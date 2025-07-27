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А что случилось? Запад вдруг предложил полностью снять санкции и помириться

А что случилось? Запад вдруг предложил полностью снять санкции и помириться

Sputnik Абхазия

Всем известен исторический анекдот про ловкое переобувание французских газет после возвращения Наполеона из ссылки и приближения его войск к Парижу, когда... 27.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-27T19:11+0300

2025-07-27T19:11+0300

2025-07-27T19:11+0300

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Всем известен исторический анекдот про ловкое переобувание французских газет после возвращения Наполеона из ссылки и приближения его войск к Парижу, когда сначала "Корсиканский людоед только что высадился в бухте Жуан", а в итоге "Их Императорское и Царственное Величество вчера вступили в свой замок в Тюильри в окружении своих верных подданных", пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости. Самое интересное, что подобного рода трансформация происходит в западных СМИ прямо сейчас, но она войдет в историю уже не как анекдот, а как фиксация поворотного момента в одном из самых ожесточенных военно-экономических конфликтов в Европе после Второй мировой войны.Не будем брать для анализа как жертв русофобской лоботомии вроде CNN, так и условных "всепропальщиков" вроде Responsible Statecraft. Для эксперимента лучше всего подойдет своего рода середнячок в лице издания The National Interest, которое наилучшим образом обрисует изменение средней температуры по западной больнице с начала СВО.Первое марта 2022 года: Введение масштабных и беспрецедентных санкций парализует российскую коммерческую банковскую систему и сделает экономику России особенно уязвимой перед санкциями. Вывод: Западу необходимо еще сильнее ужесточить санкции против окружения Путина и российских компаний.Двадцать третье июня 2022 года: "Имперская Россия должна быть сдержана": администрация Байдена подчеркивает, что ее цель — не только решительное поражение России на Украине, но и "нанесение огромного урона российской экономике через санкции".Тринадцатое сентября 2022 года: Министры финансов стран "Большой семерки" выпустили заявление по введению потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала этот шаг "ключевым этапом в достижении двойной цели: сдерживать рост мировых цен на энергоносители и лишать Путина доходов, необходимых для финансирования жестокой войны на Украине".Четырнадцатое октября 2023 года: Вторжение президента Владимира Путина на Украину обошлось стране огромными экономическими потерями: "Россия продолжает расплачиваться за свой империализм", но санкции работают не совсем так, как предполагалось.Двадцать второе июля 2025 года: "Запад в шоке от того, что Россия успешно адаптировалась к условиям нефтяного рынка и продолжает торговлю": санкции не парализовали Россию, как предполагалось; Россия стабилизировала свою экономику благодаря росту производства, контролю над движением капитала и альтернативным каналам сбыта. Вывод: Запад должен извлечь уроки из тактики Москвы и разработать "эффективные меры противодействия будущим угрозам своей безопасности", то есть экономике надо учиться не у Уолл-стрит, а у России.Торжественный звон колоколов над Парижем стал совсем уж оглушающим, и позавчера в The National Interest вышел совершенно восхитительный материал под названием "Если бы Путин был умным, он бы согласился на предложение Трампа о прекращении огня", где каждое предложение могло бы войти в сокровищницу мирового стендапа, если бы это не писалось всерьез.В частности, "по-настоящему макиавеллистский Путин видел бы для Москвы интересы в прекращении конфронтации с Западом, чтобы побудить США сосредоточиться на сдерживании Китая", и если бы Путин принял предложение Трампа о прекращении огня без изменений на линии фронта и с гарантией, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время, он получил бы ряд выгод: например, в Европе волшебным образом "сразу возникло бы давление на отмену санкций против России", возобновились закупки российской нефти и, конечно, началось сокращение расходов на оборону, "навязанных Трампом".Ну как не согласиться на такие умные и щедрые посулы вроде "Путин мог бы представить прекращение огня, оставляющее под контролем России лишь оккупированные территории Украины, как великую победу"? Авторы железобетонного плана уверяют, что в случае перемирия Вашингтон переключится на Китай, а Путин выиграет от конкуренции Запада и КНР: таким образом, вместо поражения принятие перемирия по предложению Трампа "может позволить России стать сильнее, чем при продолжении войны, которая истощает ее ресурсы и увеличивает зависимость от Китая".На самом деле коллективный западный Горбатый наконец осознал, что у него нет методов против коллективного российского Шарапова: русская армия идет на запад, бесчисленные санкции не работают — и, по мнению экспертов, новые "адские меры" вроде трамповских 500 процентов против нашей нефти в первую очередь ударят по их инициаторам. Профессор экономики Ланкастерского университета Хилари Ингэм заявила, что, если Трамп введет новые санкции, "произойдет рост цен на энергоносители в Америке, а результатом этого станет повышение цен для потребителей в США", а заместитель директора Центра стратегических и международных исследований Николас Фентон предсказал, что "вторичные пошлины в размере 500 процентов <…> могут привести к дестабилизации на глобальном рынке, включая системообразующий рынок облигаций США".Мы шаг за шагом упорно идем вперед как в экономике, так и на поле боя, и внезапная отчаянная доброта противника, когда он даже не торгуется, — стопроцентный знак того, что мы все делаем правильно и сбавлять темп (и тем более наивно раскрывать теплые объятия) категорически нельзя.Вчера вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал просто и понятно: "То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов", то есть все цели и задачи СВО будут выполнены — шаг за шагом.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

россия, украина, европа, нато, мнение, авторы, колумнисты