Вокруг городов Абхазии: Очамчыра
08:10 28.07.2025 (обновлено: 08:15 28.07.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗдание администрации города Очамчыра
© Sputnik / Томас Тхайцук
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История Очамчыры начинается за несколько тысячелетий до нашей эры. Район на востоке Абхазии богат достопримечательностями, но не так популярен среди туристов.
В 1935 году, когда в районе Очамчырской бухты начали строить морской порт, в почве были обнаружены остатки культурных слоев различного времени, самый ранний из них представляет поселение земледельцев, живших здесь примерно пять тыс. лет назад.
В начале VI века до н.э. сюда приплыли греки-колонисты из богатого города Милет, они нашли эту местность подходящей для постройки нового греческого полиса. Его назвали Гюэнос. Однако город Гюэнос просуществовал не более двух веков. Что произошло — неизвестно, но уже в начале IV в. до н.э. на территории города располагаются кладбища с ритуальными захоронениями.
Сейчас Очамчырский район – один из ведущих сельскохозяйственных районов страны. Считается, что наиболее популярны среди туристов достопримечательности западных районов Абхазии, но и здесь есть на что посмотреть.
Пещера Абрскила
© Sputnik / Томас ТхайцукОтапская пещера
Отапская пещера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пещера Абрскила – одна из самых популярных достопримечательностей Очамчырского района. Длина экскурсионного маршрута – 800 метров, внутри удивительно красивые сталактиты и сталагмиты. К ним, по преданию, и был прикован герой Абрскил, добывший для людей огонь. Герой был так силен и горд, что боги разгневались и решили навечно заточить его в пещеру.
Температура в пещере от +12°C до +14°C, посетителям выдают резиновые сапоги и фонари.
Как добраться: В составе экскурсионной группы или на автомобиле. Не доезжая до Очамчыры, повернуть налево у указателя с названием села Отап, далее ехать еще 23 километра по указателям.
Пещера Уатап ахы
© Sputnik / Томас ТхайцукОтапская пещера
Отапская пещера
© Sputnik / Томас Тхайцук
Недалеко от пещеры Абрскила находится еще одна пещера – "Голова Отапа", по-абхазски Уатап ахы. По сравнению с пещерой Абраскила – это "молодая" пещера, здесь сталактиты и сталагмиты находятся в начальной стадии зарождения.
Перемещаются по пещере по специальным мостикам, а в одном месте даже приходится переплывать подземную реку на лодке.
В пещере "Голова Отапа" есть небольшие водопады.
Температура воды и воздуха внутри пещеры +18 °C.
Термальный источник
Кындыгский сероводородный источник
Кындыгский сероводородный источник
Термальный источник в селе Кындыг Очамчырского района состоит из бассейнов с разной температурой воды, горячих душей и грязевых ванн. Вода в источниках полезна при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, кожных болезнях.
Как добраться: Источник находится в 25 километрах от Очамчыры и 30 километрах от Сухума. От столицы нужно ехать прямо по республиканской трассе до указателя на повороте. От поворота около 300 метров до места.
На общественном транспорте до источников можно добраться от сухумского рынка на маршрутке с трафаретом "Горячий источник Кындыг".
Вчера, 08:00
Скурчинский заповедник
Скурчинский заповедник находится в 25 минутах от Сухума, но относится к Очамчырскому району. В заповеднике располагается популярная среди туристов и местных жителей база отдыха "Скурча".
© Sputnik / Томас ТхайцукРассвет на озере Скурча
Рассвет на озере Скурча
© Sputnik / Томас Тхайцук
Находится заповедная зона на полуострове между озером и морем, до которого всего 100 метров.
Как добраться: От границы или от Сухумского рынка можно доехать на маршрутном такси по направлению "Очамчыра" и доехать до села Адзюбжа. Оттуда придется добираться на такси или попутках.
Илорский храм
© Sputnik / Марианна Кубрава Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор
Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор
© Sputnik / Марианна Кубрава
Илорский храм в честь Святого Георгия Победоносца был возведен на месте одного из семи главных абхазских святилищ Елыр-ныха в XI веке.
Храм Святого Георгия Победоносца в течение столетий имел особое значение в Абхазии. В сложных жизненных ситуациях люди обращались к этому святому месту. Здесь приносили очистительную присягу, чтобы снять с себя подозрения в постыдных поступках или преступлениях.
Считалось, что молитвы, произнесенные в Илоре, всегда доходили до Бога.
Как добраться: Из Сухума до Илорского храма можно добраться на машине или такси. Храм находится в селе Илор, в 60 километрах от Сухума. Общественный транспорта до села не ходит, ближайшая остановка – Очамчыра.
Моквский собор
© Sputnik / Томас ТхайцукМоквский храм
Моквский храм
© Sputnik / Томас Тхайцук
В конце X века царь Леон III возвел знаменитый собор Успения Божией Матери в селе Мыку.
Один из выдающихся памятников архитектуры всего Кавказа стоит на возвышении у места слияния рек Мыку и Дуаб.
На рубеже XI-XII веков собор был расписан греческими мастерами.
В Моквском соборе похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, и многие абхазские военачальники.
Как добраться: Собор расположен в 15 км к северу от центра Очамчыры. Если выезжать из Сухума на машине самостоятельно, нужно проехать по Абжуйскому шоссе около 38 км до поворота на село Мыку. От Сухумского рынка в село ездит маршрутное такси.
Крепость Сан-Томмазо
© Sputnik / Томас Тхайцук Крепость Сан-Томмазо
Крепость Сан-Томмазо
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сан-Томмазо – единственная сохранившаяся генуэзская крепость на территории Абхазии, обозначенная еще на итальянских средневековых картах.
Общая площадь сооружения составляет 1000 квадратных метров.
Это не самая большая крепость в Абхазии. Объект окружен небольшой стеной в высоту не более трех метров.
Как добраться: Крепость расположена на берегу моря в 36 километрах от Сухума. Доехать до нее можно на личном автомобиле или на маршрутном такси. Добраться до села Кындыг, где расположена крепость, можно от сухумского рынка на общественном транспорте.
21 августа 2022, 11:45
Дом-музей Баграта Шинкуба
Дом-музей Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба находится в его родовом селе Члоу.
© Sputnik / Томас ТхайцукДом-музей Баграта Шинкуба в селе Члоу
Дом-музей Баграта Шинкуба в селе Члоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Музей был открыт по завещанию самого поэта.
Среди экспонатов можно увидеть письменный стол поэта, стул, пишущую машинку, два вида четок, черкеску, посох и сомбреро, которое подарили Баграту Шинкуба во время визита в Мексику.
Как добраться: выезжая из Очамчыры, увидите указатели с названиями сел – Араду, Мыку, Члоу, Тхина, Отап.
В этом месте нужно завернуть направо с центральной трассы. В селе Члоу буквально через один километр с правой стороны увидите остановку и немного дальше школу имени Баграта Шинкуба. Маршрут лежит по левую сторону от остановки и школы на небольшой подъем по грунтовой дороге. Продолжая двигаться по грунтовой дороге, нужно свернуть направо на втором повороте, где установлена вывеска с изображением абхазского писателя. Примерно через три километра с правой стороны покажется дом-музей Шинкуба.