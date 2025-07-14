https://sputnik-abkhazia.ru/20250714/uragan-v-seti-chto-sprovotsirovalo-turisticheskiy-skandal-1055987528.html

Ураган в сети: что спровоцировало туристический скандал

Ураган в сети: что спровоцировало туристический скандал

Sputnik Абхазия

Абхазия подверглась сильнейшей информационной атаке. До сих пор отголоски этого "сетевого шторма" всплывают то тут, то там в мировой паутине. Причиной стала... 14.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-14T14:01+0300

2025-07-14T14:01+0300

2025-07-14T14:37+0300

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Абхазия подверглась сильнейшей информационной атаке. До сих пор отголоски этого "сетевого шторма" всплывают то тут, то там в мировой паутине. Причиной стала дискуссия о ценовом демпинге со стороны одного из крупных туроператоров. В самом событии ничего экстраординарного нет, и все бы ничего, но чиновники высказались некорректно, журналисты не удосужились "подретушировать" – и пошло, и поехало.В какой-то момент появилась мрачная перспектива срыва туристического сезона 2025 года. Казалось бы, после отставки некоторых должностных лиц в Министерстве туризма ситуация должна была стабилизироваться, но не тут-то было.К обсуждению подключились не только недоброжелатели, но и конкуренты в туротрасли, а также охотники за просмотрами и "лайками". Кто из них нанес больший вред — вопрос открытый. Однако ясно одно: даже относительно незначительное событие способно спровоцировать масштабный кризис в сфере туризма, от которого зависят и доходы жителей республики, и наполнение бюджета. Особенно тревожно, что предвзятая интерпретация сюжета может негативно отразиться на добрососедских отношениях с российским народом. Силу и мощь информационного удара предугадать крайне сложно, а последствия могут быть необратимыми.В первую очередь, необходимо соблюдать строгую информационную гигиену. Естественно, я не сторонник того, чтобы погубить напрочь все ростки гласности, которые появились у нас. Но любой чиновник должен быть предельно осторожен в общении с прессой — обдумывать каждую фразу, каждое слово, каждую запятую и ударение в слове. Он должен осознавать возможные правовые и репутационные последствия неосторожных высказываний. В эпоху социальных сетей даже неудачно сформулированная мысль может разлететься, обрастая, как снежный ком, различными трактовками, комментариями, подтекстом.Всем же понятно, что наши заингурские "братья" готовы нам насолить по любому поводу. А уж если они поймут, что так смогут вбить клин в наши взаимоотношения с Россией, так будут неустанно смаковать любой эпизод. И, конечно же, ожидать от них корректности и объективности точно не стоит. Они наши враги, которые мечтают уничтожить любыми способами наше стремление построить экономически самодостаточное, независимое государство. Все, что для нас плохо, для них хорошо.Жесткая конкуренция в туристической отрасли — еще один фактор. Не раз мы слышали от наших гостей истории о попытках отговорить их от поездки в Абхазию, пугая опасностью и преступностью, разрухой. Это не что иное, как обыкновенная борьба за монополию в туриндустрии. Не поедут к нам — останутся в приграничных регионах.Серьезный вред, если не наибольший, наносят блогеры. Кто-то делает это по заказу, кто-то — ради подписчиков и охватов. Погоня за миллионными просмотрами в таких ситуациях работает против нас, как снежная лавина. И последние события воочию показали, как это происходит. Уж кто только не высказался, кто только не смаковал. Любой, кто внимательно прислушался бы к этим горе-блогерам, понял бы, что сами выказывания наших чиновников их особо не интересуют. Точнее сказать, интересуют только лишь как информационный повод, как способ привлечь к себе внимание кричащими заголовками. Вот им надо противостоять на их "поле брани" четкими, опробованными методами. Стоит подумать о создании особого отдела при Министерстве туризма, в котором будут работать профессиональные блогеры и медийщики, лояльные республике. Брать их в штат на постоянной основе или заключать с ними разовые договоры – это уже детали. Главное, чтобы в момент таких информационных атак они подключали свои ресурсы, свою аудиторию в сети и через своих подписчиков могли преподносить правильный, объективный контент. И когда любое событие будет альтернативно освещаться, можно будет рассчитывать на минимизацию ущерба. В таких ситуациях, когда за уши притягивают "антироссийские настроения", достаточно опубликовать десяток искренних интервью с отдыхающими. Их впечатления об отдыхе, о гостеприимстве абхазского народа. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-abkhazia.ru/20250708/kichba-zayavila-chto-rezkie-vyskazyvaniya-v-adres-turistov-ne-idut-na-polzu-imidzhu-abkhazii-1055837136.html

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