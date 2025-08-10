Sputnik недели: приезд Кириенко, закрытие границы и сход селя на Рице

https://sputnik-abkhazia.ru/20250810/sputnik-nedeli-priezd-kirienko-zakrytie-granitsy-i-skhod-selya-na-ritse-1056824005.html
Визит Сергея КириенкоПервый замруководителя Аминистрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Абхазию в среду, 6 августа. В Сухумском аэропорту его встретил президент Абхазии Бадра Гунба.Во время беседы в стенах администрации главы республики, они обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию молодежных проектов и запуск катера "Комета" из Сочи в Сухум.Это очень важное направление для выстраивания логистических возможностей", — подчеркнул Гунба.Кириенко поблагодарил главу государства за прием детей из Курской и Белгородской областей, которые отдыхали в Абхазии две неделиГунба и Кириенко также провели встречу с финалистами конкурса "Команды Абхазии", которые презентовали проекты, созданные в мастерской управления "Сенеж".Проекты направлены на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер.Развитие транспортной инфраструктуры стала одной из обсуждаемых тем. На рабочем совещании с участием представителей отрасли затронули вопросы модернизации и ремонта дорог и взаимодействия между структурами двух стран, определили приоритетные участки.Как уточняет пресс-служба президента, на программу по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети в Абхазии в 2025 году из российского бюджета выделен 1 млрд рублей.Кроме того, за счет средств администрации Санкт-Петербурга проведут капитальный ремонт и модернизацию в Абхазском многоотраслевом колледже.Подробности проекта с руководством учебного учреждения, представителями Минпроса России и вице-губернатором северной столицы Ириной Потехиной обсудили на встрече президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Рабочие поездки по АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили высокогорное село Псху 7 августа.Они возложили цветы к памятнику погибшим защитникам Кавказа, отреставрированному в этом году при поддержке России, осмотрели объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.Гунба рассказал о поездке в село 13 июля, после которой было принято решение: наладить регулярное авиасообщение, отремонтировать ГЭС, построить детскую площадку.Кроме того, Гунба и Кириенко посетили глэмпинг в селе Дзыгута, состоящий из 50 тент-домов, 20 коттеджей, SPA-зоны, бани, спортивной и детской зон.Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил важность развития глэмпингов и сельскохозяйственного туризма по всей республике.Стратегическая сессия и инспекцияБадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в стратегической сессии с директорами и педагогами абхазских школ, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.Главный вопрос, который затронули на встрече — как сделать школы не только местом для получения знаний, но и пространством для воспитания личности.Стороны также обсудили темы патриотического воспитания, внеурочной деятельности, реализации культурных и просветительских проектов, сотрудничество с российскими образовательными учреждениями. Важной темой стало развитие системы воспитания в Абхазии.Гунба и Кириенко проинспектировали работы на набережной Махаджиров. Они обсудили установку подсветки, развитие яхт-клуба "Амра", создание муралов, затронули вопросы доступности и туристического потенциала набережной.Фестивали для гурмановДва крупных гастрономических события прошли на минувшей неделе в столице Абхазии. 7 августа на набережной открылся Большой Сухумский гастрономический фестиваль. В нем приняли участие абхазские и российские повара, которые представили жителям и гостям республики свои лучшие блюда.По примерным данным организаторов, за два дня фестиваль посетило более 12 тысяч человек.Еще одним праздником для любителей вкусной еды стал фестиваль национальной кухни, который прошел в парке имени Иуа Когония в Сухуме. Важной темой стало развитие системы воспитания в Абхазии.Гунба и Кириенко проинспектировали работы на набережной Махаджиров. Они обсудили установку подсветки, развитие яхт-клуба "Амра", создание муралов, затронули вопросы доступности и туристического потенциала набережной.Фестивали для гурмановДва крупных гастрономических события прошли на минувшей неделе в столице Абхазии. 7 августа на набережной открылся Большой Сухумский гастрономический фестиваль. В нем приняли участие абхазские и российские повара, которые представили жителям и гостям республики свои лучшие блюда.По примерным данным организаторов, за два дня фестиваль посетило более 12 тысяч человек.Еще одним праздником для любителей вкусной еды стал фестиваль национальной кухни, который прошел в парке имени Иуа Когония в Сухуме. В нем участвовали все районы Абхазии и Сухум, которые представили не только национальные блюда, но также товары местного производства, сезонные фрукты, овощи, алкогольные и безалкогольные напитки.В том же парке состоялась торжественная церемония открытия сцены и фуд-корта. Прошел праздничный концерт, на котором выступила Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.Оба фестиваля посетили президент Абхазии Бадра Гунба, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент республики Беслан Бигвава, спикер и депутаты Парламента, члены правительства.Вечером 6 августа на Сухумской набережной открыли морской светомузыкальный фонтан. Гунба и Кириенко стали одними из первых, кто увидел это своими глазами.Фонтан был подарен столице Абхазии арт-кластером "Таврида", в проект также вошла архитектурная подсветка здания морского вокзала. Высота его центральной струи достигает 20 метров, разброс воды — до 30 метров. Он подсвечивается и синхронизируется с музыкой.С корабля на балТеплоход "Комета" прибыл из Сочи в порт Сухума впервые за более чем 30 лет.Судно "Космонавт Павел Попович" встретили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко."Комета" отправилась в путь в 15:00, на ее борту было 87 пассажиров. Сойдя на сушу, они попали на гастрофестиваль, где смогли попробовать блюда от лучших поваров Абхазии и России.Маршрут "Кометы" составил 146 километров. В своем письме он подчеркнул, что трагические дни войны показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свою свободу, а также то, что Россия, пришедшая на помощь Южной Осетии, не оставляет друзей в беде.МИД Абхазии также направил в МИД Южной Осетии ноту соболезнования. В ней подчеркивается мужество и стойкость, который проявил югоосетинский народ в тяжелый период своей истории."Народ Южной Осетии дал достойный ответ на вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться. В своем письме он подчеркнул, что трагические дни войны показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свою свободу, а также то, что Россия, пришедшая на помощь Южной Осетии, не оставляет друзей в беде.МИД Абхазии также направил в МИД Южной Осетии ноту соболезнования. В ней подчеркивается мужество и стойкость, который проявил югоосетинский народ в тяжелый период своей истории."Народ Южной Осетии дал достойный ответ на вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться. Сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем тех, кто ценой своей жизни обеспечил мир и стабильность для будущих поколений", — в частности говорится в тексте.В ведомстве подчеркнули, что в этот памятный день Абхазия солидарна с братским югоосетинским народом и разделяет скорбь по жертвам боевых действий.Ответ ГрузииВ годовщину начала Пятидневной войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что "ни прямое, ни косвенное признание" независимости Южной Осетии невозможно и добавил, что "единственный путь восстановления территориальной целостности Грузии — мирный".Замминистра иностранных дел Абхазии, глава делегации республики на Женевских дискуссиях Одиссей Бигвава назвал деструктивным заявление Грузии о неподписании соглашения о мире. Всем нуждающимся выдавали направления на лечение.Консультации в Галской районной больнице проводили четыре российских специалиста — уролог, гинеколог, маммолог-онколог и ЛОР-врач.Дорогие подаркиРоссийская организация "Народный фронт" передала Абхазии медицинское оборудование, сообщили в Минздраве."Портативный стоматологический рентген аппарат, электрокардиограф, и восемь ноутбуков были переданы в рамках второго этапа диспансеризации детского населения страны", - говорится в публикации.Рентген-аппарат передадут детской поликлинике в Сухуме, электрокардиограф — Республиканской детской больнице, ноутбуки распределят по районным поликлиникам.Минюст России передал 20 единиц современного о Всем нуждающимся выдавали направления на лечение.Консультации в Галской районной больнице проводили четыре российских специалиста — уролог, гинеколог, маммолог-онколог и ЛОР-врач.Дорогие подаркиРоссийская организация "Народный фронт" передала Абхазии медицинское оборудование, сообщили в Минздраве."Портативный стоматологический рентген аппарат, электрокардиограф, и восемь ноутбуков были переданы в рамках второго этапа диспансеризации детского населения страны", - говорится в публикации.Рентген-аппарат передадут детской поликлинике в Сухуме, электрокардиограф — Республиканской детской больнице, ноутбуки распределят по районным поликлиникам.Минюст России передал 20 единиц современного оборудования общей стоимостью 20,8 млн. рублей РНИИ судебных экспертиз при Минюсте Абхазии. Среди них экспертно-криминалистическое оборудование.Внимание, конкурсКонкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа. Его инициировали финалисты "Команды Абхазии". Основой, по словам координатора проекта Максима Гунба, стали "Мастера гостеприимства" платформы "Россия – страна возможностей".Конкурс направлен на выявление перспективных туристических инициатив, повышение туристической привлекательности республики и создание новых рабочих мест.Принять в нем участие может каждый, кто имеет отношение к отрасли, — от студентов профильного факультета до турагентств. Победителями станут 20 человек.Координатор проекта обратился к Бадре Гунба и Сергею Кириенко с просьбой об оказании грантовой поддержки лучшим проектам.Первый замруководителя Администрации Президента России заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере 1 миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.Сергей Кириенко также предложил увеличить число победителей до 50, если проекты будут хорошими.Также начался прием заявок на конкурс общественно значимых инициатив "Созидатели Абхазии".Об этом на семинаре в Сухуме, в котором участвовали Гунба и Кириенко, сообщил исполнительный директор Фонда президентских грантов РФ Антон Долгов.Общая сумма грантов составляет 115 млн рублей, она разделена на группы в зависимости от масштаба проектов. Подать заявки на сайте могут любые абхазские некоммерческие организации, кроме политических объединений, а также сотрудники государственных и местных учреждений, активные и неравнодушные местные жители.Они должны представить проекты, связанные с сохранением исторической памяти, семейных ценностей, культурного наследия, решением социальных, экологических проблем или проблем конкретной территории.Непогода в Западной АбхазииВ ночь с 7 на 8 августа на Западную часть Абхазии обрушился ливень, который привел к выходу из берегов реки Псоу, подтоплениям в Гагрском районе и сходу селевого потока в Рицинском национальном парке.В связи со сходом сели в районе Голубого озера въезд в Рицинский парк пришлось закрыть на сутки до расчистки дороги.В результате стихийного бедствия в том месте никто не пострадал, но непогода нанесла серьезный ущерб предпринимателям. Потоки грязи и камней снесли стеклянный мост, зип-лайн, были разбиты несколько автомобилей.Из-за повышения уровня воды в реке Псоу в одноименном поселке (бывш. Сальме - прим.) у границы с Россией подтоплена автостоянка, в Гечрыпше — два приусадебных участка на улице Школьной.В Гагре деревья упали на дорогу на проспекте Ардзинба и железнодорожные пути, спасатели расчищают завалы.О масштабах происшествия проинформировали президента Абхазии Бадру Гунба. Ему также доложили о том, что жизни и здоровью детей в горном лагере "Апсар" ничего не угрожает, Гунба поручил правительству сделать все для обеспечения их полной безопасности.Кроме того, президент поручил премьер-министру Владимиру Делба срочно выехать на место стихийного бедствия, ознакомиться с ситуацией и представить предложения по ликвидации последствий стихии, что Делба и сделал.Абхазия на КамчаткеПредставительницы Абхазии приняли участие во Всероссийском молодежном форуме "Экосистема. Заповедный край", сообщили в Госкомитете по делам молодежи и спорту.От республики на Камчатку поехали Жанна Айба и Аида Габлия.Форум собрал 600 специалистов — экологов, активистов, биотехнологов. Их ждут мастер-классы; лекции от ведущих ученых, круглые столы, экскурсии по заповедным территориям.
Первый замруководителя Аминистрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом в Абхазию в среду, 6 августа. В Сухумском аэропорту его встретил президент Абхазии Бадра Гунба.
Во время беседы в стенах администрации главы республики, они обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию молодежных проектов и запуск катера "Комета" из Сочи в Сухум.
Это очень важное направление для выстраивания логистических возможностей", — подчеркнул Гунба.
Кириенко поблагодарил главу государства за прием детей из Курской и Белгородской областей, которые отдыхали в Абхазии две недели
Гунба и Кириенко также провели встречу с финалистами конкурса "Команды Абхазии", которые презентовали проекты, созданные в мастерской управления "Сенеж".
Проекты направлены на развитие социальной, экологической, туристической и культурной сфер.
"Я верю в то, что люди, которые стремятся улучшить качество жизни в нашей стране, имеют огромный потенциал", — подчеркнул Гунба.
Развитие транспортной инфраструктуры стала одной из обсуждаемых тем. На рабочем совещании с участием представителей отрасли затронули вопросы модернизации и ремонта дорог и взаимодействия между структурами двух стран, определили приоритетные участки.
Как уточняет пресс-служба президента, на программу по ремонту и восстановлению улично-дорожной сети в Абхазии в 2025 году из российского бюджета выделен 1 млрд рублей.
Первым этапом станет реконструкция инфраструктуры в Кодорском ущелье. Стоимость работ — 205,5 млн рублей, они завершатся к концу следующего года.
Кроме того, за счет средств администрации Санкт-Петербурга проведут капитальный ремонт и модернизацию в Абхазском многоотраслевом колледже.
Подробности проекта с руководством учебного учреждения, представителями Минпроса России и вице-губернатором северной столицы Ириной Потехиной обсудили на встрече президент Абхазии Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Рабочие поездки по Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили высокогорное село Псху 7 августа.
Они возложили цветы к памятнику погибшим защитникам Кавказа, отреставрированному в этом году при поддержке России, осмотрели объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями.
Гунба рассказал о поездке в село 13 июля, после которой было принято решение: наладить регулярное авиасообщение, отремонтировать ГЭС, построить детскую площадку.
Кроме того, Гунба и Кириенко посетили глэмпинг в селе Дзыгута, состоящий из 50 тент-домов, 20 коттеджей, SPA-зоны, бани, спортивной и детской зон.
"Такие проекты создают комфортные условия для отдыха, открывают новые возможности для досуга и делают Абхазию еще более привлекательной для гостей", — заявил Бадра Гунба.
Сергей Кириенко, в свою очередь, отметил важность развития глэмпингов и сельскохозяйственного туризма по всей республике.
Стратегическая сессия и инспекция
Бадра Гунба и Сергей Кириенко приняли участие в стратегической сессии с директорами и педагогами абхазских школ, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.
Главный вопрос, который затронули на встрече — как сделать школы не только местом для получения знаний, но и пространством для воспитания личности.
Стороны также обсудили темы патриотического воспитания, внеурочной деятельности, реализации культурных и просветительских проектов, сотрудничество с российскими образовательными учреждениями. Важной темой стало развитие системы воспитания в Абхазии.
Гунба и Кириенко проинспектировали работы на набережной Махаджиров. Они обсудили установку подсветки, развитие яхт-клуба "Амра", создание муралов, затронули вопросы доступности и туристического потенциала набережной.
Два крупных гастрономических события прошли на минувшей неделе в столице Абхазии. 7 августа на набережной открылся Большой Сухумский гастрономический фестиваль. В нем приняли участие абхазские и российские повара, которые представили жителям и гостям республики свои лучшие блюда.
По примерным данным организаторов, за два дня фестиваль посетило более 12 тысяч человек.
Еще одним праздником для любителей вкусной еды стал фестиваль национальной кухни, который прошел в парке имени Иуа Когония в Сухуме. В нем участвовали все районы Абхазии и Сухум, которые представили не только национальные блюда, но также товары местного производства, сезонные фрукты, овощи, алкогольные и безалкогольные напитки.
В том же парке состоялась торжественная церемония открытия сцены и фуд-корта. Прошел праздничный концерт, на котором выступила Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.
Оба фестиваля посетили президент Абхазии Бадра Гунба, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент республики Беслан Бигвава, спикер и депутаты Парламента, члены правительства.
Вечером 6 августа на Сухумской набережной открыли морской светомузыкальный фонтан. Гунба и Кириенко стали одними из первых, кто увидел это своими глазами.
Фонтан был подарен столице Абхазии арт-кластером "Таврида", в проект также вошла архитектурная подсветка здания морского вокзала. Высота его центральной струи достигает 20 метров, разброс воды — до 30 метров. Он подсвечивается и синхронизируется с музыкой.
Теплоход "Комета" прибыл из Сочи в порт Сухума впервые за более чем 30 лет.
Судно "Космонавт Павел Попович" встретили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
"Комета" отправилась в путь в 15:00, на ее борту было 87 пассажиров. Сойдя на сушу, они попали на гастрофестиваль, где смогли попробовать блюда от лучших поваров Абхазии и России.
Маршрут "Кометы" составил 146 километров. Путь от Сочи до Сухума преодолели за 2,5 часа.
В Федеральной таможенной службе России отметили, что запуск морского сообщения между Сочи и Сухумом разгрузит пункт пропуска "Адлер" в пик курортного сезона
Пункт пропуска "Псоу" временно закрыли на несколько часов из-за угрозы атаки украинских дронов 8 августа.
Как уточнил Sputnik начальник Пограничного управления СГБ Абхазии Рустам Латипов, решение было принято по согласованию абхазской и российской сторон.
"Все боевые расчеты системы противовоздушной обороны, расположенные на приграничных территориях с абхазской стороны, переведены в режим боеготовности", — говорится в публикации СГБ.
На усиленный режим работы были переведены подразделения перенаправления СГБ, МВД Абхазии усилило меры безопасности и контроля движения в приграничной с Россией зоне.
Движение через абхазо-российскую границу возобновили примерно в 16:00.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия атаковала мирно спящий Цхинвал, в тот же день Россия вступила в конфликт на стороне Южной Осетии.
Президент Абхазии Бадра Гунба обратился к своему югоосетинскому коллеге Алану Гаглоеву в 17-ю годовщину тех событий. В своем письме он подчеркнул, что трагические дни войны показали непоколебимость духа осетинского народа, его решимость отстоять свою свободу, а также то, что Россия, пришедшая на помощь Южной Осетии, не оставляет друзей в беде.
"Наши народы объединяет общая борьба за свободу своих стран, и мирную жизнь независимых государств – Республики Абхазия и Республики Южная Осетия – мы будем строить сообща, поддерживая друг друга",– говорится в тексте.
МИД Абхазии также направил в МИД Южной Осетии ноту соболезнования. В ней подчеркивается мужество и стойкость, который проявил югоосетинский народ в тяжелый период своей истории.
"Народ Южной Осетии дал достойный ответ на вызовы, с которыми ему пришлось столкнуться. Сегодня мы с глубоким уважением вспоминаем тех, кто ценой своей жизни обеспечил мир и стабильность для будущих поколений", — в частности говорится в тексте.
В ведомстве подчеркнули, что в этот памятный день Абхазия солидарна с братским югоосетинским народом и разделяет скорбь по жертвам боевых действий.
В годовщину начала Пятидневной войны грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что "ни прямое, ни косвенное признание" независимости Южной Осетии невозможно и добавил, что "единственный путь восстановления территориальной целостности Грузии — мирный".
Замминистра иностранных дел Абхазии, глава делегации республики на Женевских дискуссиях Одиссей Бигвава назвал деструктивным заявление Грузии о неподписании соглашения о мире. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Бигвава также подчеркнул, что эти слова подтверждают неготовность Тбилиси к диалогу и служат продолжением политики реваншизма, закрепленной в грузинском законодательстве.
Кроме того, он добавил, что Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия.
Реконструкция и капремонт инфраструктуры
Вопросы реконструкции и капремонта инфраструктуры обсудили в правительстве Абхазии, сообщили в Кабмине.
Премьер-министр Владимир Делба на встрече с начальником УКС Демиром Гамисония и гендиректором ГК "Апсныргылара" Русланом Тванба обсудили планы по восстановлению и ремонту объектов автодорожной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также учреждений образования, культуры и здравоохранения, подлежащих финансированию из республиканского бюджета в 2025 году.
Делба подчеркнул приоритетность этих программ и обратил внимание на необходимость строгого соблюдения сроков и качества со стороны исполнителей.
Профилактика заболеваний в Гале
Случаи начального развития онкоболезней выявили российские медики во время осмотров жителей Галского района, сообщил в интервью радио Sputnik доктор маммолог-онколог Эдуард Межецкий.
Он подчеркнул, что своевременная диагностика поможет эффективно бороться с болезнью.
Также Межецкий обратил внимание, что у многих женщин выявили избыточный вес, что повышает риски для здоровья и развития онкологии.
Кроме того, у пациентов часто обнаруживали острые воспалительные процессы. Всем нуждающимся выдавали направления на лечение.
Консультации в Галской районной больнице проводили четыре российских специалиста — уролог, гинеколог, маммолог-онколог и ЛОР-врач.
Российская организация "Народный фронт" передала Абхазии медицинское оборудование, сообщили в Минздраве.
"Портативный стоматологический рентген аппарат, электрокардиограф, и восемь ноутбуков были переданы в рамках второго этапа диспансеризации детского населения страны", - говорится в публикации.
Рентген-аппарат передадут детской поликлинике в Сухуме, электрокардиограф — Республиканской детской больнице, ноутбуки распределят по районным поликлиникам.
Минюст России передал 20 единиц современного оборудования общей стоимостью 20,8 млн. рублей РНИИ судебных экспертиз при Минюсте Абхазии. Среди них экспертно-криминалистическое оборудование.
Конкурс "Гостеприимная Абхазия" запустили 7 августа. Его инициировали финалисты "Команды Абхазии". Основой, по словам координатора проекта Максима Гунба, стали "Мастера гостеприимства" платформы "Россия – страна возможностей".
Конкурс направлен на выявление перспективных туристических инициатив, повышение туристической привлекательности республики и создание новых рабочих мест.
Принять в нем участие может каждый, кто имеет отношение к отрасли, — от студентов профильного факультета до турагентств. Победителями станут 20 человек.
Координатор проекта обратился к Бадре Гунба и Сергею Кириенко с просьбой об оказании грантовой поддержки лучшим проектам.
Первый замруководителя Администрации Президента России заявил, что российская сторона возьмет на себя грантовую поддержку каждого финалиста в размере 1 миллиона рублей, а если этого не хватит, то можно будет организовать приоритетное получение кредита в российском банке.
Сергей Кириенко также предложил увеличить число победителей до 50, если проекты будут хорошими.
Также начался прием заявок на конкурс общественно значимых инициатив "Созидатели Абхазии".
Об этом на семинаре в Сухуме, в котором участвовали Гунба и Кириенко, сообщил исполнительный директор Фонда президентских грантов РФ Антон Долгов.
Общая сумма грантов составляет 115 млн рублей, она разделена на группы в зависимости от масштаба проектов. Подать заявки на сайте могут любые абхазские некоммерческие организации, кроме политических объединений, а также сотрудники государственных и местных учреждений, активные и неравнодушные местные жители.
Они должны представить проекты, связанные с сохранением исторической памяти, семейных ценностей, культурного наследия, решением социальных, экологических проблем или проблем конкретной территории.
Непогода в Западной Абхазии
В ночь с 7 на 8 августа на Западную часть Абхазии обрушился ливень, который привел к выходу из берегов реки Псоу, подтоплениям в Гагрском районе и сходу селевого потока в Рицинском национальном парке.
В связи со сходом сели в районе Голубого озера въезд в Рицинский парк пришлось закрыть на сутки до расчистки дороги.
В результате стихийного бедствия в том месте никто не пострадал, но непогода нанесла серьезный ущерб предпринимателям. Потоки грязи и камней снесли стеклянный мост, зип-лайн, были разбиты несколько автомобилей.
Из-за повышения уровня воды в реке Псоу в одноименном поселке (бывш. Сальме - прим.) у границы с Россией подтоплена автостоянка, в Гечрыпше — два приусадебных участка на улице Школьной.
В Гагре деревья упали на дорогу на проспекте Ардзинба и железнодорожные пути, спасатели расчищают завалы.
О масштабах происшествия проинформировали президента Абхазии Бадру Гунба. Ему также доложили о том, что жизни и здоровью детей в горном лагере "Апсар" ничего не угрожает, Гунба поручил правительству сделать все для обеспечения их полной безопасности.
Кроме того, президент поручил премьер-министру Владимиру Делба срочно выехать на место стихийного бедствия, ознакомиться с ситуацией и представить предложения по ликвидации последствий стихии, что Делба и сделал.
Представительницы Абхазии приняли участие во Всероссийском молодежном форуме "Экосистема. Заповедный край", сообщили в Госкомитете по делам молодежи и спорту.
От республики на Камчатку поехали Жанна Айба и Аида Габлия.
Форум собрал 600 специалистов — экологов, активистов, биотехнологов. Их ждут мастер-классы; лекции от ведущих ученых, круглые столы, экскурсии по заповедным территориям.