Sputnik недели: приезд Кириенко, закрытие границы и сход селя на Рице

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 4 по 10 августа. 10.08.2025, Sputnik Абхазия

О том, как прошел визит Сергея Кириенко в Абхазии, какие культурные события он посетил вместе с Бадрой Гунба, о чем они говорили на встречах с молодежью и интеллигенцией, какие проекты были намечены и уже на стадии реализации, а также какой ущерб нанес ливень в западной Абхазии и как представители республики попали на Камчатку, читайте в материале Sputnik.Визит Сергея КириенкоПервый замруководителя Аминистрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Абхазию в среду, 6 августа. В Сухумском аэропорту его встретил президент Абхазии Бадра Гунба.Во время беседы в стенах администрации главы республики, они обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию молодежных проектов и запуск катера "Комета" из Сочи в Сухум.Это очень важное направление для выстраивания логистических возможностей", — подчеркнул Гунба.Кириенко поблагодарил главу государства за прием детей из Курской и Белгородской областей, которые отдыхали в Абхазии две неделиГунба и Кириенко также провели встречу с финалистами конкурса "Команды Абхазии", которые презентовали проекты, созданные в мастерской управления "Сенеж".Проекты направлены на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер.Развитие транспортной инфраструктуры стала одной из обсуждаемых тем. На рабочем совещании с участием представителей отрасли затронули вопросы модернизации и ремонта дорог и взаимодействия между структурами двух стран, определили приоритетные участки.Как уточняет пресс-служба президента, на программу по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети в Абхазии в 2025 году из российского бюджета выделен 1 млрд рублей.Кроме того, за счет средств администрации Санкт-Петербурга проведут капитальный ремонт и модернизацию в Абхазском многоотраслевом колледже.Подробности проекта с руководством учебного учреждения, представителями Минпроса России и вице-губернатором северной столицы Ириной Потехиной обсудили на встрече президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Рабочие поездки по АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили высокогорное село Псху 7 августа.Они возложили цветы к памятнику погибшим защитникам Кавказа, отреставрированному в этом году при поддержке России, осмотрели объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.Гунба рассказал о поездке в село 13 июля, после которой было принято решение: наладить регулярное авиасообщение, отремонтировать ГЭС, построить детскую площадку.Кроме того, Гунба и Кириенко посетили глэмпинг в селе Дзыгута, состоящий из 50 тент-домов, 20 коттеджей, SPA-зоны, бани, спортивной и детской зон.Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил важность развития глэмпингов и сельскохозяйственного туризма по всей республике.Стратегическая сессия и инспекцияБадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в стратегической сессии с директорами и педагогами абхазских школ, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.Главный вопрос, который затронули на встрече — как сделать школы не только местом для получения знаний, но и пространством для воспитания личности.Стороны также обсудили темы патриотического воспитания, внеурочной деятельности, реализации культурных и просветительских проектов, сотрудничество с российскими образовательными учреждениями. Важной темой стало развитие системы воспитания в Абхазии.Гунба и Кириенко проинспектировали работы на набережной Махаджиров. Они обсудили установку подсветки, развитие яхт-клуба "Амра", создание муралов, затронули вопросы доступности и туристического потенциала набережной.Фестивали для гурмановДва крупных гастрономических события прошли на минувшей неделе в столице Абхазии. 7 августа на набережной открылся Большой Сухумский гастрономический фестиваль. В нем приняли участие абхазские и российские повара, которые представили жителям и гостям республики свои лучшие блюда.По примерным данным организаторов, за два дня фестиваль посетило более 12 тысяч человек.Еще одним праздником для любителей вкусной еды стал фестиваль национальной кухни, который прошел в парке имени Иуа Когония в Сухуме. В нем участвовали все районы Абхазии и Сухум, которые представили не только национальные блюда, но также товары местного производства, сезонные фрукты, овощи, алкогольные и безалкогольные напитки.В том же парке состоялась торжественная церемония открытия сцены и фуд-корта. Прошел праздничный концерт, на котором выступила Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.Оба фестиваля посетили президент Абхазии Бадра Гунба, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент республики Беслан Бигвава, спикер и депутаты Парламента, члены правительства.Вечером 6 августа на Сухумской набережной открыли морской светомузыкальный фонтан. Гунба и Кириенко стали одними из первых, кто увидел это своими глазами.Фонтан был подарен столице Абхазии арт-кластером "Таврида", в проект также вошла архитектурная подсветка здания морского вокзала. Высота его центральной струи достигает 20 метров, разброс воды — до 30 метров. Он подсвечивается и синхронизируется с музыкой.С корабля на балТеплоход "Комета" прибыл из Сочи в порт Сухума впервые за более чем 30 лет.Судно "Космонавт Павел Попович" встретили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко."Комета" отправилась в путь в 15:00, на ее борту было 87 пассажиров. Сойдя на сушу, они попали на гастрофестиваль, где смогли попробовать блюда от лучших поваров Абхазии и России.Маршрут "Кометы" составил 146 километров. Путь от Сочи до Сухума преодолели за 2,5 часа.В Федеральной таможенной службе России отметили, что запуск морского сообщения между Сочи и Сухумом разгрузит пункт пропуска "Адлер" в пик курортного сезонаУгроза атакиПункт пропуска "Псоу" временно закрыли на несколько часов из-за угрозы атаки украинских дронов 8 августа.Как уточнил Sputnik начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов, решение было принято по согласованию абхазской и российской сторон.На усиленный режим работы были переведены подразделения перенаправления СГБ, МВД Абхазии усилило меры безопасности и контроля движения в приграничной с Россией зоне.Движение через абхазо-российскую границу возобновили примерно в 16:00.Цхинвальская трагедияВ ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала мирно спящий Цхинвал, в тот же день Россия вступила в конфликт на стороне Южной Осетии.Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву в 17-ю годовщину тех событий. В своем письме он подчеркнул, что трагические дни войны показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свою свободу, а также то, что Россия, пришедшая на помощь Южной Осетии, не оставляет друзей в беде.МИД Абхазии также направил в МИД Южной Осетии ноту соболезнования. В ней подчеркивается мужество и стойкость, который проявил югоосетинский народ в тяжелый период своей истории."Народ Южной Осетии дал достойный ответ на вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться. Сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем тех, кто ценой своей жизни обеспечил мир и стабильность для будущих поколений", — в частности говорится в тексте.В ведомстве подчеркнули, что в этот памятный день Абхазия солидарна с братским югоосетинским народом и разделяет скорбь по жертвам боевых действий.Ответ ГрузииВ годовщину начала Пятидневной войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что "ни прямое, ни косвенное признание" независимости Южной Осетии невозможно и добавил, что "единственный путь восстановления территориальной целостности Грузии — мирный".Замминистра иностранных дел Абхазии, глава делегации республики на Женевских дискуссиях Одиссей Бигвава назвал деструктивным заявление Грузии о неподписании соглашения о мире. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.Бигвава также подчеркнул, что эти слова подтверждают неготовность Тбилиси к диалогу и служат продолжением политики реваншизма, закрепленной в грузинском законодательстве.Кроме того, он добавил, что Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия.Реконструкция и капремонт инфраструктурыВопросы реконструкции и капремонта инфраструктуры обсудили в правительстве Абхазии, сообщили в Кабмине.Премьер-министр Владимир Делба на встрече с начальником УКС Демиром Гамисония и гендиректором ГК "Апсныргылара" Русланом Тванба обсудили планы по восстановлению и ремонту объектов автодорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также учреждений образования, культуры и здравоохранения, подлежащих финансированию из республиканского бюджета в 2025 году.Делба подчеркнул приоритетность этих программ и обратил внимание на необходимость строгого соблюдения сроков и качества со стороны исполнителей.Профилактика заболеваний в ГалеСлучаи начального развития онкоболезней выявили российские медики во время осмотров жителей Галского района, сообщил в интервью радио Sputnik доктор маммолог-онколог Эдуард Межецкий.Он подчеркнул, что своевременная диагностика поможет эффективно бороться с болезнью.Также Межецкий обратил внимание, что у многих женщин выявили избыточный вес, что повышает риски для здоровья и развития онкологии.Кроме того, у пациентов часто обнаруживали острые воспалительные процессы. Всем нуждающимся выдавали направления на лечение.Консультации в Галской районной больнице проводили четыре российских специалиста — уролог, гинеколог, маммолог-онколог и ЛОР-врач.Дорогие подаркиРоссийская организация "Народный фронт" передала Абхазии медицинское оборудование, сообщили в Минздраве."Портативный стоматологический рентген аппарат, электрокардиограф, и восемь ноутбуков были переданы в рамках второго этапа диспансеризации детского населения страны", - говорится в публикации.Рентген-аппарат передадут детской поликлинике в Сухуме, электрокардиограф — Республиканской детской больнице, ноутбуки распределят по районным поликлиникам.Минюст России передал 20 единиц современного оборудования общей стоимостью 20,8 млн. рублей РНИИ судебных экспертиз при Минюсте Абхазии. Среди них экспертно-криминалистическое оборудование.Внимание, конкурсКонкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа. Его инициировали финалисты "Команды Абхазии". Основой, по словам координатора проекта Максима Гунба, стали "Мастера гостеприимства" платформы "Россия – страна возможностей".Конкурс направлен на выявление перспективных туристических инициатив, повышение туристической привлекательности республики и создание новых рабочих мест.Принять в нем участие может каждый, кто имеет отношение к отрасли, — от студентов профильного факультета до турагентств. Победителями станут 20 человек.Координатор проекта обратился к Бадре Гунба и Сергею Кириенко с просьбой об оказании грантовой поддержки лучшим проектам.Первый замруководителя Администрации Президента России заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере 1 миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.Сергей Кириенко также предложил увеличить число победителей до 50, если проекты будут хорошими.Также начался прием заявок на конкурс общественно значимых инициатив "Созидатели Абхазии".Об этом на семинаре в Сухуме, в котором участвовали Гунба и Кириенко, сообщил исполнительный директор Фонда президентских грантов РФ Антон Долгов.Общая сумма грантов составляет 115 млн рублей, она разделена на группы в зависимости от масштаба проектов. Подать заявки на сайте могут любые абхазские некоммерческие организации, кроме политических объединений, а также сотрудники государственных и местных учреждений, активные и неравнодушные местные жители.Они должны представить проекты, связанные с сохранением исторической памяти, семейных ценностей, культурного наследия, решением социальных, экологических проблем или проблем конкретной территории.Непогода в Западной АбхазииВ ночь с 7 на 8 августа на Западную часть Абхазии обрушился ливень, который привел к выходу из берегов реки Псоу, подтоплениям в Гагрском районе и сходу селевого потока в Рицинском национальном парке.В связи со сходом сели в районе Голубого озера въезд в Рицинский парк пришлось закрыть на сутки до расчистки дороги.В результате стихийного бедствия в том месте никто не пострадал, но непогода нанесла серьезный ущерб предпринимателям. Потоки грязи и камней снесли стеклянный мост, зип-лайн, были разбиты несколько автомобилей.Из-за повышения уровня воды в реке Псоу в одноименном поселке (бывш. Сальме - прим.) у границы с Россией подтоплена автостоянка, в Гечрыпше — два приусадебных участка на улице Школьной.В Гагре деревья упали на дорогу на проспекте Ардзинба и железнодорожные пути, спасатели расчищают завалы.О масштабах происшествия проинформировали президента Абхазии Бадру Гунба. Ему также доложили о том, что жизни и здоровью детей в горном лагере "Апсар" ничего не угрожает, Гунба поручил правительству сделать все для обеспечения их полной безопасности.Кроме того, президент поручил премьер-министру Владимиру Делба срочно выехать на место стихийного бедствия, ознакомиться с ситуацией и представить предложения по ликвидации последствий стихии, что Делба и сделал.Абхазия на КамчаткеПредставительницы Абхазии приняли участие во Всероссийском молодежном форуме "Экосистема. Заповедный край", сообщили в Госкомитете по делам молодежи и спорту.От республики на Камчатку поехали Жанна Айба и Аида Габлия.Форум собрал 600 специалистов — экологов, активистов, биотехнологов. Их ждут мастер-классы; лекции от ведущих ученых, круглые столы, экскурсии по заповедным территориям.

