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Ранее неизвестные военные снимки Виталия Кецба будут опубликованы
Ранее неизвестные военные снимки Виталия Кецба будут опубликованы
Sputnik Абхазия
После смерти Виталия Кецба его братья проявили фотопленки и передали их в гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. 24.07.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Ранее неизвестные фотографии Виталия Кецба, сделанные в годы Отечественной войны народа Абхазии, будут опубликованы, сообщает "Апсныпресс".Фото опубликуют в газетах "Республика Абхазия" и "Апсны", а также на электронных ресурсах "Апснымедиа". Главная цель - установить личности бойцов на снимках, чтобы позже создать полноценную экспозицию. "Мы решили разместить эти фотографии в наших социальных сетях и газетах, чтобы люди, которые узнают своих друзей, сослуживцев, родственников, связались с нами и помогли установить личности на снимках. Конечно, многих уже нет в живых, но кто-то обязательно узнает себя или своих товарищей по оружию", – рассказал главный редактор газеты "Апсны" Ахра Анкваб.Среди фото есть как портреты, так и групповые снимки. На некоторых есть пометки, перенесенные из фронтовых блокнотов Виталия Кецба, но их не всегда можно разобрать. "Даже если мы идентифицируем всего 100 человек на 400 фотографиях – это будет значимый вклад в сохранении памяти", – подчеркнул Анкваб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/neutikhayuschaya-martovskaya-bol-1054172766.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/po-zovu-serdtsa-dobrovoltsy-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1051998485.html
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости

Ранее неизвестные военные снимки Виталия Кецба будут опубликованы

20:26 24.07.2025 (обновлено: 20:27 24.07.2025)
© Foto / Виталия КецбаГумистинский фронт
Гумистинский фронт - Sputnik Абхазия, 1920, 24.07.2025
© Foto / Виталия Кецба
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После смерти Виталия Кецба его братья проявили фотопленки и передали их в гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.
СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Ранее неизвестные фотографии Виталия Кецба, сделанные в годы Отечественной войны народа Абхазии, будут опубликованы, сообщает "Апсныпресс".
Около 400 снимков хранились в архиве Госмузея имени Сергея Дбар. В основном они были сделаны на Гумистинском фронте – в Шроме, Эшере, в Сухуме после его освобождения. Большая часть из них никуда не выставлялась.
Фото опубликуют в газетах "Республика Абхазия" и "Апсны", а также на электронных ресурсах "Апснымедиа". Главная цель - установить личности бойцов на снимках, чтобы позже создать полноценную экспозицию.
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
© Foto / Виталий Кецба
Отечественная война народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
8/9
© Foto / Виталий Кецба
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© Foto / Виталий Кецба
"Мы решили разместить эти фотографии в наших социальных сетях и газетах, чтобы люди, которые узнают своих друзей, сослуживцев, родственников, связались с нами и помогли установить личности на снимках. Конечно, многих уже нет в живых, но кто-то обязательно узнает себя или своих товарищей по оружию", – рассказал главный редактор газеты "Апсны" Ахра Анкваб.
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Среди фото есть как портреты, так и групповые снимки. На некоторых есть пометки, перенесенные из фронтовых блокнотов Виталия Кецба, но их не всегда можно разобрать.
"Даже если мы идентифицируем всего 100 человек на 400 фотографиях – это будет значимый вклад в сохранении памяти", – подчеркнул Анкваб.
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