https://sputnik-abkhazia.ru/20250803/sputnik-nedeli-inspektsiya-prezidenta-v-gudaute-zasedaniya-parlamenta-i-khibla-gerzmava-1056659947.html

Sputnik недели: инспекция президента в Гудауте, заседания Парламента и Хибла Герзмава

Sputnik недели: инспекция президента в Гудауте, заседания Парламента и Хибла Герзмава

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике 28 июля по 3 августа. 03.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-03T20:00+0300

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О том, какие были приняты решения на приеме у президента, какие поручения он дал в ходе инспекции в Гудаутском районе, как прошла встреча Бадры Гунба с Народными артистами Хиблой Герзмава и Евгением Князевым, какие законопроекты приняли депутаты Парламента перед каникулами, читайте в материале Sputnik.Принимая Народных артистовНа минувшей неделе президент Бадра Гунба принял Народную артистку Абхазии и России Хиблу Герзмава.На встрече также присутствовали Народный артист России и Абхазии Евгений Князев, Народный артист России Денис Мацуев. Она прошла в преддверии открытия фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...". Глава государства подчеркнул, что фестиваль в этом году особенный — он приурочен к 80-летию со дня рождения Владислава Ардзинба.Хибла Герзмава, в свою очередь, отметила, что именно первый президент Абхазии в свое время открыл путь этому фестивалю, и поблагодарила главу государства за поддержку, которую власти республики оказывают все эти годы.Герзмава и Князев также обратились к президенту с просьбой поддержать развитие Абхазского драматического театра.Абхазия в Медийной футбольной лигеВозможность участия абхазской команды в турнире Медийной футбольной лиги России обсудили президент Бадра Гунба и операционный директор лиги Дмитрий Кортава.Кортава добавил, что Медийная лига станет еще одним инструментом, с помощью которого молодое поколение сможет узнавать об Абхазии.Тремя днями позже Дмитрий Кортава рассказал Sputnik о том, что абхазская команда появится в этой лиге. Он подчеркнул, что речь идет не только о спортивной инициативе, но и о стратегическом проекте для продвижения республики.Встреча со Сборной Абхазии по доминоПрезидент Абхазии принял сборную Абхазии по домино, которая стала призером международного турнира Mexico-2025."Благодарю вас за достойное представление Абхазии на международной арене. Участие в подобных турнирах прославляет нашу республику и укрепляет ее престиж. Благодаря таким достижениям, об Абхазии узнают все больше людей в разных странах", — подчеркнул президент.На встрече также обсудили возможность проведения чемпионата мира по домино в Абхазии в 2026 или 2027 году. Решаться этот вопрос будет на Ассамблее, которая пройдет в Пуэрто-Рико в октябре.Инспекция в ГудаутеПрезидент Абхазии Бадра Гунба посетил с инспекцией Гудаутский район. В частности он побывал на водозаборе в селе Дурипш, который обеспечивает водой семь сел и часть города.Гунба поручил УКС решить проблему с перебоями в водоснабжении, которая часто возникает летом из-за нехватки дебета в русле реки Хыпста.Глава республики также побывал в районной поликлинике. Он осмотрел здание и дал поручение подготовить проектно-сметную документацию и начать поэтапный ремонт. В первую очередь предполагается отремонтировать кровлюПо поручению Гунба в черте города Гудауты отремонтируют проблемные участки дорог."В части реализации капремонта дорожной инфраструктуры, УКС разработало смету с прохождением экспертизы", — добавил он.По словам руководителя УКС Дамира Гамисония, в Инвестпрограмму включены три дороги в Гудауте: на улицах Киараз, Пушкина и 23 июля.Кроме этого, президент ознакомился с ходом ремонтных работ в зале для борьбы и бокса в селе Лыхны.Решение о его создании было принято 18 мая во время поездки президента в Гудаутский район. Уже 22 мая начались работы по расчистке помещения. Открытие зала состоится в сентябре 2025 года.Выплаты и перепись населенияКабмин Абхазии внес изменения в постановление об утверждении размеров единовременных пособий, выплачиваемых из Фонда соцстрахования.Решение принято в целях соблюдения социальных прав граждан на получение пособий, укрепления семьи, защиты здоровья матери и помощи гражданам в осуществлении погребальных мероприятий, говорится в публикации.Изменения вступят в силу с 1 августа 2025 года, они приняты в целях соблюдения социальных прав граждан на получение пособий, укрепления семьи, защиты здоровья матери и помощи гражданам в осуществлении погребальных мероприятий.Делба поручил председателю Госкомитета по статистике Каме Гогия представить предложения по дате и плану мероприятий.Последняя перепись населения в Абхазии проходила в 2011 году.Конституционные реформыПроект поправок в Конституцию Абхазии, подразумевающих перераспределение полномочий ветвей власти, обсудили в депутаты Парламента Абхазии с членами рабочей группы по конституционной реформе.Согласно новым изменениям, часть полномочий президента делегируется премьер-министру, а Парламент принимает участие в формировании Кабмина. Президент – верховный главнокомандующий, он формирует Совет безопасности и возглавляет его, предлагает военную доктрину и концепцию внешней политики на утверждение депутатам.Проект также подразумевает увеличение количества депутатов Парламента с 35 до 45 человек, но при этом Народное Собрание получает полномочия официально давать толкование законов, утверждает госбюджет и контролирует его исполнение.По итогам обсуждения стороны договорились продолжить работу по подготовке изменений в основной закон страны.Закрывая летнюю сессиюПарламент Абхазии ушел на летние каникулы, но перед этим депутаты провели два заседания и приняли ряд решений.Прежде всего, спикер Парламента Лаша Ашуба представил депутатам нового коллегу Астамура Джопуа, который был избран по итогам выборов в округе №26.Парламентарии единогласно проголосовали за включение его в состав комитета по обороне и национальной безопасности и комитета по образованию, науке, религии и делам СМИ.На заседании депутаты внесли изменения в Кодекс "О судопроизводстве по делам об административных правонарушениях", которые направлены на ускоренное рассмотрение административных протоколов, составляемых сотрудниками Миграционной службы за нарушение режима пребывания, проживания и трудовой деятельности иностранных граждан.Также они продлили полномочия депутатов местного самоуправления с 4 до 5 лет, принял законопроект о развитии малого и среднего бизнеса, дал согласие на открытие центра развития футбола в поселке Дранда, повысил пенсии ликвидаторам последствий катастрофы в Чернобыле и шести категориям пенсионеров, ввели полугодовой мораторий на перевод сельскохозяйственных земель в другие категории.Переток электричестваПереток электроэнергии из России начнется уже в августе, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.Абхазия согласовывает с российской стороной график подачи электроэнергии. Переток коммерческий, его стоимость – примерно 3 рубля за кВт. Оплата будет производиться из собственных средств компании.Прием документовПрием документов на получение российского гражданства будет осуществляться консульской службой Посольства России в Абхазии, сообщили в МВД.В соответствии с указом Президента России претендовать на гражданство могут лица, достигшие 18 лет, дееспособные, состоявшие в гражданстве Республики Абхазия на 26 августа 2008 года и не утратившие его на момент подачи заявления.Развитие Рицинского паркаМодернизацию инфраструктуры и установку обзорных воздушных шаров в Рицинском парке обсудили министр туризма Астамур Логуа и руководство парка.По словам директора Адамура Багателия, парк работает круглогодично с 2022 года, но инфраструктура слабо подготовлена к зимнему сезону. Среди основных проблем он назвал водоснабжение и состояние подпорных сооружений.Он также сообщил, что собственными силами парка отремонтирована ГЭС, установлены камеры видеонаблюдения.Министр осмотрел территорию и ознакомился с разработанным проектом реконструкции набережной озера Рица и смотровой площадки, согласно которому береговая линия будет закрыта для автотранспорта.Логуа отметил необходимость дополнительных госинвестиций в развитие парка и расширение парковки.Новое направлениеСухум и Санкт-Петербург свяжет прямое авиасообщение, сообщили Sputnik в Минэнерго Абхазии.В ведомстве добавили, что первый рейс из северной столицы ожидается ориентировочно в середине августа.Как уточняет туроператор "Библио-глобус", первый полет широкофюзеляжного Airbus A330 компании iFly запланирован на 14 августа, второй — на 20 августа.Далее перелеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям.Рейды на курортеРейды против незаконного оборота диких животных прошли в Гагрском районе.Милиционеры вместе с сотрудниками Госкомитета по экологии проверили парки, набережные и рынки курортной зоны.Составлено шесть административных протоколов за незаконное содержание животных. Кроме того, в отношении трех россиян, использовавших животных в коммерческих целях, составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Абхазии.Цель рейдов – пресечение незаконной деятельности и предотвращение жестокого обращения с животными, формирование ответственного отношения граждан к дикой природе.Защита от БпЛАПрезидент Бадра Гунба поручили МЧС разработать комплекс мер по оповещению населения в случае угрозы атаки БпЛА.Оповещать жителей об угрозах и правилах поведения при атаках планируется через СМИ, соцсети и мобильных операторов.Особое внимание на заседании Совбеза уделили вопросам защиты объектов жизнеобеспечения и обмену опытом с российскими специалистами по противодействию беспилотникам"Хибла Герзмава приглашает…"Два концерта в рамках фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…" прошли в Абхазии.Первое мероприятие в Сухуме открыл Народный артист России и Абхазии Евгений Князев, который напомнил зрителям, что концерт посвящен памяти первого президента республики Владислава Ардзинба.Второй концерт прошел в Пицунде. Вместе с оперной дивой на сцену вышли лауреаты и финалисты ее конкурса вокалистов и концертмейстеров — Полина Шароварова, Самира Галимова, Евгений Бовыкин, Элен Егиазарян, Екатерина Воронцова, Станислав Ли, Анхбаяр Энхболд и Дамир Садуахасов.Третий концерт состоится у стен Бедийского храма 4 августа."Пицундский фестиваль"На прошлой неделе состоялся "Пицундский фестиваль" классической музыки. На этом культурном событии присутствовал президент Бадра Гунба, министр культуры Даур Кове.Первый концерт фестиваля приурочен к юбилею Народного артиста Абхазии Нодара Чанба. В честь этого Государственная капелла Абхазии исполнила его произведения и аранжировки.В рамках фестиваля прошло еще четыре концерта. Он завершился 1 августа.Чемпион из АбхазииМолодой теннисист из Абхазии Нестор Цужба стал победителем международного турнира по теннису в Люксембурге.В финале одиночного разряда Нестор обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера — 6:3, 6:4.В парном разряде в дуэте с бельгийцем Ноем Гобертом уверенно победили испано-французскую пару — 6:1, 6:3.Нестор — член Сборной России до 13 лет. Тренируется в спортклубе "Спартак" под руководством заслуженного тренера России Александра Злотоустова.

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