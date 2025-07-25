https://sputnik-abkhazia.ru/20250725/manevry-vmf-rossii-casarex-2025-perekhodyaschie-v-iyulskiy-shtorm-1056429461.html

Маневры ВМФ России: CASAREX 2025, переходящие в "Июльский шторм"

Маневры ВМФ России: CASAREX 2025, переходящие в "Июльский шторм"

Sputnik Абхазия

В серии маневров летнего периода боевой подготовки Военно-морской флот России синхронизировал силы и средства четырех оперативно-стратегических объединений –... 25.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-25T22:24+0300

2025-07-25T22:24+0300

2025-07-25T22:24+0300

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Пятое объединение – Черноморский флот – действует по особому плану, и постоянно выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции на украинском ТВД, пишет военный эксперт Александр Хроленко.В Каспийском море завершились трехдневные комбинированные учения CASAREX 2025 с участием кораблей и морской авиации Ирана и России. ЦПоэтому подозрения отдельных прикаспийских соседей в "адресном" характере учений и проецировании неких угроз – абсолютно неуместны.Сразу после завершения CASAREX 2025, в акваториях Каспийского и Балтийского морей, Тихого и Северного Ледовитого океанов – началось оперативное учение ВМФ России "Июльский шторм". Задачи в морях и океанах 23 – 27 июля решают более 15 тыс. военнослужащих, с привлечением 150 кораблей и судов, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов.Проверяется готовность корабельных, авиационных, береговых сил флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.В районах боевого предназначения экипажи отрабатывают развертывание, противовоздушную оборону, ведение противолодочной борьбы, отражение атак безэкипажных катеров, удары по береговым объектам и корабельным группировкам противника.Дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" Каспийской флотилии совершил марш протяженностью более 50 км, и развернул пусковые установки на побережье – в готовности поражать морские цели на удалении до 120 км.Ракетно-артиллерийские расчеты Балтийской и Ленинградской военно-морских баз практически отработали полный цикл обнаружения, сопровождения и уничтожения надводных целей. Подразделения морской пехоты Балтийского флота на полигоне "Хмелевка" совершенствуют навыки противодесантной обороны побережья Калининградской области. Здесь все готовы к горячему приему незваных гостей из НАТО.Корабли Северного флота – ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", малые противолодочные корабли "Снежногорск" и "Юнга" – в Баренцевом море отразили налет средств воздушного нападения. И продолжают решать задачи оперативного учения.Корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" успешно выполнил ракетную стрельбу по подводной цели. Противодиверсионные подразделения ТОФ укрепляют и совершенствуют оборону пунктов базирования в Камчатском и Приморском краях. Близ Владивостока, у входа в пролив Босфор Восточный своевременно обнаружили/нейтрализовали БЭК "противника". И это лишь начало "Июльского шторма".Оперативные и стратегические целиВ ходе учения надводные и подводные силы, морская авиация и береговые войска ВМФ России отрабатывают и совершенствуют защиту баз, пунктов базирования, объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций. Разумеется, с учетом беспилотно-безэкипажного характера современной вооруженной борьбы на море.Российский флот по количеству кораблей (419) уступает только ВМС Китая и США, однако по качеству и боевому могуществу претендует на первое место в мире.Современный Военно-морской флот РФ способен эффективно решать задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана, является важным инструментом внешней политики, защиты национальных интересов России и ее союзников.Потенциал ВМФ необходимо рассматривать не только в рамках интеграции всех оперативно-стратегических объединений флота. Вооруженные силы России – единый боевой организм, способный оперативно реагировать на вызовы и угрозы – соразмерно или асимметрично.Так, на фоне "Июльского шторма" стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России 23 июля выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, в сопровождении истребителей Су-35с и Су-30см. А в ночь на 24 июля Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и дронами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность ВСУ.Групповой, значит, с участием ракетных комплексов Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Черноморского флота России."Июльский шторм" продолжается во всех средах и сферах боевого применения.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250722/manevry-nato-agile-spirit-2025-v-gruzii-tseli-sredstva-i-uchastniki-1056301289.html

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авторы, мнение, колумнисты, россия, военная техника