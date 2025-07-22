https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/manevry-nato-agile-spirit-2025-v-gruzii-tseli-sredstva-i-uchastniki-1056301289.html

Маневры НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии: цели, средства и участники

Маневры НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии: цели, средства и участники

Sputnik Абхазия

США и НАТО рассматривают Грузию как удобный плацдарм для продвижения своих агрессивных военно-политических и экономических интересов на Южном Кавказе, в... 22.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-22T19:07+0300

2025-07-22T19:07+0300

2025-07-22T19:07+0300

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США и НАТО рассматривают Грузию как удобный плацдарм для продвижения своих агрессивных военно-политических и экономических интересов на Южном Кавказе, в Центральной и Южной Азии. Поэтому регулярно "дрессируют" вассалов из разных стран на грузинских полигонах. Маневры Agile Spirit проводятся в 12-й раз, носят антироссийский характер, угрожают безопасности республик Абхазия и Южная Осетия. Привлечение бронетехники и авиации США и Турции дестабилизирует регион, гарантирует американским марионеткам новые вооруженные конфликты и потериМногонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 в Грузии состоятся в период с 25 июля по 6 августа. Однако, дьявол кроется в деталях. Маневры же уже начались 21 июля в Турции – совместной американо-турецкой воздушно-десантной операцией. Наступательной по сути и по предназначению воздушного десанта.На грузинской территории учения Agile Spirit 2025 будут проведены совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия. Основные эпизоды состоятся в Совместном учебном центре НАТО–Грузия (JTEC) в Крцаниси, в центре боевой подготовки и на полигонах Вазиани, Норио, на базе 2-й пехотной бригады – в Мухровани и Сенаки. Кроме движения грузино-американской тактической колонны по автодороге Сенаки – Вазиани (общая протяженность – около 300 км), запланированы обмен опытом и совместные действия сил специальных операций, комбинированные боевые стрельбы. Привлечены армейская авиация и бронетехника Грузии, США, Турции."Проворный дух" грузинских войск, кроме американцев и турок, помогут укрепить коллеги из Польши, Германии, Италии, Греции, Молдовы, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. Как правило, в маневрах Agile Spirit участвуют около двух тысяч иностранных "штыков" с заметным преобладанием американцев. Представители военных ведомств Армении и Японии на маневрах медитируют в качестве наблюдателей. Вероятно, в Пентагоне и НАТО понимают: избыток "добровольцев-камикадзе" в регионе создает неразбериху, вредит общему замыслу. Североатлантическая активность на Южном Кавказе стабильна. Немногим ранее в Грузии состоялись командно-штабные учения НАТО с участием стран-союзников – США, Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Турции, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Польши, Словакии. Привлекли и партнеров – Азербайджан, Армению, Молдову, Тунис. Присутствие Туниса объяснимо: в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower эта африканская страна занимает 90 место – чуть ниже Литвы. Очевидно удобство интеграции.Сложнее ответить на вопрос: ради чего Грузия более 20 лет следует "в кильватерном гордом строю" за блоком НАТО, хотя ее национальные интересы не совпадают с курсом Запада?Она его за муки полюбилаГрузия за три десятилетия прозападного, по сути антироссийского бытия обрела значительное сокращение территории, сотни тысяч беженцев, финансовую зависимость от США и НАТО – в ущерб национальным интересам и государственному суверенитету. Несмотря на большие военные расходы, за минувшие четыре года в рейтинге Global Firepower Грузия опустилась на две ступени – 94 место. Выше находятся Танзания и Камерун. Исторический парадокс.Имеется свидетельство о грузинском стремлении в Североатлантический альянс еще в ноябре 1988 года. Когда в августе 2003 года грузинские войска вместе с американцами оккупировали Ирак, казалось, цель близка. Не оценили.Горький опыт операции "Чистое поле" в августе 2008 года показал, насколько легко на пути в НАТО самоуничтожиться. Американцы не помогли. Еще тогда для многих стало очевидным: Грузия необходима США и альянсу лишь для создания проблем России, организации крупных провокаций в противостоянии альянса с РФ. Правильных выводов в Тбилиси не сделали.Грузинский парламент в августе 2009-го единогласно "благословил" отправку подразделений национальных вооруженных сил в Афганистан для участия в "миротворческой миссии". И далее многолетняя практика серийных учений НАТО на грузинской территории – у границ России – не прибавила безопасности и благополучия грузинскому народу. Способствует дрейфу Южного Кавказа к новым вооруженным конфликтам.Увы, вступление в Североатлантический альянс остается важнейшим пунктом внешней политики Грузии. Необъяснимо, как в трагедии Шекспира: "Она его за муки полюбила".США и НАТО совершенно не заинтересованы в благополучии республик Южного Кавказа. Напротив, последовательны в планах государственного демонтажа и ресурсного грабежа всего постсоветского пространства.Проект "разделки и переработки" СССР по частям – стратегическая ошибка Запада. Грузия горячо поддержала этот деструктивный процесс, будучи связанной с Россией исторически и экономически. Нарушены все законы развития, перечеркнута общая история.Однако, раньше или позже, ошибки придется признавать и исправлять. Альтернативы нет. Если НАТО декларирует право на размещение своей "передовой линии обороны" в Афганистане, Ираке, Ливии, безусловно, Россия имеет право на создание таковой на Украине, в Грузии и на других горячих участках.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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нато, грузия, сша