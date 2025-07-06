https://sputnik-abkhazia.ru/20250706/kupatsya-mozhno-razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-ne-povliyal-na-abkhaziyu-1055776738.html

Купаться можно: разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на Абхазию

Купаться можно: разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на Абхазию

Sputnik Абхазия

Лаборатория Абхазского государственного центра экологического мониторинга ежемесячно проверят морскую воду на предмет загрязнений. 06.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-06T13:29+0300

2025-07-06T13:29+0300

2025-07-06T13:39+0300

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СУХУМ, 6 июл - Sputnik. По словам климатолога Асиды Ахсалба, незначительное превышение нормы содержания нефтепродуктов в морской воде не опасно для купальщиков и жителей прибрежных районов Абхазии.Она отметила, что у специалистов нет возможности мониторить состояние глубинных вод, поэтому сложно говорить о том, какое количество мазута может там залегать.Пробы, взятые у берегов, показывают незначительное превышение, не опасное для человека, но влияющее на морских обитателей.По словам Ахсалба, благодаря морским течениям, Абхазия относительно защищена от загрязнений, и самоочищающиеся возможности акватории республики очень высоки. 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, перевозившие около 9,2 тысячи тонн мазута, по данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

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