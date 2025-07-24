https://sputnik-abkhazia.ru/20250724/ranee-neizvestnye-voennye-foto-vitaliya-ketsba-budut-opublikovany-1056366654.html

Ранее неизвестные военные снимки Виталия Кецба будут опубликованы

Ранее неизвестные военные снимки Виталия Кецба будут опубликованы

Sputnik Абхазия

После смерти Виталия Кецба его братья проявили фотопленки и передали их в гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. 24.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-24T20:26+0300

2025-07-24T20:26+0300

2025-07-24T20:27+0300

в абхазии

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Ранее неизвестные фотографии Виталия Кецба, сделанные в годы Отечественной войны народа Абхазии, будут опубликованы, сообщает "Апсныпресс".Фото опубликуют в газетах "Республика Абхазия" и "Апсны", а также на электронных ресурсах "Апснымедиа". Главная цель - установить личности бойцов на снимках, чтобы позже создать полноценную экспозицию. "Мы решили разместить эти фотографии в наших социальных сетях и газетах, чтобы люди, которые узнают своих друзей, сослуживцев, родственников, связались с нами и помогли установить личности на снимках. Конечно, многих уже нет в живых, но кто-то обязательно узнает себя или своих товарищей по оружию", – рассказал главный редактор газеты "Апсны" Ахра Анкваб.Среди фото есть как портреты, так и групповые снимки. На некоторых есть пометки, перенесенные из фронтовых блокнотов Виталия Кецба, но их не всегда можно разобрать. "Даже если мы идентифицируем всего 100 человек на 400 фотографиях – это будет значимый вклад в сохранении памяти", – подчеркнул Анкваб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/neutikhayuschaya-martovskaya-bol-1054172766.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости