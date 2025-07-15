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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Под летним градусом: "пьяная" дорожная статистика за июнь
Под летним градусом: "пьяная" дорожная статистика за июнь
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали в общей сложности 6681 протокола за различные нарушения ПДД в июне. 15.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-15T20:00+0300
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СУХУМ, 15 июл - Sputnik. За прошлый июнь инспекторы ГАИ Абхазии выписали 197 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – на восемь больше, чем в мае.Тройка лидеров осталась неизменной, но все же произошли некоторые перестановки. Сухум по-прежнему уверенно занимает верхнюю строчку с таким же количеством составленных протоколов, что и в мае – 65.Гагрский и Гудаутский районы поменялись местами. На этот раз с существенным разрывом на вторую позицию вышла Гудаута, где за прошлый месяц штрафным санкциям подвергся 51 подвыпивший автомобилист. Это на 18 случаев больше майских итогов.Такие совпадения бывают не часто в нашей статистике.В шаге от призеров остановился Очамчырский района – 24 "штрафника" за месяц. Вслед за ним по убыванию расположились Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский района. В общей сложности на всех этих территориях инспекторы составили 46 протоколов за езду в нетрезвом состоянии.Из 197 выявленных случаев управления автомобилем подшофе в 14 из них за рулем были гости из Российской Федерации и один гость из Республики Беларусь. Среди них оказались восемь представительниц прекрасной половины человечества в возрасте от 36 до 58 лет. Четыре автолюбительницы были из Гагры, две из Сухума, по одной из Сухумского района и Москвы.В возрастной категории также произошли небольшие изменения. В июне "золото" досталось тем, кому от 35 до 40 лет. Их было 45 человек. Они обошли на четыре позиции победителей мая в возрасте от 30 до 35 лет, которым в этот раз пришлось "довольствоваться" только "серебром". "Бронза" осталась у нетрезвых автомобилистов в возрасте от 40до 45 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250621/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-may--1055394418.html
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абхазия, новости, пдд, гаи, мвд абхазии
абхазия, новости, пдд, гаи, мвд абхазии

Под летним градусом: "пьяная" дорожная статистика за июнь

20:00 15.07.2025
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ГАИ Абхазии
Сотрудник ГАИ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ страны выписали в общей сложности 6681 протокола за различные нарушения ПДД в июне.
СУХУМ, 15 июл - Sputnik. За прошлый июнь инспекторы ГАИ Абхазии выписали 197 штрафа за управление автомобилем в нетрезвом состоянии – на восемь больше, чем в мае.
Тройка лидеров осталась неизменной, но все же произошли некоторые перестановки. Сухум по-прежнему уверенно занимает верхнюю строчку с таким же количеством составленных протоколов, что и в мае – 65.
Гагрский и Гудаутский районы поменялись местами. На этот раз с существенным разрывом на вторую позицию вышла Гудаута, где за прошлый месяц штрафным санкциям подвергся 51 подвыпивший автомобилист. Это на 18 случаев больше майских итогов.
Гагра отстала от своего восточного соседа на 16 "писем счастья" и тоже "набрала" ровно такое количество протоколов за аналогичное нарушение, как и в мае – 35.
Такие совпадения бывают не часто в нашей статистике.
В шаге от призеров остановился Очамчырский района – 24 "штрафника" за месяц. Вслед за ним по убыванию расположились Сухумский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский района. В общей сложности на всех этих территориях инспекторы составили 46 протоколов за езду в нетрезвом состоянии.
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
В Абхазии
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за май
21 июня, 15:25
Из 197 выявленных случаев управления автомобилем подшофе в 14 из них за рулем были гости из Российской Федерации и один гость из Республики Беларусь. Среди них оказались восемь представительниц прекрасной половины человечества в возрасте от 36 до 58 лет. Четыре автолюбительницы были из Гагры, две из Сухума, по одной из Сухумского района и Москвы.
Самому молодому нарушителю было 20 лет. Он из Гагры. Двум самым старшим было по 70 лет. Они из Гагры и Сухумского района. Несовершеннолетних нарушителей "поймано" не было.
В возрастной категории также произошли небольшие изменения. В июне "золото" досталось тем, кому от 35 до 40 лет. Их было 45 человек. Они обошли на четыре позиции победителей мая в возрасте от 30 до 35 лет, которым в этот раз пришлось "довольствоваться" только "серебром". "Бронза" осталась у нетрезвых автомобилистов в возрасте от 40до 45 лет.
Сотрудник ГАИ Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 11.05.2025
В Абхазии
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель
11 мая, 09:30
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