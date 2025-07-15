https://sputnik-abkhazia.ru/20250715/pod-letnim-gradusom-pyanaya-dorozhnaya-statistika-za-iyun-1056035633.html

Под летним градусом: "пьяная" дорожная статистика за июнь

Под летним градусом: "пьяная" дорожная статистика за июнь

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали в общей сложности 6681 протокола за различные нарушения ПДД в июне. 15.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-15T20:00+0300

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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. За прошлый июнь инспекторы ГАИ Абхазии выписали 197 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – на восемь больше, чем в мае.Тройка лидеров осталась неизменной, но все же произошли некоторые перестановки. Сухум по-прежнему уверенно занимает верхнюю строчку с таким же количеством составленных протоколов, что и в мае – 65.Гагрский и Гудаутский районы поменялись местами. На этот раз с существенным разрывом на вторую позицию вышла Гудаута, где за прошлый месяц штрафным санкциям подвергся 51 подвыпивший автомобилист. Это на 18 случаев больше майских итогов.Такие совпадения бывают не часто в нашей статистике.В шаге от призеров остановился Очамчырский района – 24 "штрафника" за месяц. Вслед за ним по убыванию расположились Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский района. В общей сложности на всех этих территориях инспекторы составили 46 протоколов за езду в нетрезвом состоянии.Из 197 выявленных случаев управления автомобилем подшофе в 14 из них за рулем были гости из Российской Федерации и один гость из Республики Беларусь. Среди них оказались восемь представительниц прекрасной половины человечества в возрасте от 36 до 58 лет. Четыре автолюбительницы были из Гагры, две из Сухума, по одной из Сухумского района и Москвы.В возрастной категории также произошли небольшие изменения. В июне "золото" досталось тем, кому от 35 до 40 лет. Их было 45 человек. Они обошли на четыре позиции победителей мая в возрасте от 30 до 35 лет, которым в этот раз пришлось "довольствоваться" только "серебром". "Бронза" осталась у нетрезвых автомобилистов в возрасте от 40до 45 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may--1055394418.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250511/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-aprel-1054884030.html

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