхазии.
Она отметила, что у специалистов нет возможности мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать.
Пробы, взятые у берегов, показывают незначительное превышение, не опасное для человека, но влияющее на морских обитателей.
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По словам Ахсалба, благодаря морским течениям, Абхазия относительно защищена от загрязнений, и самоочищающиеся возможности акватории республики очень высоки.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, по данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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